Segunda frente fria da semana avança a partir de sexta-feira; confira a nova mudança do tempo

Uma nova frente fria acompanhada por uma intensa massa de ar polar deve avançar pelo Brasil a partir de sexta-feira (10), trazendo chuva forte, temporais e queda das temperaturas no Sul, além de manter o frio intenso e o risco de geadas na próxima semana.

Nos últimos dias, uma frente fria já atuou sobre o país junto a uma massa de ar frio. O sistema ocasionou chuvas e faz as temperaturas caírem em grande parte do centro-sul do país, mas já deixou de atuar sobre a região Sul, onde nesta terça-feira (7) a tendência é de tempo predominantemente aberto, firme e seco.

No entanto, de acordo com as últimas previsões meteorológicas, já existe previsão de uma segunda frente fria avançando pelo Brasil ao longo da sexta-feira (10), trazendo novamente nebulosidade e chuvas fortes para todos os estados da região Sul.

Isso significa que, após uma semana com dias de céu aberto e tempo seco (como é possível observar no vídeo acima), o sistema voltará a formar chuvas sobre a região Sul nesta próxima sexta-feira (10). Nuvens e pancadas de chuva se formarão nos três estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) ao longo do dia.

Previsão de nebulosidade e chuva às 12h, 18h e 24h da próxima sexta-feira mostram o início da formação de um sistema ocasionando chuvas sobre os três estados da região Sul.

A intensidade das tempestades pode ainda aumentar ao longo do final de semana. Previsões indicam que, ao longo do sábado, a pressão na região cairá de maneira considerável sobre a região Sul, intensificando as chuvas sobre uma região que compreende os três estados (com exceção do sudoeste gaúcho).

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A intensificação da frente e as tempestades trazem riscos mais altos de transtornos para a população, como cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, pequenos deslizamentos e descargas elétricas (raios) especialmente ao longo do sábado (11).

Previsão de nebulosidade e chuva no sábado (11) durante a noite mostram as tempestades se intensificando sobre a região Sul, podendo ocasionar transtornos para a população.

Em parte, a incidência e formação de ciclones e frentes frias com maior frequência no mês de Julho é um reflexo de uma mudança no comportamento do índice da Oscilação Antártica, que está começando a cair de valores positivos em direção a valores negativos.

A Oscilação Antártica é um índice capaz de traçar panoramas climáticos para o centro-sul do país com previsibilidade de cerca de duas semanas. Tendências e/ou valores negativos tendem a favorecer a atuação de sistemas de precipitação no Sul do país, como ciclones e frentes frias.

Na prática, valores negativos tendem a indicar uma atuação mais frequente de sistemas transientes sobre o Sul do país - como ciclones e frentes frias de duração mais curta e avanço mais rápido, capazes de causar tempestades severas.

Mapa de condição registrada (linha cheia preta) e previsão (linhas vermelhas e média em linha tracejada) da Oscilação Antártica ao longo das primeiras semanas de Julho de 2026.

O sistema virá acompanhado ainda de uma massa de ar polar muito intensa, que avançará pelo Brasil ao longo do final de semana, fazendo as temperaturas caírem na região Sul a partir do domingo (12). O sistema manterá o frio intenso sobre o Sul do país ao longo da semana que vem, e pode afetar também estados do Sudeste e do Centro-Oeste.

Embora os modelos não indiquem a formação de temperaturas negativas nas regiões serranas no Sul, ainda assim haverá risco de temperaturas muito baixas e novas geadas. O frio atingirá um pico de intensidade entre a terça-feira (14) e a quarta-feira (15) da semana que vem.