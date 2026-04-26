A nova Atlântida? Uma cidade submersa com 2.400 anos descoberta na Turquia

A descida do nível da água numa barragem na Turquia revelou uma cidade antiga quase intacta, com casas, túmulos e edifícios religiosos que surpreenderam os arqueólogos.

Em Dicle, na Turquia, a descida do nível da água numa barragem revelou estruturas com mais de 2000 anos. Foto: anatolianarchaeology.net

Uma descida inesperada do nível da água revelou uma descoberta que parece saída de uma lenda. Sob a superfície de um lago na Turquia, emergiu uma cidade antiga com mais de 2.400 anos, uma descoberta que surpreendeu até os especialistas mais experientes.

A descoberta foi feita no reservatório da barragem de Dicle, no sudeste do país, onde os vestígios de um povoado inteiro permaneceram escondidos durante décadas. No entanto, o que emergiu não foi uma estrutura isolada, mas sim bairros inteiros, casas, edifícios religiosos e sagrados, e até mesmo áreas agrícolas!

Bairros inteiros, locais religiosos e até áreas agrícolas foram descobertos. Foto: anatolianarchaeology.net

Esta descoberta chamou imediatamente a atenção da comunidade científica e reacendeu o interesse pelo potencial dos sítios arqueológicos submersos, muitos dos quais permanecem inexplorados em diferentes partes do mundo.

Uma cidade parada no tempo (e submersa)

O que mais impressionou os pesquisadores não foi apenas a idade do sítio arqueológico, mas também o seu impressionante estado de conservação. Apesar de terem permanecido submersas durante décadas, as estruturas mantêm uma notável integridade estrutural.

Segundo a Universidade de Dicle, as condições ambientais desempenharam um papel fundamental nesta notável preservação. A tranquilidade da água, a mínima intervenção humana e a camada de sedimentos funcionaram como uma cápsula do tempo, preservando estruturas que nos permitem reconstruir como era a vida neste local há quase dois mil e quinhentos anos.

Apesar de estarem submersas há décadas, as estruturas mantêm uma integridade estrutural notável. Foto: anatolianarchaeology.net

“As imagens mostram que muitas destas estruturas históricas ainda estão de pé e em bom estado de conservação”, explicou a equipa de investigação, que já está a trabalhar na documentação do local.

A água recuou, revelando a cidade submersa

A construção da barragem no local, em 1990, deixou a cidade completamente submersa (e escondida). No entanto, uma série de falhas técnicas nas comportas e fortes chuvas fizeram com que o nível da água baixasse, revelando as ruínas.

Este tipo de fenómeno tem vindo a ser cada vez mais frequente em diferentes partes do mundo, permitindo o acesso a paisagens arqueológicas escondidas. No entanto, também apresenta o risco iminente de deterioração resultante da exposição repentina.

78 habitações, civilizações diferentes

Os trabalhos arqueológicos preliminares identificaram pelo menos 78 habitações, sugerindo uma comunidade bastante desenvolvida. Além disso, foram encontrados vestígios de cemitérios, uma mesquita, uma escola religiosa e áreas relacionadas com a produção agrícola.

A tranquilidade da água, a mínima intervenção humana e a camada de sedimentos funcionaram como uma cápsula do tempo, preservando a cidade. Foto: anatolianarchaeology.net

Situada perto do rio Tigre, esta cidade fazia parte de um território historicamente estratégico que testemunhou uma verdadeira encruzilhada de culturas e impérios ao longo dos séculos. De facto, algumas estruturas da zona datam do século V a.C., reforçando a sua importância histórica.

Este sítio arqueológico em particular pode ser uma peça fundamental para compreendermos como as sociedades evoluíram numa região crucial para a história da humanidade.

O próximo desafio para a arqueologia

A impressionante descoberta também levanta questões e desafios para o futuro. A nova e iminente exposição das ruínas a fatores como a erosão, a movimentação de sedimentos e as flutuações do nível da água — agora que foram descobertas — pode comprometer a sua preservação.

Por isso, os especialistas insistem na necessidade de avançar rapidamente nos estudos de arqueologia subaquática, cruciais para documentar, mapear e proteger o sítio antes que este seja novamente submerso ou sofra danos irreversíveis.

Entre a história e o mito

O paralelo com a Atlântida surgiu rapidamente, até mesmo entre os investigadores. Embora longe de ser uma civilização mítica, a recente descoberta partilha com a lenda aquele ar de mistério que envolve as cidades subaquáticas perdidas.

A cidade descoberta possui 78 habitações, um cemitério e áreas que eram utilizadas para a produção agrícola. Foto: anatolianarchaeology.net

Para além do alvoroço mediático, esta descoberta abre verdadeiramente uma janela fascinante para o passado. Oferece a oportunidade de observar, quase sem filtros, como era a vida numa cidade parada no tempo.