Imperdível em SP: conheça a exposição que reconstrói o passado do Brasil através de mapas

A mostra ‘A Invenção do Novo Mundo’, exposta no Farol Santander, conta com mais de 50 mapas dos séculos 16, 17 e 18 que mostram o imaginário europeu sobre o Brasil, um verdadeiro tesouro preservado há anos!

Os mapas carregam histórias, inclusive a forma como o Brasil foi imaginado ao longo do tempo pelos europeus. Crédito: Farol Santander/Reprodução.

O Farol Santander, um dos prédios mais altos do Brasil, localizado na capital paulista, é um cartão postal da cidade, com um belo mirante no topo.

E o espaço está abrigando uma mostra com mapas dos séculos XVI, XVII e XVIII, período chamado de “era de ouro” da cartografia ocidental, os quais revelam o imaginário europeu sobre o nosso país. Trata-se de um acervo cartográfico de rara preciosidade preservado há anos pelo Banco Santander.

A exposição, chamada ‘A Invenção do Novo Mundo’, conta com mais de 50 obras que se desdobram como páginas vivas da nossa história, revelando, pouco a pouco, a formação do Brasil. veja abaixo mais informações sobre a exposição.

O que você precisa saber sobre a exposição

A mostra é dividida em três módulos (séculos 16, 17 e 18) que atravessam o tempo, ampliando o olhar com recursos de visão aumentada e se deixando envolver por imagens em movimento, que dão vida ao que antes era apenas traço e imaginação.

A exposição tem curadoria de Helena Severo e Maria Eduarda Marques, organização da Oficina de Arte e produção da AYO Cultural, e é uma oportunidade única de percorrer a formação do imaginário sobre o território brasileiro por meio de mapas históricos.

Exposição ‘A Invenção do Novo Mundo’ no Farol Santander, em São Paulo capital. Crédito: Farol Santander/Reprodução.

São mais de 50 obras — entre mapas, cartas náuticas, vistas e planisférios — que destacam a riqueza documental, estética e simbólica da cartografia produzida ao longo daqueles séculos.

O percurso da exposição está organizado de forma cronológica, com cortinas, tapeçarias e projeções que remetem a cada época.

A visita começa após atravessar o portal formado por cortinas ilustradas. Crédito: Cecília Carrilho/Arquivo pessoal.

A primeira parte do percurso é com os mapas retratando o século XVI, onde predominavam imagens marcadas pelo imaginário e por referências genéricas ao território. Ou seja, ali o Brasil era mais imaginado do que conhecido e ainda estava cercado de mistério.

Um dos destaques dessa parte é um dispositivo interativo que lembra um binóculo de madeira. Ao olhar por ele, aparecem cenas de guerras, costumes e práticas que despertavam o estranhamento europeu, e apareciam em mapas.

Partindo para a segunda parte da mostra, o século XVII, ali observa-se um esforço crescente de identificação e nomeação precisa de regiões, rios, capitanias e cidades. Os mapas já ficam mais detalhados e o território começa a se aproximar do que conhecemos hoje. Esse avanço acompanha o aumento das navegações e também as disputas entre potências europeias.

Exposição ‘A Invenção do Novo Mundo’ no Farol Santander, em São Paulo capital. Crédito: Farol Santander/Reprodução.

Esta parte da exposição é talvez a mais interessante, com tapeçarias e recursos expográficos que ajudam a criar uma ambientação mais rica e interativa.

Já na terceira parte da mostra, a do século XVIII, percebe-se a influência do pensamento iluminista, com os mapas assumindo um caráter ainda mais técnico e preciso.

Ali, a cartografia passa a incorporar conhecimentos científicos de áreas como astronomia e geodésia, para mapas voltados à definição de fronteiras e ao controle territorial – um reflexo das disputas geopolíticas da época.

No século 18, sob influência do pensamento iluminista, notamos que os mapas se tornam mais técnicos, mais sóbrios. Crédito: Cecília Carrilho/Arquivo pessoal.

A exposição fica no 24º andar do Farol Santander e vai até o dia 26 de julho, sempre de terça a domingo, das 09h às 20h.

Os ingressos para entrada podem ser adquiridos na bilheteria do local ou através do site, clicando aqui.

Referências da notícia

Farol Santander expõe mapas que contam histórias do Brasil. 05 de maio, 2026. Cecilia Carrilho .

Farol Santander São Paulo apresenta exposição inédita com mapas raros da formação da capitania de São José do Rio Negro no Amazonas. 10 de maio, 2026. Redação Portal Amazônia.