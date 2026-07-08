Frio sem trégua: novo pulso de ar polar garante mais dias gelados em pelo menos 6 estados

Uma nova frente fria seguida por uma intensa massa de ar polar trazem chuvas fortes, queda acentuada das temperaturas, risco de geadas e frio intenso para ao menos seis estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Frente fria seguida por uma massa de ar polar trazem chuva forte, queda de até 10°C nas temperaturas e risco de geadas intensas e abrangentes para estados do Sul e Sudeste.

Após uma semana de tempo mais firme, aberto, seco e ensolarado, previsões já indicam a formação de uma nova frente fria no final desta semana. O sistema voltará a formar chuvas sobre a região Sul ao longo da sexta-feira (10) e, durante o final de semana, atingirá também estados do Sudeste e do Centro-Oeste.

Alguns municípios entre RS, SC, PR e MS podem registrar acumulados localizados entre 50 e 100 mm até o final do domingo (12), o que pode ocasionar alagamentos e pequenos deslizamentos de terra. Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas (raios).

Durante a sexta-feira (10), os estados mais atingidos serão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Conforme o sistema se intensifica e avança, no sábado (11) será capaz de formar tempestades mais intensas no Sul, e até o final do domingo (12) ocasionará chuvas fortes também no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Previsão de acumulados totais de chuva até o início da segunda-feira ilustra regiões que serão mais afetadas pela frente fria ao longo deste final de semana, com acumulados altos.

Após a passagem da frente fria, avança pelo país uma massa de ar polar intensa que fará as temperaturas caírem a partir do domingo (12), quando ela começa a atingir o Rio Grande do Sul.

Massa de ar polar traz frio intenso ao Sul do Brasil

Ao longo do domingo (12) e da segunda-feira (13), a massa de ar polar fará as temperaturas caírem de maneira significativa sobre seis estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. É possível observar a abrangência da sua atuação na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na segunda-feira de manhã mostra a abrangência da massa de ar frio que avançará pelo país ao longo do próximo final de semana.

Como resultado, na próxima segunda-feira (13), as temperaturas máximas em diversos municípios dos estados mencionados podem permanecer abaixo dos 20°C, mesmo durante a tarde - o que sinaliza que os dias permanecerão frios ao longo da semana que vem.

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A capital São Paulo, por exemplo, estará registrando máximas de 27°C no sábado (11) mas, de acordo com alguns modelos numéricos de previsão do tempo, passará a registrar máximas de 17°C na segunda-feira (13) - o que sinaliza uma queda de até 10°C nas temperaturas do Sudeste.

Previsão de temperaturas máximas na segunda-feira da semana que vem mostra que diversos municípios do Sul e do Sudeste registrarão valores abaixo dos 20°C (cores esverdeadas)

Além disso, as temperaturas mínimas também caem consideravelmente na semana que vem, especialmente na região Sul - onde grande parte dos municípios registrará mínimas abaixo dos 10°C, com temperaturas negativas (abaixo de zero), na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense.

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira durante a madrugada mostra possibilidade de formação de temperaturas negativas (cores brancas) e geadas fortes em parte do Sul.

Isso indica a possibilidade de ocorrência de novas geadas fortes e abrangentes na região Sul ao longo da semana que vem. Toda essa situação sinaliza que o frio de inverno continuará muito intenso e abrangente sobre a região Sul, atingindo também boa parte do Sudeste do país.

No final, as chuvas fortes associadas ao frio intenso farão com que o tempo mude completamente no centro-sul do país a partir deste final de semana. Por isso, não deixe de conferir as previsões específicas para o seu município. Assim, você evita ser pego de surpresa pelo mau temp.