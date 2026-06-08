Ciclone extratropical e chuvas atípicas deixam estados do Centro-Sul sob alerta

Presença de ciclone nas proximidades da costa do Brasil influencia tempo no centro-sul do Brasil aumentando chances de chuvas atípicas, grandes acumulados e potencial para tempestades. Veja também: Forte mudança de padrão: dois ciclones e chuvas intensas atípicas afetam 10 estados do Centro-Sul

A semana terá instabilidade no tempo do Centro-Sul do Brasil devido a atuação de um não, mas dois ciclones nas proximidades da costa brasileira. Os sistemas irão influenciar o tempo sobre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste aumentando as chances de chuva até o final da semana.

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O primeiro deles de forma menos intensa e impactante, mas capaz de promover mudanças no tempo, chuva leve e moderada. O segundo irá se formar após o meio desta semana, este sim, com chuvas mais intensas e possibilidade de tempestades, deixando o Centro-Sul do Brasil em alerta. Confira como será em cada região atingida.

Sul: semana será com alertas no RS, SC e PR

A semana começa com a presença de um ciclone próximo a costa da Região Sul do Brasil. Na tarde de hoje (8), as chuvas se concentram sobre o sul do Rio Grande do Sul e na divisa com Santa Catarina através de pancadas de chuva fracas e moderadas.

Mapa de probabilidade de precipitação para a tarde desta quarta-feira (10) sobre a Região Sul do Brasil.

Ao longo da madrugada e manhã de terça-feira (9), a frente fria associada ao sistema avança e muda o tempo sobre Santa Catarina e Paraná provocando as primeiras pancadas de chuva da semana.

A quarta (10) e quinta-feira (11) será sob instabilidades no Paraná. Há potencial para chuvas intensas e tempestades com riscos de transtornos, principalmente nas primeiras horas da quinta-feira (11) sob o oeste do estado. Ainda nestes dias a Região Sul estará sob o processo de formação de um segundo ciclone.

Previsão de chuva e pressão a nível médio do mar para sexta-feira (12).

O alongamento de uma área de baixa pressão retorna com o tempo instável no Rio Grande do Sul e com alertas de tempestades que também é válido para Santa Catarina e Paraná. Na sexta-feira (12) o sistema estará consolidado na altura de Porto Alegre/RS, provocando chuvas intensas para os três estados da Região Sul, o que deve se manter até o final da noite do Dia dos Namorados (12).

Sudeste e Centro-Oeste: Chuvas retornam nesta semana

Na quarta-feira (10), a atmosfera fica instável, as chances de chuva aumentam em áreas do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Há riscos de tempestades no sudoeste do Mato Grosso do Sul, enquanto que São Paulo registra o retorno das chuvas sobre o estado, com fraca intensidade.

Mapa de precipitação e nebulosidade para a tarde desta quinta-feira (11) sobre o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

A partir da quinta-feira (11) o cenário fica mais preocupante, a parte da manhã conta com a previsão de chuvas intensas e aumento nos riscos de tempestades sobre a parte central e sul do Mato Grosso do Sul e boa parte de São Paulo. Em Minas Gerais está sendo prevista chuva fraca na parte central, sul e Triângulo Mineiro.

Durante a tarde e noite o corredor de umidade se intensifica e, com isso, as chuvas ganham força sobre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a expectativa é de forte intensidade das chuvas e riscos de tempestades sobre os estados.

Esta previsão se prolonga para a sexta-feira (12). Conforme a frente fria avança, atinge o sul de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo com intensidade moderada a forte.

Mapa de densidade de raios reflete áreas com maior potencial para tempestades neste sábado (13).

No sábado (13), o tempo continua fechado e o modelo ECMWF prevê a continuidade das chuvas intensas e aumento nos riscos de tempestades sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, deixando os estados em alerta para potenciais problemas.

Volume previsto até sábado supera 100 mm

Até o sábado (13), os maiores acumulados, da Região Sul, se concentram no noroeste do Paraná, superando a marca dos 100 mm, o que traz alertas para transtornos na produção agrícola e aos moradores. Nas demais áreas do Sul do Brasil as chuvas serão menos volumosas, chegam a 70 mm, mas não estão descartados problemas como alagamentos e transbordamentos de córregos.

Previsão de chuva acumulada até o final da noite de sábado (13).

Sobre o Mato Grosso do Sul a situação é semelhante. A capital Campo Grande/MS tem previsão de acumulados acima de 135 mm até o final da noite de sábado (13). Muito dessa chuva está prevista a partir de quarta-feira (10). Toda a porção central do estado deve permanecer em atenção e alerta nesta semana.

No restante do Centro-Oeste, os volumes de chuva serão menores do que isso, mas em áreas pontuais, próximo a divisa com São Paulo, também requerem atenção com acumulados próximos de 100 mm. Em Goiás e Mato Grosso, a expectativa é de chuvas entre 20 e 50 mm até o sábado (13).

Previsão de precipitação acumulada até o final da noite de sábado (13), sobre o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

Todos os estados do Sudeste também devem registrar chuvas nesta semana. Em São Paulo, o oeste do estado fica em atenção com volume previsto de até 105 mm. Nas demais áreas chuvas menos volumosas e acumulados entre 5 e 40 mm.