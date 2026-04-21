    Intensa massa de ar frio chega ao Brasil em breve; saiba quando e o que esperar

    Uma forte massa de ar frio está prevista para chegar ao Brasil em breve. No entanto, a chegada do sistema ainda pode frustrar muitas expectativas. Veja a previsão e saiba o que esperar.

    Uma forte massa de ar frio está prevista para chegar ao Brasil no próximo domingo, 26 de abril.
    Uma forte massa de ar frio está prevista para chegar ao Brasil no próximo domingo, 26 de abril.

    A frequência de sistemas de chuvas sobre o Sul do Brasil vai aumentar nesta semana, trazendo elevado potencial de transtornos através de chuvas intensas e elevado acumulado nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

    Esse aumento de frente frias, de baixas pressões e de ciclones extratropicais é um indicativo da mudança de padrão promovido pela mudança de estação. Além do aumento das chuvas, há também o aumento da atuação de massas de ar frio. A questão é que esses sistemas frios estão mais retidos entre a porção sul da Região Sul, o Uruguai e a Argentina, não conseguindo avançar e afetar o restante do Brasil, que vem registrando temperaturas acima da média e patamares de máximas observados durante o verão.

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    No entanto, entre o fim próximo fim de semana, dos dias 25 e 26 abril, e o início da semana, há a previsão da chegada de uma intensa massa de ar frio, que pode afetar toda a Região Sul e parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

    O que esperar do ar frio

    Como comentado, há massas de ar frio afetando o Brasil, mas de forma muito restrita à metade sul do Rio Grande do Sul que, por conta dessa limitação geográfica, acaba provocando mais um refresco do que sensação de frio. Isso é o que será observado ao longo desta semana.

    Após o reforço, através da formação de uma baixa pressão no sábado (25), uma frente fria ganha novo fôlego sobre o Sul do Brasil e consegue avançar pelo Sul do Brasil, afastando rapidamente para o oceano. Nesse processo, uma intensa massa de ar frio começa a atuar, trazendo frio de fato no início da próxima semana.

    Ciclone atua ao sul do Uruguai e contribui em impulsionar o ar frio por parte do Sul do Brasil no domingo, 26 de abril.
    Ciclone atua ao sul do Uruguai e contribui em impulsionar o ar frio por parte do Sul do Brasil no domingo, 26 de abril.

    Já no domingo (26), há atuação de um grande ciclone extratropical ao sul do Uruguai que acopla a sua frente fria a uma região instável (região de cavado) entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Assim, os ventos de sul mais frio já atingem o boa parte do Rio Grande do Sul e as temperaturas no período da tarde não passam dos 25°C, com 23°C para a região de Porto Alegre, de 21°C no Sul e Campanha e de 18°C nos Campos de Cima da Serra.

    Em Santa Catarina, as temperaturas ficam em torno dos 21°C em praticamente todo o estado devido ao tempo nublado e chuvoso. Essa mesma condição atinge a porção oeste, sul e leste do Paraná. Ainda no território paranaense, devido à condição pré-frontal, as temperaturas máximas atingem os 33 e 34°C no norte e noroeste.

    Massa de ar frio é destacada pela anomalia de temperatura em 850 hPa. A incursão do ar frio se inicia no domingo, 26 de abril.
    Massa de ar frio é destacada pela anomalia de temperatura em 850 hPa. A incursão do ar frio se inicia no domingo, 26 de abril.

    No período da noite do domingo (26), o frio chega, nada extremo, mas as temperaturas atingem valores de 14 e 16°C no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, a ocorrência das chuvas favorecem as temperaturas mais amenas que variam de 17 a 24°C, sendo mais altas no norte e noroeste do Paraná.

    Na segunda-feira (27) e na terça-feira (28), a massa de ar frio atua em parte do centro-sul do Brasil, afetando toda a Região Sul, o sul do Mato Grosso do Sul, o sul e o leste de São Paulo.

    Tendência das temperaturas mínimas para a terça-feira, 28 de abril.
    Tendência das temperaturas mínimas para a terça-feira, 28 de abril.

    No Rio Grande do Sul, as mínimas da terça-feira (28), que é o dia mais frio, ficam abaixo dos 10°C em todo o estado, com 10°C na região de Porto Alegre, 5°C na Campanha e na região da Serra. Em Santa Catarina, as temperaturas ficam abaixo dos 10°C na Serra e no oeste do estado, variando de 6 a 9°C, com variação de 11 a 16°C nas demais regiões. No Paraná, as mínimas podem atingir os 12°C e 17°C, sendo mais baixas no sul, sudoeste e leste do estado.

    No estado do Mato Grosso do Sul, no sul e leste de São Paulo, as temperaturas mínimas podem chegar aos 16°C. No entanto, o aquecimento ao longo do dia continua e as temperaturas máximas variam de 25 a 28°C.

    Tendência das temperaturas máximas para a terça-feira, 28 de abril.
    Tendência das temperaturas máximas para a terça-feira, 28 de abril.

    O frio ainda será bastante restrito. Esse padrão ainda ajuda a manter as temperaturas elevadas ao longo do dia no Brasil Central, com máximas que atingem os 33 e 34°C em várias localidades.

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