Ciclone em formação traz temporais e até 200 mm ao Centro-Sul; veja os estados afetados

Nos próximos dias a formação de um novo ciclone aumenta os riscos de temporais e pode provocar acumulados de chuva de até 200 mm sobre áreas do Centro-Sul do Brasil.

Neste final de semana, chuvas intensas e temporais foram registradas sobre o Sul do Brasil. Cidades no Rio Grande do Sul foram as mais atingidas com acumulados que variaram entre 40 mm e 144 mm em 48 horas, de acordo com as estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Nesta segunda-feira (20) teremos o início do processo de formação de um novo ciclone sobre o Sul do Brasil. Em meio a sua ciclogênese (formação) a previsão é de aumento de instabilidades e de chances de temporais sobre algumas áreas do país. Veja a seguir quais serão as regiões afetadas e a previsão do tempo.

Ciclogênese reforça nuvens carregadas no Sul

Entre segunda (20) e terça-feira (21) teremos o processo de ciclogênese sobre o Sul do Brasil. Esta etapa consiste na formação de um novo ciclone na Região que deixa o tempo instável e com a presença de nuvens carregadas. O processo se dá através de um alongamento de uma área de baixa pressão na altura da Argentina gerando perturbações na atmosfera.

Mapa mostra áreas propícias a temporais na tarde desta segunda-feira (20).

Uma característica deste processo é a convergência de umidade para a região de atuação, diante disso, temos a manutenção de nuvens carregadas e nas chances de temporais. Isto está sendo previsto para a tarde desta segunda (20), riscos de chuvas fortes e temporais sobre o Rio Grande do Sul. A previsão mostra que as chuvas virão acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

No decorrer da terça-feira (21) a sua formação continua e, desta maneira, chuvas estão previstas em boa parte todo o dia sobre a porção norte do Rio Grande do Sul. A partir do período da tarde, as instabilidades avançam para Santa Catarina e sudoeste do Paraná no final da noite.

O mapa mostra o ciclone sobre o Sul do Brasil e a sua frente fria que irá avançar por SC, PR, MS e SP.

Ao final de terça-feira (21) o ciclone estará formado. A previsão mostra que o sistema irá se deslocar em direção ao oceano, diminuindo a intensidade das chuvas sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, pancadas de chuva leve e isoladas ainda ocorrem com o passar dos dias.

Frente fria avança pelo Centro-Sul

Na madrugada de quarta-feira (22), o ciclone estará consolidado e associado a ele uma frente fria. O sistema frontal irá avançar para outros estados brasileiros, mas não antes de provocar chuvas intensas e fortes sobre o estado catarinense e paranaense.

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As chuvas avançam por Santa Catarina e pelo Paraná com previsão de forte intensidade, capaz de gerar alguns problemas aos moradores do norte e leste catarinense e a faixa entre o sul, oeste e centro paranaense. No leste do Paraná, chuvas também estão sendo previstas, mas com intensidade moderada.

A previsão é de tempo fechado em parte do Centro-Sul do Brasil e chuvas ocorrendo em diversos pontos da região.

A esta altura, a frente fria já terá chegado ao Mato Grosso do Sul, em meados da manhã o modelo ECMWF já mostra o tempo mudando no estado. As chuvas devem avançar pelo território no início da tarde com forte intensidade, há alertas para trovoadas. Durante a noite, a expectativa é de chuvas sobre o centro sul-mato-grossense com intensidade moderada a forte.

Mapa de probabilidade de chuva para esta quarta-feira (22). A previsão mostra como a frente fria avança pelos próximos dias.

Finalizando a quarta-feira (22), a frente fria alcança o Sudeste. São Paulo terá mudança no tempo prevista para o final da tarde e início da noite com a chegada do sistema frontal. A previsão mostra aumento da presença de nuvens e as primeiras pancadas de chuva ocorrendo na faixa entre o oeste e sul do estado paulista.

Acumulados podem chegar aos 200 mm

Uma preocupação são os grandes volumes previstos para áreas do Centro-Sul. Até quarta-feira (22), o modelo ECMWF mostra que a área mais afetada ficará por conta da faixa entre Passo Fundo/RS, Cruz Alta/RS e Santa Rosa/RS, com quantidades que se aproximam de 200 mm.

Demais áreas do Rio Grande do Sul, terão acumulados variando entre 30 mm e 110 mm, incluindo em Porto Alegre/RS. Em Santa Catarina, as chuvas se concentram no oeste do estado, com volume de até 90 mm e variando entre 15 mm e 60 mm no restante do estado.

As instabilidades geram volumes de até 50 mm no sudoeste do Paraná, enquanto que nos outros municípios as chuvas serão menos volumosas e não devem provocar grandes transtornos. Como a frente fria avança de maneira mais rápida no Mato Grosso do Sul, os volumes previstos também são baixos, mas o risco de temporal permanece.

Mapa de precipitação acumulada mostra cenário de muitas chuvas para o RS e outras áreas do Centro-Sul do Brasil.

Por fim, São Paulo terá os maiores acumulados, até o final de quarta-feira (22), na região de Presidente Prudente/SP e Ourinhos/SP com volumes na casa dos 20 mm.