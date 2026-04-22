Chuva em Goiânia provoca cabeça d'água e deixa adolescentes ilhados durante trilha no córrego Macambira

A falta de sinal de internet dificultou a localização de um grupo de adolescentes que ficou isolado em uma mata fechada de Goiânia devido ao transbordamento de um córrego local.

Bombeiros utilizam técnica de corrente humana para salvar adolescentes que ficaram isolados em Goiânia. Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Quatro adolescentes viveram momentos de forte tensão na tarde da última terça-feira (21), em Goiânia, ao ficarem isolados em uma área de mata fechada. O incidente ocorreu devido ao transbordamento repentino do Córrego Macambira, provocado por uma precipitação intensa e rápida que atingiu a capital goiana.

Os jovens, com idades entre 11 e 14 anos, percorriam uma trilha no Bairro Goiá no momento do susto. A subida abrupta do nível das águas, fenômeno conhecido como cabeça d'água, surpreendeu o grupo, que não conseguiu retornar por meios próprios em total segurança.

O desafio da localização e o trabalho das equipes de salvamento

Os adolescentes conseguiram contatar o Corpo de Bombeiros por meio de um celular, mas a ausência de sinal de internet dificultou o compartilhamento da localização exata. Diante dessa limitação, os militares tiveram de confiar na audição para encontrar o grupo no meio da vegetação densa da região.

As equipes de socorro foram guiadas pelos gritos de auxílio que ecoavam pela área de mata onde os jovens se encontravam abrigados. Quando os militares chegaram ao local, o volume do córrego já apresentava sinais de redução, o que permitiu uma abordagem mais direta e segura para a realização do salvamento.

A operação contou com a participação de sete bombeiros que utilizaram técnicas específicas de salvamento aquático para garantir a integridade física de cada menor. Todos os jovens foram devidamente equipados com coletes de proteção antes de iniciarem a travessia assistida do curso de água, que ainda estava turbulento.

Estragos materiais e falta de energia em diversos bairros

A chuva rápida e as fortes rajadas de vento que atingiram Goiânia causaram diversos problemas estruturais em áreas isoladas da cidade. Em menos de uma hora de temporal, a capital registrou a queda de pelo menos 14 árvores e diversos galhos de grande dimensão em vias públicas.

Chuva em Goiânia causou estragos e queda de energia. Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Avenidas importantes como a Castelo Branco e a Leste-Oeste sofreram bloqueios parciais, exigindo a intervenção imediata das equipes de limpeza da Comurg. Na Avenida Leste-Oeste, uma palmeira caiu e interrompeu o tráfego, enquanto na divisa entre o Jardim Diamantina e o Gentil Meirelles outra árvore foi derrubada.

Além dos obstáculos físicos, a fiação elétrica foi atingida em vários pontos, com cabos caindo inclusive sobre veículos estacionados em alguns bairros. A Equatorial informou que monitorou as ocorrências em tempo real para restabelecer o sistema elétrico e minimizar o impacto para os moradores que ficaram sem luz.

No total, a Companhia de Urbanização do Município recebeu mais de 24 chamados urgentes relacionados à tempestade. Desse balanço, ao menos dez ocorrências envolveram galhos de grande porte, demonstrando a força dos ventos que acompanharam a precipitação na tarde de terça-feira.

Referências da notícia

Quatro adolescentes ficam ilhados após córrego transbordar durante chuva em Goiânia; vídeo. 22 de abril, 2026