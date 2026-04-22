Uma cidade na Serra da Mantiqueira é a nova Campos do Jordão: clima europeu e gastronomia de interior

Esta cidade é um destino charmoso e tranquilo, conhecido como uma alternativa mais calma e mais acessível a Campos do Jordão, com gastronomia, pousadas acolhedoras e um clima europeu. Descubra aqui que lugar é este.

Esta cidade é uma charmosa estância climática na Serra da Mantiqueira, SP, próxima a Campos do Jordão. Na imagem, a Praça Boulevard bem no centro da cidade. Crédito: Divulgação.

Um destino charmoso na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, com atrativos para todos os gostos e bolsos. Uma cidade vizinha da famosa Campos do Jordão (cerca de 30 minutos de carro), mas com preços mais baixos e menos turistas. Fica a cerca de 170 km da capital paulista.

Estamos falando de Santo Antônio do Pinhal, no interior paulista, uma cidade pequena e tranquila que conta com uma ótima infraestrutura de pousadas e hotéis, com restaurantes de boa gastronomia, e clima mais ameno e arquitetura que lembram a Europa.

O destino é mais procurado justamente no inverno, com ambiente mais tranquilo, econômico e romântico. Claro, nesta estação a procura é maior e os preços sobem um pouco em relação às outras temporadas, mas ainda assim é mais em conta que Campos do Jordão, com muita comida boa e vários atrativos para se entrar em contato com a natureza.

Conheça aqui mais sobre este lugar incrível e o que fazer por lá.

O que fazer em Santo Antônio do Pinhal

O principal ponto turístico da cidade é o Pico Agudo, que é o ponto mais alto da cidade, com uma altura de 1.700 metros, e tem vista panorâmica da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba, um local excelente para observar o pôr do sol ou até o nascer. Dependendo da condição do vento, é possível saltar de asa delta ou de parapente dali do pico.

A cidade tem várias trilhas, algumas ótimas para caminhadas de contemplação da natureza, com muito verde e quedas d’água pelo caminho; outras para os mais aventureiros, ideais para a prática de trekking e mountain-bike.

O Pico Agudo, com 1700m de altitude, é muito procurado pelos praticantes de voo livre e também por turistas que vislumbram dali uma vista de 360° de toda a região. Crédito: Divulgação.

Além disso, há várias cachoeiras, algumas com a possibilidade de fazer rapel. A Cachoeira do Lageado merece uma visita, fica na Estrada do Lageado, a 7 km do centro da cidade, e possui uma linda queda d’água de aproximadamente 10 metros de altura.

O Mirante do Cruzeiro é outro atrativo de destaque da cidade, a mais de 1.100 metros de altitude. Tem uma excelente vista panorâmica da região, em um espaço bem cuidado com sua imponente cruz cercada de áreas de jardins.

Os outros pontos turísticos da cidade incluem a Praça Boulevard da Araucária, que fica bem no centro, com lojas e restaurantes. O local tem todo um charme especial por conta da arquitetura no estilo europeu.

A Praça do Artesão e sua arquitetura japonesa. Crédito: Denizelucinda/CC BY-SA4.0.

A Igreja São Benedito é outra opção no centro da cidade para visitar, uma igrejinha simples construída em cima de um morro e que tem um relógio bem charmoso na grama na sua encosta. Já a Igreja Matriz da cidade tem uma arquitetura com influência do período colonial do Brasil, sendo um patrimônio histórico e cultural da região.

A Praça do Artesão fica a cerca de 300 metros da Praça Boulevard e por lá você encontra uma ponte e um portal feitos em homenagem ao centenário da imigração japonesa. É um local bem bonitinho para conhecer. Fica a dica também!

A Cachoeira do Lageado fica localizada no bairro Lageado, a 7km do centro de Santo Antônio do Pinhal. Crédito: Divulgação.

Outra atração da cidade são as fontes de água potável: a Fonte Santo Antônio e a Fonte São Geraldo, onde inclusive, se você quiser, pode pegar um pouco da água para beber.

A Estação Eugênio Lefévre é um dos grandes pontos turísticos da cidade, e hoje é mais conhecida como Estação Santo Antônio do Pinhal. Ali você pode caminhar pelos trilhos (a estação está desativada), tirar fotos, parar nas lojinhas de artesanato, visitar o orquidário e parar para tomar um café na charmosa cafeteria da estação.

Na culinária, a cidade é famosa pelos pratos à base de truta e pinhão, e também pela comida caipira feita no fogão a lenha. Durante o ano, acontecem algumas festas religiosas e gastronômicas, como a Festa do Pinhão e o Festival da Truta.

Sem dúvida, Santo Antônio do Pinhal é um destino para qualquer época do ano. E vale uma visita de bate e volta, final de semana ou até de mais dias para quem quer relaxar.

Referências da notícia

Cidade do interior a 2h de SP, desponta como a 'Nova Campos do Jordão' com preços baixos. 17 de abril, 2026. Luiz Dias.

O que fazer em Santo Antônio do Pinhal (SP): roteiro para fim de semana, com preços! 06 de março, 2024. Lígia Antoniazzi.

Santo Antônio do Pinhal. 2026. Naturam Viagens.