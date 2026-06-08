    Ciclone extratropical e chuvas atípicas deixam estados do Centro-Sul sob alerta

    Presença de ciclone nas proximidades da costa do Brasil influencia tempo no centro-sul do Brasil aumentando chances de chuvas atípicas, grandes acumulados e potencial para tempestades.

    A semana terá instabilidade no tempo do Centro-Sul do Brasil devido a atuação de um não, mas dois ciclones nas proximidades da costa brasileira. Os sistemas irão influenciar o tempo sobre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste aumentando as chances de chuva até o final da semana.

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    O primeiro deles de forma menos intensa e impactante, mas capaz de promover mudanças no tempo, chuva leve e moderada. O segundo irá se formar após o meio desta semana, este sim, com chuvas mais intensas e possibilidade de tempestades, deixando o Centro-Sul do Brasil em alerta. Confira como será em cada região atingida.

    Sul: semana será com alertas no RS, SC e PR

    A semana começa com a presença de um ciclone próximo a costa da Região Sul do Brasil. Na tarde de hoje (8), as chuvas se concentram sobre o sul do Rio Grande do Sul e na divisa com Santa Catarina através de pancadas de chuva fracas e moderadas.

    Mapa de probabilidade de precipitação para a tarde desta quarta-feira (10) sobre a Região Sul do Brasil.
    Mapa de probabilidade de precipitação para a tarde desta quarta-feira (10) sobre a Região Sul do Brasil.

    Ao longo da madrugada e manhã de terça-feira (9), a frente fria associada ao sistema avança e muda o tempo sobre Santa Catarina e Paraná provocando as primeiras pancadas de chuva da semana.

    A quarta (10) e quinta-feira (11) será sob instabilidades no Paraná. Há potencial para chuvas intensas e tempestades com riscos de transtornos, principalmente nas primeiras horas da quinta-feira (11) sob o oeste do estado. Ainda nestes dias a Região Sul estará sob o processo de formação de um segundo ciclone.

    Previsão de chuva e pressão a nível médio do mar para sexta-feira (12).
    Previsão de chuva e pressão a nível médio do mar para sexta-feira (12).

    O alongamento de uma área de baixa pressão retorna com o tempo instável no Rio Grande do Sul e com alertas de tempestades que também é válido para Santa Catarina e Paraná. Na sexta-feira (12) o sistema estará consolidado na altura de Porto Alegre/RS, provocando chuvas intensas para os três estados da Região Sul, o que deve se manter até o final da noite do Dia dos Namorados (12).

    Sudeste e Centro-Oeste: Chuvas retornam nesta semana

    Na quarta-feira (10), a atmosfera fica instável, as chances de chuva aumentam em áreas do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Há riscos de tempestades no sudoeste do Mato Grosso do Sul, enquanto que São Paulo registra o retorno das chuvas sobre o estado, com fraca intensidade.

    Mapa de precipitação e nebulosidade para a tarde desta quinta-feira (11) sobre o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.
    Mapa de precipitação e nebulosidade para a tarde desta quinta-feira (11) sobre o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

    A partir da quinta-feira (11) o cenário fica mais preocupante, a parte da manhã conta com a previsão de chuvas intensas e aumento nos riscos de tempestades sobre a parte central e sul do Mato Grosso do Sul e boa parte de São Paulo. Em Minas Gerais está sendo prevista chuva fraca na parte central, sul e Triângulo Mineiro.

    Durante a tarde e noite o corredor de umidade se intensifica e, com isso, as chuvas ganham força sobre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a expectativa é de forte intensidade das chuvas e riscos de tempestades sobre os estados.

    Esta previsão se prolonga para a sexta-feira (12). Conforme a frente fria avança, atinge o sul de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo com intensidade moderada a forte.

    Mapa de densidade de raios reflete áreas com maior potencial para tempestades neste sábado (13).
    Mapa de densidade de raios reflete áreas com maior potencial para tempestades neste sábado (13).

    No sábado (13), o tempo continua fechado e o modelo ECMWF prevê a continuidade das chuvas intensas e aumento nos riscos de tempestades sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, deixando os estados em alerta para potenciais problemas.

    Volume previsto até sábado supera 100 mm

    Até o sábado (13), os maiores acumulados, da Região Sul, se concentram no noroeste do Paraná, superando a marca dos 100 mm, o que traz alertas para transtornos na produção agrícola e aos moradores. Nas demais áreas do Sul do Brasil as chuvas serão menos volumosas, chegam a 70 mm, mas não estão descartados problemas como alagamentos e transbordamentos de córregos.

    Previsão de chuva acumulada até o final da noite de sábado (13).
    Previsão de chuva acumulada até o final da noite de sábado (13).

    Sobre o Mato Grosso do Sul a situação é semelhante. A capital Campo Grande/MS tem previsão de acumulados acima de 135 mm até o final da noite de sábado (13). Muito dessa chuva está prevista a partir de quarta-feira (10). Toda a porção central do estado deve permanecer em atenção e alerta nesta semana.

    No restante do Centro-Oeste, os volumes de chuva serão menores do que isso, mas em áreas pontuais, próximo a divisa com São Paulo, também requerem atenção com acumulados próximos de 100 mm. Em Goiás e Mato Grosso, a expectativa é de chuvas entre 20 e 50 mm até o sábado (13).

    Previsão de precipitação acumulada até o final da noite de sábado (13), sobre o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.
    Previsão de precipitação acumulada até o final da noite de sábado (13), sobre o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

    Todos os estados do Sudeste também devem registrar chuvas nesta semana. Em São Paulo, o oeste do estado fica em atenção com volume previsto de até 105 mm. Nas demais áreas chuvas menos volumosas e acumulados entre 5 e 40 mm.

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