Chuvas intensas, tempo severo e onda de calor trazem alertas nesta quinta-feira, 21; confira

Alguns fenômenos meteorológicos atuam no Brasil no decorrer desta quinta-feira, chuvas intensas, tempo severo e onda de calor estão previstos e podem provocar problemas em vários estados.

Quinta-feira (23) com possibilidade de chuvas intensas, tempestades e previsão de temperaturas máximas acima da média no Brasil. Foto: Adobe Stock.

O restante desta quarta-feira (22) ainda terá a presença de sol em grande parte do centro-sul do Brasil. Contudo, algumas mudanças no tempo estão previstas ao longo desta quinta-feira (23), como o aumento da nebulosidade, presença de nuvens carregadas, riscos de chuvas fortes e potenciais transtornos.

A quinta-feira (23) será marcada pela atuação de alguns sistemas meteorológicos, como uma massa de ar quente e seca e a formação de uma frente fria, que favorece instabilidades, tempo severo e chuvas intensas.

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A seguir, trazemos mais informações e detalhes sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira (23) e como ela pode afetar a sua região.

Quinta-feira com riscos de tempo severo no Sul do Brasil

A Região Sul vem passando por mudanças no tempo, com maior frequência de frentes frias, sistemas de baixa pressão e outros eventos meteorológicos. Esse cenário é reflexo da mudança de estação. Com isso, há aumento nos volumes de chuva e também na incursão de massas de ar frio sobre a região.

Densidade de raios mostra áreas com potencial para tempestades e tempo severo nesta quinta-feira (23).

Nesta quinta-feira (23), a previsão indica a presença de instabilidades e nuvens muito carregadas sobre o noroeste do Rio Grande do Sul. Nessa área, há riscos de tempo severo, com possibilidade de rajadas de vento, descargas elétricas e até granizo.

As chuvas não ficarão restritas apenas ao noroeste gaúcho. Municípios da porção central, norte e da Serra também apresentam risco de chuvas fortes durante a tarde. Cidades como Santa Maria (RS), Caxias do Sul (RS), Vacaria (RS) e a capital Porto Alegre (RS) têm previsão de chuvas intensas.

Chuvas previstas para o Sul o Brasil terão intensidades entre moderadas e fortes.

Em Santa Catarina e no Paraná, o dia será marcado por tempo fechado durante boa parte do período, com possibilidade de chuva na divisa entre os estados no início da noite.

Diante da previsão de chuvas intensas e tempo severo, os alertas se intensificam no Rio Grande do Sul, principalmente no noroeste do estado. Há riscos de alagamentos, deslizamentos de terra, queda de galhos e árvores e transbordamento de córregos, podendo causar interdições de ruas e rodovias.

Chuvas intensas continuam sobre o Norte e Nordeste

As chuvas desta quinta-feira (23) não atuam apenas no Sul do Brasil. Outras áreas do país também apresentam previsão de precipitação, com intensidade capaz de gerar transtornos, especialmente no Norte e no norte do Nordeste.

Nos últimos dias, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) tem influenciado essas regiões. Nesta quinta-feira (23), o transporte de umidade continua ativo, favorecendo a formação de nuvens carregadas e mantendo as instabilidades.

No norte do Nordeste, as chuvas diminuem em áreas do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, mas ainda podem ocorrer de forma pontual. Já no Maranhão, as chuvas seguem intensas, com potencial para transtornos.

Previsão de chuva para o Brasil destaca também a região Norte e Nordeste com chuvas intensas.

Também há previsão de pancadas de chuva no leste do Nordeste, onde a circulação atmosférica favorece a entrada de umidade, elevando as chances de chuvas fracas a moderadas durante a tarde.

A Região Norte segue registrando chuvas fortes. Nesta quinta-feira (23), o cenário se mantém, com maior risco de transtornos no Pará, Amapá e Amazonas. Nos demais estados, há previsão de chuvas moderadas e baixo risco de impactos.

Onda de calor afeta Brasil Central

A atuação de um sistema pré-frontal mantém as temperaturas elevadas em áreas do Brasil Central. O modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média, condição que já persiste há alguns dias e caracteriza uma onda de calor.

As altas temperaturas devem continuar nos próximos dias em boa parte do país, com maior intensidade sobre o sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, noroeste de São Paulo, oeste de Minas Gerais, Goiás e parte do Paraná. Nessas áreas, as máximas superam facilmente os 33°C.

Em contrapartida, parte da Região Sul terá temperaturas mais amenas, com máximas inferiores a 23°C no centro-sul do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (23). Já no norte do estado, as temperaturas sobem, com máximas próximas de 27°C.

Temperatura máxima prevista para a tarde desta quinta (23).

O Nordeste também terá calor intenso durante a tarde desta quinta-feira (23). No oeste da Bahia, as temperaturas chegam à casa dos 32°C, cenário semelhante ao esperado para o interior de Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte.