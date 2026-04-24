Forte mudança do tempo deixa alerta de chuva de mais de 100 mm neste fim de mês

Um ciclone e sua frente fria trazem tempestades e chuvas de mais de 100 mm ao sul do país. Enquanto isso, outros sistemas continuam ocasionando chuvas fortes também no Norte e no Nordeste. Mais informações: Frente fria, ciclone e ar frio marcam o tempo neste fim de semana

Até este sábado, uma região de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul se aprofundará e se transformará, gradualmente, em um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico. Ao longo do processo, o sistema causará chuvas fortes sobre o centro-sul do Brasil.

Em paralelo, um segundo ciclone mais intenso se formará na altura da Argentina ao longo deste final de semana, impulsionando uma frente fria em direção ao Brasil entre o sábado (25) e o domingo (26). Juntos, ambos os sistemas causarão chuvas significativas sobre a região Sul ao longo dos próximos dias.

Previsão de probabilidades de chuva na sexta-feira (esquerda) e no domingo (direita) ilustra o deslocamento da faixa de tempestades em direção norte, indo do Rio Grande do Sul ao Paraná.

Como é possível observar na imagem acima, entre esta sexta-feira (24) e o sábado (25), o sistema resulta em pancadas de chuva intensas sobre o Rio Grande do Sul. No domingo (26), a frente fria se desloca para norte, causando pancadas de chuva em Santa Catarina e no Paraná.

Nos dias seguintes, o sistema permanecerá relativamente estacionário, causando tempestades sobre parte de Santa Catarina e sobre o Paraná, enquanto o Rio Grande do Sul volta a registrar tempo firme. Tempestades também se formarão no Mato Grosso do Sul devido ao mesmo sistema frontal.

Até a quarta-feira, previsões indicam acumulados de chuva que podem exceder os 150 mm no RS e posteriormente no PR. Algumas rodadas de previsão indicam acumulados de até 200 mm.

Essa situação traz alertas devido ao risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, transbordamento de rios e alagamentos ao longo deste final de semana e dos primeiros dias da próxima semana em todos os estados da região Sul e Mato Grosso do Sul.

Imagem de satélite (infravermelho) nesta sexta-feira durante a madrugada já mostrava presença de nebulosidade intensa e chuvas significativas sobre o Rio Grande do Sul no início do dia.

Mas além da região Sul, outros estados do Norte e do Nordeste também serão afetados por chuvas intensas e também permanecem sob alerta ao longo dos próximos dias.

Tempestades atingem o Norte e o Nordeste

Enquanto isso, entre a região Norte e Nordeste, em especial no litoral norte do Brasil, atua outro sistema - a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), capaz de impulsionar a formação de tempestades na região equatorial do planeta. As tempestades são ainda impulsionadas pela Oscilação de Madden-Julian (OMJ), que está em uma fase capaz de auxiliar na formação de chuvas sobre o centro-norte do Brasil.

Previsão de acumulados totais de chuva até a quarta-feira mostra que tempestades se formarão em todo o Norte e grande parte do Nordeste do Brasil (especialmente litoral norte) nos próximos dias.

As tempestades nessa região também podem chegar a volumes entre 150 e 200 mm totais até o final da próxima quarta-feira. As tempestades se formam predominantemente durante a tarde e a noite, e também trazem riscos de transtornos significativos para vários estados da região Norte e do Nordeste.

Isso inclui o Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e norte do Tocantins na região Norte, e também os estados do Maranhão, norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba na região Nordeste.

Tempo continua seco no Sudeste e Centro-Oeste

Embora o sul e oeste de São Paulo possam registrar pancadas de chuva moderada devido ao sistema frontal que atuará sobre a região Sul, a maior parte do Sudeste do país continuará registrando tempo firme, seco e muito quente nos próximos dias. Isso vale também para grande parte da Bahia e sul do Piauí.

Previsão de umidade relativa e temperaturas máximas na quarta-feira mostra que o tempo permanecerá seco (UR < 30%) e quente (até 36°C) no Sudeste e parte do Nordeste.

Nestes estados, as temperaturas máximas durante a tarde continuam chegando a até 36°C e as Umidades Relativas mínimas podem ficar abaixo dos 30%, como é possível observar na figura acima. Isso pode causar transtornos para a população, como piora em quadros de saúde delicados e impulsionamento de incêndios florestais e queimadas.