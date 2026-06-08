Frio intenso a caminho: onda de frio acende alerta para as menores temperaturas do ano

Na semana que vem, uma intensa massa de ar polar avançará pelo país trazendo uma onda de frio intensa, com ocorrência de geadas, friagem e até mesmo possibilidade de neve. Mais informações: Ciclone extratropical e chuvas atípicas deixam estados do Centro-Sul sob alerta

Neste momento, uma massa de ar frio atua sobre o centro-sul do Brasil, mantendo as temperaturas baixas em parte do Sudeste e do Centro-Oeste (especialmente Mato Grosso do Sul e São Paulo) e também na região Sul, onde as temperaturas mínimas ficaram entre 5°C e 6°C em municípios como General Carneiro (PR) e Joaquim Távora (PR) nesta segunda-feira (8).

A onda de frio pode proporcionar as temperaturas mais baixas do ano até o momento.

Essa situação pode ainda continuar por bastante tempo. Previsões indicam que uma nova massa de ar polar, muito fria, deve avançar pelo Brasil ao longo dos últimos dias do Outono, marcando o início do inverno com um frio intenso.

Nova massa de ar polar causará onda de frio intensa

Modelos de previsão estão indicando uma anomalia muito intensa de temperaturas abaixo da média entre os dias 15 e 22 de Junho, com os termômetros chegando a até 5°C abaixo da média ao longo de uma semana inteira - o que pode originar uma intensa onda de frio sobre o país.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 15 e 22 de Junho mostra que uma massa de ar frio manterá as temperaturas muito abaixo da média ao longo da semana que vem.

Essa massa de ar frio será capaz de afetar toda a região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná); boa parte do Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais, incluindo o Alto Paranaíba e o Sul Mineiro); a região Centro-Oeste (incluindo o Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso e sul de Goiás); e até mesmo a região Norte (Acre, Rondônia e sul do Amazonas).

Isso significa que, na semana que vem, haverá um novo episódio de FRIAGEM - quando uma massa de ar frio consegue avançar até a Região Norte do Brasil, provocando uma queda das temperaturas em áreas normalmente quentes da Amazônia.

Previsões indicam que essa massa de ar frio começará a avançar por volta do dia 16 Junho. entre os dias 17 e 23 de Junho, modelos indicam possibilidade de temperaturas abaixo de zero na região das serras gaúcha e catarinense, indicando um evento de frio muito severo.

Previsões de temperatura no dia 17 (esquerda, modelo ECMWF) e 23 (direita, modelo GFS) mostram que haverá condições para formação de temperaturas negativas na região Sul.

Isso indica ainda que haverá condições para formação de geadas intensas na região Sul ao longo da semana que vem, se formando especialmente durante a madrugada e o início da manhã. Ainda não é possível definir os dias específicos de ocorrência da geada, mas conforme chegarmos mais perto da data de ocorrência os modelos vão aprimorar sua acurácia.

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A frente fria que antecede a entrada da massa de ar frio avançará entre os dias 14 e 16 de Junho, trazendo chuvas intensas para o país. Ao longo destes dias, previsões indicam que haverá precipitação junto à isoterma de 0°C, trazendo condições para formação de precipitação invernal (como chuva congelada, chuva congelante e neve) para o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina.

Previsão de chuva (tons azulados) e isoterma de 0°C (linha verde) mostra que haverá condições para formação de precipitação invernal em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O outono termina oficialmente no dia 21 de Junho, no final da semana que vem. Isso significa que a última semana de outono deve ser afetada por uma onda de frio intensa, coroando a virada da estação com uma mudança do tempo típica da estação mais fria do ano.