Frio será constante na segunda quinzena de maio; confira os estados mais afetados

A segunda quinzena de maio deve ser marcada por incursões de ar frio no Brasil, com temperaturas abaixo da média em grande parte do Centro-Sul, mínimas abaixo de 0°C no Sul e novo episódio de friagem na Amazônia.

Uma nova massa de ar polar afetará o Brasil de Sul a Norte na próxima semana, derrubando as temperaturas abaixo de zero no Sul.

Maio marca o último mês do outono meteorológico e, com ele, começam a se destacar características mais típicas do inverno. Entre elas estão as primeiras incursões significativas de ar frio, episódios de friagem, a diminuição das chuvas no Brasil Central e o aumento da precipitação no extremo Norte do país e no litoral do Nordeste.

Neste sentido, o mês vem sendo típico ao longo da primeira quinzena (1 a 14), com chuva na média no Brasil Central, chuvas extremas no Norte e Nordeste, deixando a precipitação acima da média climatológica, além de episódios de chuvas extremas sobre o Sul e Centro-Oeste, associados com a entrada de massas de ar frio que ocasionaram o primeiro episódio de friagem do ano - frio no Centro-Oeste e sul da Amazônia.

Anomalia de precipitação, temperatura mínima e máxima entre 1 e 14 de maio de 2026. Créditos: Elaborado por Meteored/Fonte: CPTEC/INPE.

O modelo ECMWF, de confiança da Meteored, aponta que o padrão de temperaturas deve persistir ao longo da reta final de maio, com predomínio de frio em grande parte do país. Confira os detalhes.

Frio persiste até junho

A previsão de anomalia semanal de temperatura do ar do modelo ECMWF aponta para uma intensa massa de ar polar na próxima semana (18 a 25 de maio), que irá favorecer o segundo episódio de friagem do ano.

As anomalias previstas pela rodada mais atual do modelo são entre 3°C e 6°C abaixo da média em grande parte da Região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, e também na fronteira oeste do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em grande parte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima e Acre as temperaturas serão até 3°C abaixo da média.

Aqui é importante destacar que estes valores são uma média prevista para o período de uma semana, enquanto na escala diária as anomalias serão muito mais intensas, com previsão de temperaturas mínimas negativas e mais de 10°C abaixo da média no Sul.

Previsão de anomalia semanal de temperatura para a segunda quinzena de maio, segundo o ECMWF. Créditos: Elaborado por Meteored/Fonte: ECMWF.

Já para a última semana do mês, entre 25 de maio e 1° de junho, a previsão indica um predomínio de temperaturas em torno da média ou ligeiramente abaixo da média no Centro-Sul e faixa leste do Brasil.

No contexto climático, considerando que as temperaturas entre maio e junho são naturalmente mais baixas, podemos interpretar isso como uma nova entrada de massa de ar frio.

Previsão de predomínio de fase negativa da Oscilação Antártica segundo o Bureau of Meteorology, da Austrália. Créditos: BoM.

O favorecimento das incursões de frentes frias e massas de ar frio se deve, principalmente, à uma fase negativa da chamada Oscilação Antártica, o principal modo de variabilidade extratropical do Hemisfério Sul. A fase negativa enfraquece o cinturão de ventos de oeste ao redor da Antártida e permite que ciclones e frentes avancem mais facilmente sobre o Sul do Brasil.