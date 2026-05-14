Geadas no Sul: frio acende alerta para produtores de feijão na qualidade dos grãos

A geada atingiu áreas do Sul e deixou o feijão em alerta, principalmente em baixadas e lavouras tardias. O frio pode afetar peso, cor e padrão dos grãos, mas perdas ainda dependem de avaliação em campo hoje.

Temperatura prevista para sexta-feira (15) indica alívio gradual do frio no Sul, mas ainda com amanhecer frio em áreas produtoras do RS, SC e PR.

A geada que atingiu áreas do Sul do Brasil colocou o feijão no centro da atenção nesta terça-feira. O frio intenso chegou em um momento sensível para lavouras de feijão-carioca e feijão-preto, principalmente no Paraná e em Santa Catarina, onde ainda há áreas em desenvolvimento, maturação e enchimento de grãos.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

O alerta é importante, mas o impacto real ainda depende da avaliação em campo. Em áreas de baixada, o ar frio pode ter ficado represado durante a madrugada, aumentando o risco de dano mesmo onde a previsão regional indicava geada fraca ou localizada. Por isso, o efeito pode variar muito dentro de uma mesma região.

Geada atingiu áreas sensíveis do feijão

O frio mais forte se concentrou em áreas do Sul, com atenção especial para regiões produtoras do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No caso do feijão, a preocupação aumenta em áreas como Campos Gerais, Sul do Paraná e pontos catarinenses, onde parte das lavouras ainda não chegou ao ponto seguro de colheita.

Anomalia de temperatura para terça-feira (19) indica nova rodada de frio abaixo da média no Sul, mantendo risco para lavouras sensíveis e áreas de baixada.

Na prática, isso significa que o frio chegou quando algumas plantas ainda estavam vulneráveis. O risco é maior em talhões localizados em baixadas, fundos de vale e áreas pouco ventiladas, onde a temperatura junto à planta pode cair mais do que a registrada em estações meteorológicas próximas. Para o produtor, a escala do problema é o talhão, não apenas o município.

O que o frio pode causar nos grãos

O efeito da geada no feijão depende da intensidade, da duração do frio e da fase da planta. Em lavouras em maturação ou enchimento, o problema pode não aparecer apenas como perda de volume.

O dano também pode afetar o padrão comercial, com grãos mais leves, enrugados, manchados ou com perda de cor.

Os principais pontos de atenção são:

lavouras tardias de feijão-carioca e feijão-preto;

talhões em baixadas, onde o ar frio fica represado;

áreas em enchimento de grãos ou finalização de ciclo;

lavouras já estressadas por irregularidade de chuva;

lotes destinados ao mercado de melhor padrão visual.

Em fases mais sensíveis, o frio pode reduzir a formação de vagens, afetar o enchimento dos grãos e comprometer peso e uniformidade. Mesmo sem perda total da lavoura, uma piora no padrão visual pode reduzir o valor do lote, especialmente em um mercado que observa com atenção a qualidade do feijão disponível.

Mercado deve esperar a avaliação de campo

A consequência imediata é a cautela. O mercado tende a reagir rapidamente quando há geada em áreas produtoras, mas o tamanho do impacto só fica mais claro depois da observação direta das lavouras. Folhas queimadas, vagens afetadas, grãos manchados e perda de peso são sinais que devem ser avaliados ao longo desta terça e quarta-feira.

Para compradores e produtores, o momento pede atenção sem precipitação. Uma área alta e bem ventilada pode escapar praticamente sem danos, enquanto uma baixada próxima pode registrar impacto relevante. Por isso, a formação de preço deve depender mais dos relatos regionais e da qualidade dos lotes do que apenas da ocorrência da geada.