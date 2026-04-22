Calor intenso precede a frente fria da mudança em São Paulo; veja a previsão
Massa de ar quente e seco continua atuando sobre São Paulo até o início da próxima semana, quando uma nova frente se aproxima e muda o tempo no estado, com pancadas de chuva e temporais isolados.
Nesta semana estamos tendo o predomínio de uma massa de ar quente e seco em todo o estado de São Paulo, o que está garantindo tardes ensolaradas e de calor.
Além disso, a umidade relativa do ar está baixa no período das tardes, com valores em torno dos 30% em localidades do interior do estado e pontualmente até abaixo disso. A exceção é a faixa litorânea, onde ainda temos alguma umidade devido à circulação marítima (ventos que vêm do oceano transportando umidade).
No domingo (26), o calor intensifica-se pelo efeito pré-frontal, isto é, antes da chegada de uma nova frente fria, que vai finalmente mudar o tempo no estado paulista. Na tarde do domingo (26), as temperaturas máximas ficam acima dos 30°C em todo o estado, atingindo os 36°C no oeste. Já na segunda-feira (27), o sistema frontal vai avançar pela região provocando chuvas e uma diminuição das temperaturas na faixa leste do estado.
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para o estado.
Temperaturas continuam elevadas em SP
Apesar das manhãs estarem com temperaturas mais amenas e até uma leve sensação de friozinho durante o amanhecer em boa parte de São Paulo, inclusive na capital paulista, ao longo da tarde as temperaturas se elevam e atingem patamares acima dos 30°C na maior parte do estado.
Na quinta (23) e sexta-feira (24), o destaque fica para a parte oeste de São Paulo, onde as máximas chegam em torno dos 33°C-34°C durante as tardes, como por exemplo, em Adamantina (33°C). Temperaturas abaixo dos 28°C serão registradas apenas em áreas da faixa leste de São Paulo.
No fim de semana o calor ganha força em todo o território paulista, especialmente no domingo (26) pela condição pré-frontal, que traz ventos mais quentes para a região.
As máximas atingem os 35°C-36°C no oeste e noroeste paulista, e áreas do leste que tinham previsão de temperaturas abaixo dos 28°C nos dias anteriores, agora irão registrar mais de 30°C entre o sábado (25) e o domingo (26).
Contudo, na segunda-feira (26), com a passagem da frente fria, as temperaturas diminuem em parte de São Paulo, especificamente no centro-leste do estado, onde as máximas vão variar entre 21°C e 27°C, dando um bom alívio ao calor dos dias anteriores.
Mas pontualmente, as máximas podem ficar em torno dos 18°C-19°C em áreas elevadas no leste do estado na tarde da segunda-feira (26), como por exemplo, em Juquitiba (18°C) e Rio Grande da Serra (19°C).
Na capital paulista, os próximos dias terão temperaturas máximas acima dos 30°C, chegando aos 33°C no domingo (26). Contudo, na segunda-feira (27), a máxima prevista é de apenas 24°C.
A frente fria da mudança em SP
O tempo firme e céu claro estão com os dias contados em São Paulo. Essas condições mais estáveis permanecem até o fim de semana, porém, no início da próxima semana, as chuvas finalmente vão retornar ao estado.
Na segunda-feira (27), a nebulosidade aumenta e podem ocorrer chuvas em todo o território paulista. Já no período da manhã, a frente fria ajuda a formar chuvas fracas a moderadas no litoral centro-sul de São Paulo.
Ao longo da tarde, as instabilidades aumentam e se espalham pelo estado. Há risco de chuva pontualmente intensa e com temporais isolados no leste de São Paulo, incluindo a capital. Durante a noite, ainda haverá condições para chuvas fracas e isoladas no leste paulista.
Na capital paulista, a segunda-feira (27) será de muitas nuvens e chuva fraca pela manhã, tarde com risco de temporal e noite chuvosa. O volume esperado para o dia é de aproximadamente 13 milímetros.
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