Alerta de geada na Região Sul: frio muda o manejo de lavouras no fim de abril

A chegada de ar frio ao Sul derruba as mínimas no fim de abril, muda o manejo no campo e aumenta a atenção com geada em áreas produtoras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Temperaturas baixas previstas para a manhã de terça-feira (28), com marcas próximas de 5°C a 10°C em áreas do RS e de SC.

O fim de abril traz uma virada importante no tempo no Sul do Brasil. Depois de dias marcados por instabilidade, chuva e avanço de sistemas frontais, uma massa de ar frio deve derrubar as temperaturas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com reflexos diretos no manejo de lavouras, hortaliças, pastagens e frutíferas cultivadas em áreas mais expostas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as mínimas podem ficar em torno de 6°C no centro-sul gaúcho a partir de segunda-feira (27), com queda gradual também em outras áreas do estado e em Santa Catarina. O órgão também indica condições favoráveis para formação de geada no início da próxima semana, especialmente na terça-feira (28), quando o resfriamento noturno tende a ser mais intenso em áreas de maior altitude e baixadas.

A primeira virada fria exige ajuste no campo

A chegada do frio no Sul não significa apenas uma mudança na sensação térmica. No campo, a queda nas mínimas altera horários de manejo, ritmo de crescimento das plantas e atenção com áreas mais baixas, onde o ar frio tende a se acumular durante a madrugada, aumentando diferenças entre propriedades próximas e talhões dentro da mesma fazenda.

Anomalia de temperatura para a manhã de terça-feira (28), com frio abaixo do normal em grande parte do RS e de SC.

Em lavouras ainda em fase final, o produtor precisa observar a combinação entre solo úmido, vento mais fraco e céu mais aberto após a passagem da instabilidade. Esse conjunto pode favorecer noites mais frias e aumentar o risco localizado para plantas mais sensíveis, principalmente em hortaliças, mudas, viveiros e áreas recém-implantadas, onde pequenas variações de temperatura já podem comprometer o desenvolvimento inicial.

Geada fraca pode afetar áreas sensíveis

A geada não depende apenas de uma mínima baixa na previsão. Ela costuma aparecer quando há perda intensa de calor durante a noite, pouco vento e maior resfriamento perto do solo.

Por isso, duas propriedades próximas podem ter impactos diferentes, especialmente em baixadas, vales e áreas com pouca circulação de ar, onde a temperatura junto às plantas pode cair mais rapidamente.

No manejo agrícola, os pontos que merecem mais atenção são:

hortaliças folhosas e mudas recém-transplantadas;

pastagens em rebrota, que podem reduzir o crescimento;

pomares em áreas baixas e mais expostas;

lavouras jovens, principalmente quando o solo está úmido;

viveiros, estufas simples e pequenas áreas de produção familiar.

Esses cuidados não significam perda garantida, mas ajudam a reduzir danos quando o frio chega de forma rápida. A observação local continua sendo decisiva, porque vento, relevo, umidade e cobertura do solo podem mudar bastante o impacto real da mesma massa de ar frio.

Frio também pode trazer benefícios ao produtor

Apesar do alerta, o frio de fim de abril não deve ser visto apenas como problema. Em algumas culturas de clima temperado, a queda térmica ajuda a marcar a transição de estação e pode contribuir para processos fisiológicos importantes, especialmente em frutíferas que dependem de horas de frio ao longo do outono e inverno para regular brotação e florescimento futuro.

O ponto central é acompanhar a previsão de perto e ajustar decisões simples: proteger mudas, evitar irrigação em horários inadequados, monitorar áreas de baixada e planejar operações no campo conforme a janela de menor risco. No Sul, a entrada do ar frio serve como aviso de que maio já pode exigir outro nível de atenção com geadas, especialmente em regiões produtoras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde o manejo preventivo costuma fazer diferença.