Semana termina com mudança e chuvas fortes em 5 estados do centro-sul; confira a previsão

Após um período de tempo firme e seco, diversos estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste voltam a registrar chuvas significativas a partir da próxima quinta-feira. Mais informações: Ar polar mantém alertas de frio intenso e geadas.

O último final de semana foi marcado pela passagem de uma frente fria pelo centro-sul do país, que causou chuvas intensas em diversos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e também trouxe um frio significativo para estas regiões.

Vários municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná registraram temperaturas abaixo de zero nesta segunda-feira de madrugada, incluindo General Carneiro (PR), Major Vieira (SC) e Nonoai (RS). Além disso, alguns municípios registraram precipitação invernal (como chuva congelada).

Ao longo dos próximos dias - após a passagem da frente fria - a tendência é de que o tempo permaneça frio, porém firme e seco no centro-sul do país. Ainda assim, previsões já indicam a possibilidade de que o tempo comece a mudar novamente já nos últimos dias desta semana.

Chuvas retornam na quinta-feira

Os resquícios da frente fria organizarão a circulação de ventos e umidade sobre o país, criando um corredor de convergência de umidade abrangendo estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de rios atmosféricos na sexta-feira durante a tarde mostra a presença de um corredor de umidade afetando especialmente os estados de PR, SP e MS no final da semana.

Esse sistema começa a se formar na quinta-feira (14) sobre o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, e continua se desenvolvendo na sexta-feira (15), ganhando intensidade e passando a abranger também o extremo sul de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O sistema ocasionará uma mudança no tempo, com pancadas de chuva de até 50 mm com os maiores acumulados sobre o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e oeste de São Paulo. Volumes significativos também se formarão também entre o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

Previsão de acumulados totais até o final do sábado mostra que pancadas de chuva se formarão em parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste devido ao sistema, com acumulados de 50 mm.

Embora os acumulados de chuva não sejam extremos, as pancadas ainda podem ocasionar transtornos como alagamentos em áreas urbanas, e as rajadas de vento causadas pelas tempestades podem ocasionar quedas de galhos de árvores e problemas em torres de transmissão, interrompendo temporariamente o fornecimento de energia elétrica em alguns municípios.

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Enquanto isso, as temperaturas aumentam gradativamente, mas continuam em patamares mais baixos do que os normais. As mínimas se mantém abaixo dos 10°C na região Sul e em torno dos 15°C na região mencionada acima, que será afetada por nebulosidade intensa e chuvas nos últimos dias da semana.