Intensa massa de ar frio chega ao Brasil em breve; saiba quando e o que esperar

Uma forte massa de ar frio está prevista para chegar ao Brasil em breve. No entanto, a chegada do sistema ainda pode frustrar muitas expectativas. Veja a previsão e saiba o que esperar.

Uma forte massa de ar frio está prevista para chegar ao Brasil no próximo domingo, 26 de abril.

A frequência de sistemas de chuvas sobre o Sul do Brasil vai aumentar nesta semana, trazendo elevado potencial de transtornos através de chuvas intensas e elevado acumulado nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Esse aumento de frente frias, de baixas pressões e de ciclones extratropicais é um indicativo da mudança de padrão promovido pela mudança de estação. Além do aumento das chuvas, há também o aumento da atuação de massas de ar frio. A questão é que esses sistemas frios estão mais retidos entre a porção sul da Região Sul, o Uruguai e a Argentina, não conseguindo avançar e afetar o restante do Brasil, que vem registrando temperaturas acima da média e patamares de máximas observados durante o verão.

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No entanto, entre o fim próximo fim de semana, dos dias 25 e 26 abril, e o início da semana, há a previsão da chegada de uma intensa massa de ar frio, que pode afetar toda a Região Sul e parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

O que esperar do ar frio

Como comentado, há massas de ar frio afetando o Brasil, mas de forma muito restrita à metade sul do Rio Grande do Sul que, por conta dessa limitação geográfica, acaba provocando mais um refresco do que sensação de frio. Isso é o que será observado ao longo desta semana.

Após o reforço, através da formação de uma baixa pressão no sábado (25), uma frente fria ganha novo fôlego sobre o Sul do Brasil e consegue avançar pelo Sul do Brasil, afastando rapidamente para o oceano. Nesse processo, uma intensa massa de ar frio começa a atuar, trazendo frio de fato no início da próxima semana.

Ciclone atua ao sul do Uruguai e contribui em impulsionar o ar frio por parte do Sul do Brasil no domingo, 26 de abril.

Já no domingo (26), há atuação de um grande ciclone extratropical ao sul do Uruguai que acopla a sua frente fria a uma região instável (região de cavado) entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Assim, os ventos de sul mais frio já atingem o boa parte do Rio Grande do Sul e as temperaturas no período da tarde não passam dos 25°C, com 23°C para a região de Porto Alegre, de 21°C no Sul e Campanha e de 18°C nos Campos de Cima da Serra.

Em Santa Catarina, as temperaturas ficam em torno dos 21°C em praticamente todo o estado devido ao tempo nublado e chuvoso. Essa mesma condição atinge a porção oeste, sul e leste do Paraná. Ainda no território paranaense, devido à condição pré-frontal, as temperaturas máximas atingem os 33 e 34°C no norte e noroeste.

Massa de ar frio é destacada pela anomalia de temperatura em 850 hPa. A incursão do ar frio se inicia no domingo, 26 de abril.

No período da noite do domingo (26), o frio chega, nada extremo, mas as temperaturas atingem valores de 14 e 16°C no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, a ocorrência das chuvas favorecem as temperaturas mais amenas que variam de 17 a 24°C, sendo mais altas no norte e noroeste do Paraná.

Na segunda-feira (27) e na terça-feira (28), a massa de ar frio atua em parte do centro-sul do Brasil, afetando toda a Região Sul, o sul do Mato Grosso do Sul, o sul e o leste de São Paulo.

Tendência das temperaturas mínimas para a terça-feira, 28 de abril.

No Rio Grande do Sul, as mínimas da terça-feira (28), que é o dia mais frio, ficam abaixo dos 10°C em todo o estado, com 10°C na região de Porto Alegre, 5°C na Campanha e na região da Serra. Em Santa Catarina, as temperaturas ficam abaixo dos 10°C na Serra e no oeste do estado, variando de 6 a 9°C, com variação de 11 a 16°C nas demais regiões. No Paraná, as mínimas podem atingir os 12°C e 17°C, sendo mais baixas no sul, sudoeste e leste do estado.

No estado do Mato Grosso do Sul, no sul e leste de São Paulo, as temperaturas mínimas podem chegar aos 16°C. No entanto, o aquecimento ao longo do dia continua e as temperaturas máximas variam de 25 a 28°C.

Tendência das temperaturas máximas para a terça-feira, 28 de abril.

O frio ainda será bastante restrito. Esse padrão ainda ajuda a manter as temperaturas elevadas ao longo do dia no Brasil Central, com máximas que atingem os 33 e 34°C em várias localidades.