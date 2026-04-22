Intensa mudança do tempo traz grande queda nas temperaturas e chuvas fortes nos próximos dias

O avanço de uma nova frente fria formará tempestades severas com acumulados altos de chuva na região sul. Depois disso, uma massa de ar frio avançará, fazendo as temperaturas caírem e formando geadas mais abrangentes. Mais informações: Intensa massa de ar frio chega ao Brasil em breve

Ao longo desta quinta-feira (23), tempestades continuam se formando sobre os resquícios de uma frente fria e uma região de baixa pressão que se encontra sobre o Rio Grande do Sul. O sistema já tem causado chuvas nos últimos dias e deve se intensificar.

Chuvas fortes podem se formar em praticamente todo o Rio Grande do Sul entre a quinta-feira (23) e a sexta-feira (24). Pancadas de chuva também podem atingir o sul de Santa Catarina, especialmente em municípios mais próximos do estado gaúcho.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos para o Rio Grande do Sul, especialmente no oeste do Estado. Há risco de chuvas de até 100 mm, ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Essas tempestades fazem parte do processo de formação de um novo ciclone e sua frente fria associada, que continuará mantendo as chuvas estacionárias sobre o estado gaúcho até o final da semana. Essa situação traz riscos de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos nos próximos dois dias.

Previsão de nebulosidade e chuvas no domingo durante a manhã mostra o sistema avançando por Santa Catarina e pelo Paraná, causando chuvas intensas sobre estes estados.

Como é possível observar na imagem acima, ao longo do sábado (25) e do domingo (26), o sistema avança em direção norte, deixando de atuar sobre o Rio Grande do Sul e causando pancadas de chuva também sobre Santa Catarina e Paraná.

A previsão de acumulados de chuva totais até o final da segunda-feira (27) indica que os volumes de chuva podem superar os 100 mm em diversos municípios da região Sul, chegando a até 120 mm de chuva. É possível observar essa situação na figura abaixo.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da segunda-feira mostra que os acumulados de chuva podem ultrapassar os 100 mm em diversos municípios, especialmente no RS.

Além disso, após a passagem das chuvas, uma massa de ar frio começará a avançar pelo país, ocasionando uma queda nas temperaturas e coroando a mudança de tempo na região Sul.

Massa de ar frio avança pelo Brasil

Entre a noite do sábado (25) e o domingo (26), a massa de ar frio será capaz de avançar pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná e também pelo sul e oeste do Mato Grosso do Sul, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na segunda-feira de madrugada mostra a abrangência da massa de ar frio que avançará durante o final de semana, cobrindo diversos estados.

Como resultado, no início da segunda-feira (27), as temperaturas mínimas caem para valores abaixo dos 10°C em praticamente todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, com o frio se intensificando nos dias seguintes. Previsões indicam que essa massa de ar frio será mais intensa do que as anteriores, registradas ao longo do último mês.

A partir de segunda-feira, há risco de GEADAS mais abrangentes em boa parte do RS e parte de SC.

Essa situação pode ser observada na imagem abaixo, que mostra que grande parte do Rio Grande do Sul registrará temperaturas muito baixas. Nos municípios onde as minhas chegarem a 4°C ou menos (com destaque para as regiões serranas do RS e de SC), pode haver formação de geadas mais significativas.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira durante a madrugada mostra que grande parte do RS e parte de SC registrarão temperaturas abaixo dos 10°C, com risco de geadas pontuais.

Por isso, para se preparar para o frio e a chuva e não ser pego de surpresa pelo tempo, não deixe de conferir as previsões de chuva e temperatura mínima específicas para a sua cidade - que estão disponíveis aqui no portal.