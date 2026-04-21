A agricultura deveria repensar sua dependência de fertilizantes fosfatados diante da mudança climática?

Na França, os fertilizantes fosfatados poderiam ser dispensados por várias décadas. Mas, a longo prazo, a agricultura poderá se manter produtiva sem repensar fundamentalmente suas práticas?

Durante séculos, os solos agrícolas forneceram naturalmente esse nutriente.

O fósforo está em toda parte. Em seu estado puro, esse elemento químico pode existir como um sólido; no entanto, em solos agrícolas, plantas ou alimentos, ele nunca está visivelmente presente. Ele está simplesmente dissolvido na água do solo ou quimicamente ligado a outros elementos, como cálcio, ferro ou matéria orgânica.

É essencial para todas as formas de vida: é um componente fundamental do DNA, participa da transferência de energia celular e fornece suporte estrutural às membranas celulares. Sem ele, uma semente não poderia se desenvolver em uma planta.

Um nutriente vital... transformado em dependência agrícola

O fósforo, um nutriente presente naturalmente no solo, tem origem na erosão das rochas. Na Europa, e particularmente na França, os solos são relativamente ricos. No entanto, sua capacidade de nutrir as culturas depende da disponibilidade de fósforo, ou seja, da sua capacidade de ser absorvido pelas raízes das plantas.

De fato, diferentemente da água, o fósforo é relativamente imóvel: uma planta só consegue absorvê-lo em uma faixa de aproximadamente um milímetro ao redor de suas raízes. Essa limitação explica por que a agricultura moderna evoluiu gradualmente para o uso de fertilizantes.

O uso generalizado de fertilizantes fosfatados começou no século 20, acelerando significativamente após a Segunda Guerra Mundial. A produtividade agrícola disparou; a produção de trigo, por exemplo, triplicou desde 1961. No entanto, essa revolução também transformou profundamente os sistemas agrícolas.

O legado de um século de agricultura intensiva

As vastas planícies produtoras de cereais importam fertilizantes, enquanto as regiões de criação de gado acumulam dejetos animais. Esse desequilíbrio leva à poluição, como é o caso da proliferação de algas verdes associada à eutrofização.

No entanto, esse uso intensivo deixou um legado inesperado: hoje, aproximadamente 60% do fósforo presente nos solos franceses provém de aplicações de fertilizantes no passado.

Essa reserva oculta muda tudo. Pesquisas indicam que ela poderia suprir as necessidades agrícolas por quase 60 anos sem uma queda significativa na produtividade. Essa perspectiva desafia uma noção profundamente enraizada: a dependência total de fertilizantes.

Um modelo agrícola sob pressão ambiental e sanitária

Por trás dessa dependência de fertilizantes fosfatados, escondem-se consequências de longo alcance. Seu uso contribui, em particular, para a poluição por cádmio: um metal pesado cancerígeno que se acumula no corpo humano. Na França, os níveis observados em crianças são quatro vezes maiores do que os registrados em outros países ocidentais.

Os impactos não param por aí. O uso massivo de fertilizantes químicos perturba os ecossistemas aquáticos, desencadeando a eutrofização: proliferação de algas que sufocam a vida marinha. Soma-se a isso o desafio climático: a indústria de fertilizantes é responsável por aproximadamente 2,4% das emissões globais de gases de efeito estufa, impulsionadas principalmente pelo óxido nitroso, um gás com potencial de aquecimento global 265 vezes maior que o do CO₂.

Essa dependência também levanta uma questão de soberania. Quase 80% dos fertilizantes atualmente utilizados são importados, em um contexto de instabilidade geopolítica. No caso do fósforo, essa dependência é ainda mais acentuada: 70% das reservas mundiais estão concentradas em Marrocos e no Saara Ocidental.

Rumo a uma agricultura mais autônoma e resiliente

A curto prazo, a França tem uma margem de manobra real para reduzir o uso de fertilizantes fosfatados. No entanto, a longo prazo, as simulações chegam a uma conclusão inequívoca: sem insumos externos, a disponibilidade de fósforo diminuirá gradualmente, causando uma queda na produção que poderá atingir 30% globalmente nos próximos 100 anos.

Contudo, é necessário esclarecer um ponto que frequentemente causa confusão: eliminar os fertilizantes fosfatados não significa eliminar o fósforo. Este elemento continua sendo essencial para a vida. O verdadeiro desafio está em outro lugar: reduzir nossa dependência de fertilizantes fosfatados químicos em favor de ciclos mais naturais e circulares.

Reciclar efluentes agrícolas, retornar à agricultura mista (cultivo e pecuária), expandir o cultivo de leguminosas, fazer compostagem e até mesmo utilizar resíduos humanos, que poderiam suprir até 35% das necessidades de fertilização, representam soluções que oferecem perspectivas concretas.

Essas abordagens se baseiam em um princípio simples: devolver ao solo o que ele já fornece, em vez de importar recursos em larga escala.

Essa transição implica transformações profundas: na organização das paisagens agrícolas, nas práticas agrícolas e até mesmo nos hábitos alimentares. Produzir de forma diferente significa, acima de tudo, consumir de forma consciente.

Referência da notícia



Demay, J., Ringeval, B., & Pellerin, S. (2026, avril 15). Peut-on se passer d’engrais phosphatés ?