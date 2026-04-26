Astrônomos detectam pela primeira vez a borda mais externa do disco da Via Láctea

Análise da idade estelar permite mapear onde a formação de estrelas diminui gradualmente na Via Láctea e, com isso, a borda da Galáxia.

Novos estudos indicam que o limite do disco da Via Láctea está a cerca de 40 mil anos-luz do centro galáctico. Crédito: NASA

A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada composta por diferentes estruturas como o disco galáctico, o bojo e o halo. No disco galáctico está a maior parte das estrelas jovens, gás e regiões de formação estelar, localizadas em braços espirais. No centro, encontra-se o bojo, uma região densa e dominada por estrelas antigas. Envolvendo essas estruturas está o halo galáctico, composto por estrelas antigas, aglomerados globulares e matéria escura..

Determinar a extensão do disco da Via Láctea é um desafio porque ele não possui uma borda bem definida. Diferentemente de um limite físico abrupto, o disco se estende de forma difusa, com a densidade estelar diminuindo gradualmente com a distância ao centro. Esse decaimento contínuo dificulta saber onde o disco termina. Além disso, a presença de estrelas do halo complica a separação entre o que é do halo e o que é do disco.

Para contornar essas limitações, um grupo de pesquisadores usou a idade das estrelas como critério para mapear a extensão do disco da Via Láctea. A ideia é que regiões ativas de formação estelar concentram populações mais jovens, enquanto áreas externas apresentam estrelas mais antigas. Com base nessa análise, foi possível identificar uma transição na distribuição de idades estelares. Os resultados indicam que a maior parte da formação estelar ocorre dentro de aproximadamente 40 mil anos-luz do centro galáctico.

Disco galáctico

O disco galáctico é a componente mais conhecida em galáxias espirais como a Via Láctea, contendo a maior parte do gás interestelar, poeira e estrelas jovens. Ele é caracterizado por uma estrutura fina onde o material orbita o centro galáctico. É nesse ambiente que ocorre a maior parte da formação estelar que é impulsionada pela presença de nuvens moleculares que colapsam sob sua própria gravidade. O disco apresenta uma variação de composição química e idade estelar.

O disco da Via Láctea possui 4 braços espirais principais e, também, alguns braços menores.

O Sistema Solar está localizado em um desses braços, conhecido como Braço de Órion, a cerca de 26 mil anos-luz do centro galáctico. Esses braços não são estruturas fixas, mas padrões de densidade que se propagam ao longo do disco. Neles, o gás é comprimido, favorecendo o nascimento de novas estrelas. A presença de estrelas jovens e regiões HII é uma assinatura típica dessas áreas que contêm um processo ativo de formação estelar.

O final do disco

A determinação do limite externo do disco galáctico da Via Láctea sempre foi difícil, pois sua transição não é abrupta, mas gradual. A densidade estelar diminui progressivamente com a distância ao centro, criando uma borda difusa. No entanto, um estudo recente usou a idade estelar como um novo critério físico para mapear essa transição. Observou-se que, em geral, as estrelas tornam-se mais jovens à medida que se afastam do centro galáctico.

A análise mostrou que entre aproximadamente 35 mil e 40 mil anos-luz do centro da Via Láctea ocorre uma inversão no perfil de idades estelares. A partir dessa região, as estrelas voltam a ser mais antigas com o aumento da distância, indicando uma queda na formação estelar. Esse ponto de idade mínima foi interpretado como o limite do disco. Comparações com simulações de galáxias confirmam que essa assinatura está associada a uma transição real.

Por que tem estrelas além dessa borda?

No entanto, ainda observamos estrelas presentes além do limite de 40 mil anos-luz, o que leva à pergunta do motivo da presença dessas estrelas. A resposta seria que elas não necessariamente se formaram nessas regiões externas. A principal explicação envolve o processo de migração radial, no qual estrelas se deslocam aos poucos para maiores distâncias ao longo do tempo. Esse movimento ocorre devido à interação com ondas de densidade associadas aos braços espirais da Via Láctea.

Determinar a borda da Via Láctea é um desafio, já que seu disco não termina de forma abrupta, mas se dissipa gradualmente em uma região difusa. Crédito: Finkbeiner 2012

Estrelas podem trocar momento angular e migrar para órbitas mais externas. Esse processo não requer eventos violentos, sendo uma consequência natural da dinâmica interna do disco. Assim, regiões externas podem ser povoadas por estrelas que se formaram originalmente em áreas mais internas. Isso explica a presença estelar mesmo onde a formação já não é eficiente. A migração radial é um processo lento e estocástico, ocorrendo ao longo de bilhões de anos.

Estrelas interagem com diferentes padrões de ondas espirais em momentos distintos, o que resulta em trajetórias variadas e mais amplas. Como consequência, quanto mais distante do centro galáctico, maior tende a ser a idade média das estrelas encontradas. Esse padrão é consistente com observações que mostram populações mais antigas nas regiões externas do disco.

Referência da notícia

Fiteni et al. 2026 The edge of the Milky Way's star-forming disc: Evidence from a 'U-shaped' stellar age profile Astronomy & Astrophysics