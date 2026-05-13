Muito mais que pirâmides: o que a selva de Tikal na Guatemala ainda esconde após 1000 anos de silêncio

A maior atração turística da Guatemala é um parque nacional espetacular localizado no norte do país. É um dos poucos locais da UNESCO a ter sido designado Patrimônio Mundial tanto Natural quanto Cultural.

A Praça Central de Tikal, que abriga o Templo do Grande Jaguar, é espetacular.

Dentro do Parque Nacional de Tikal, na Guatemala, jazem os restos de uma cidade que foi habitada por quase 1.000 anos: um mundo perdido cujas relíquias repousam na selva, mas que permanecem familiares ao público cinematográfico internacional. De fato, em 1977, seu maior templo serviu de cenário para o planeta Yavin em Star Wars: Episódio IV.

A escrita maia foi decifrada

Tikal é uma das cidades mais importantes do período Clássico Maia e um paraíso para amantes da natureza, arqueólogos e qualquer pessoa apaixonada por história. O equilíbrio entre informação e mistério mantém viva a sensação de fascínio.

De fato, há muito a aprender sobre os rituais e a sorte da classe dominante de Tikal durante seu apogeu, entre os séculos III e IX. Até mesmo a escrita da antiga cultura Maia foi decifrada. No entanto, a cidade ainda guarda vários segredos.

"Em seu auge, a região metropolitana de Tikal contava com quase 200.000 habitantes, tornando-se uma das maiores cidades do mundo", afirma o guia Pablo. O motivo pelo qual essa megacidade foi abandonada no século IX — se foi uma guerra, uma epidemia ou um desastre natural que causou seu declínio — permanece um mistério.

Recentemente, surgiu a hipótese de que, durante uma seca prolongada, os habitantes obtinham água potável de reservatórios de água da chuva que podem ter sido contaminados por cianobactérias.

Talvez a resposta ainda esteja escondida nas profundezas da própria floresta tropical. "Dez mil estruturas da cidade antiga ainda precisam ser escavadas", explica Pablo. Só para ver os vestígios que já foram descobertos, seriam necessários três dias.

Um turista desapareceu sem deixar rastros na selva

Para uma visão geral concisa, um único dia é suficiente, desde que você leve bastante água, protetor solar e calçados resistentes. A área urbana abrange 65 quilômetros quadrados, enquanto o centro da cidade se estende por 16.

O próprio parque nacional ocupa uma área de 576 quilômetros quadrados; um vasto território onde, fora das trilhas que levam à praça principal, onde se encontram os maiores templos, mais de um visitante já se perdeu.

Devido ao calor, isso pode ser perigoso. Pablo conta a história de um turista do Texas que desapareceu na selva há dois anos, sem deixar rastros. "Nem mesmo sua mochila foi encontrada".

Uma grande biodiversidade e mil tons de verde

Quatrocentas espécies de aves habitam este lugar, juntamente com 40 espécies de serpentes e cinco espécies de felinos selvagens. Poucas delas são vistas, o que, em alguns casos, é um alívio bem-vindo.

Isso permite que os visitantes concentrem sua atenção no Templo I, o Templo do Grande Jaguar, com 47 metros de altura, e no Templo II, com 40 metros de altura, situado diretamente em frente a ele (estruturas que outrora formavam o epicentro da vida religiosa da cidade), bem como na subida ao Templo IV, construído em homenagem ao vigésimo sétimo governante.

Com 65 metros de altura, é a estrutura mais alta de Tikal e uma das maiores construções maias já erguidas. Graças a uma escadaria moderna com corrimãos, a subida é fácil.

No entanto, o calor do meio-dia torna a subida um pouco desafiadora. Mesmo assim, a vista deslumbrante da floresta tropical, resplandecente em mil tons de verde, com os picos de outros templos despontando acima da copa das árvores, compensa amplamente o esforço.