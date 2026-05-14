Por que quem mora nesta capital brasileira de 3 ilhas raramente quer ir embora?

Esta capital nordestina tem uma ilha que é um paraíso ecológico famoso pelas águas cristalinas, mornas e calmas, oferecendo praias paradisíacas e preços baixos. Veja por que quem a visita não quer mais ir embora de lá.

A Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos (Bahia), é um paraíso ecológico famoso pelas águas cristalinas, mornas e calmas. Crédito: Divulgação.

Esta capital nordestina muito visitada possui três ilhas principais que integram o seu território administrativo: a Ilha de Maré, a Ilha dos Frades e a Ilha de Bom Jesus dos Passos. Ambas estão localizadas na Baía de Todos-os-Santos e são conhecidas por suas belezas naturais, praias e cenários paradisíacos.

A capital que estamos falando, como já deu pra perceber, é Salvador. E falaremos hoje sobre a Ilha dos Frades, mais especificamente sobre uma de suas praias que é um destino turístico incrível, cheio de belezas naturais, que virou um refúgio para quem quer aproveitar águas cristalinas na Bahia e com preços acessíveis. Veja porque quem a visita não tem vontade de ir embora.

A praia da Ilha dos Frades que ninguém quer sair

A ilha dos Frades é um verdadeiro refúgio nas proximidades de Salvador, com praias desertas, distante apenas 25 quilômetros da capital baiana.

Ela é pequena, com cerca de 6 quilômetros de extensão, famosa por suas águas incrivelmente cristalinas e calmas. É ideal tanto para quem viaja sozinho, como para os que estão entre amigos e que desejam curtir em um lugar diferente.

Além das praias, a Ilha dos Frades tem muitas trilhas e uma boa infraestrutura para atender os turistas. O local tem dois sítios históricos importantes para conhecer, a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe e a Igreja de Nossa Senhora do Loreto.

É nesta ilha, aliás, onde está localizada a maravilhosa Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, uma praia que tem o selo Bandeira Azul, que atesta a sua qualidade ambiental. Lá você pode subir uma escadaria que leva até a Igreja de N. S. de Guadalupe, de onde se têm uma vista espetacular.

Praia de Paramaná, na Ilha dos Frades, em Salvador (Bahia). Crédito: Divulgação.

Mas vamos falar agora da praia que é paradisíaca, tem custo de vida mais baixo e todos que a conhecem se encantam e não querem ir embora de lá.

Estamos falando da Praia de Paramaná, a praia oficial de chegadas e partidas de embarcações na Ilha dos Frades. Além de linda, tem ótima estrutura, com bares e restaurantes.

Com clima rústico, piscinas naturais e diversas opções gastronômicas, o local atrai principalmente famílias e turistas em busca de um passeio mais sossegado. Contudo, esta praia fica lotada na alta temporada, sendo a mais badalada da ilha.

Praia de Paramaná, na Ilha dos Frades, em Salvador (Bahia). Crédito: Divulgação.

Estas piscinas naturais são um dos destaques da praia, e se formam durante a maré baixa. As águas tranquilas e rasas transformam o local em um ambiente ideal para banho, especialmente para crianças.

E além de relaxar nos quiosques à beira-mar, você pode fazer um passeio de barco até as piscinas naturais. Outra boa pedida é fazer uma caminhada até a Praia do Loreto, onde a Igreja Nossa Senhora do Loreto forma um belo cenário à beira-mar.

Quando visitar a Ilha? A Ilha dos Frades pode ser visitada durante o ano inteiro, pois terá um tempo bom. Na alta temporada (dezembro a março) ou em setembro, outubro e novembro, o tempo está mais quente e com sol predominando.

Praia de Paramaná, na Ilha dos Frades, em Salvador (Bahia). Crédito: Divulgação.

Como chegar à Ilha dos Frades? Para quem quer visitar a ilha, há duas principais opções de trajetos. A primeira é através do Terminal Turístico Náutico, que fica no bairro do Comércio, em Salvador. A viagem é feita de escuna ou catamarã e costuma ter o acompanhamento de guia até a Ilha, e dura cerca de uma hora e meia.

Mas a segunda opção de trajeto é a que leva até a Praia de Paramaná. Através do Terminal Marítimo Madre de Deus, situado a 60 km de Salvador, rumo à praia. Os barcos partem de hora em hora, o deslocamento dura cerca de 20 minutos e os valores são acessíveis.

Referências da notícia

Destino perdido na Bahia conquista turistas com praia paradisíaca e preços baixos. 09 de maio, 2026. Iarla Queiroz.

Ilha dos Frades: história e praias desertas perto de Salvador. 5 de novembro, 2024. Bahia Terra Turismo.

Ilha dos Frades: passeio de barco saindo de Salvador. 28 de dezembro, 2024. Luana Pazutti.