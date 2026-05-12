O mecanismo oculto do clima: a QBO e sua influência no frio e na atmosfera

A cerca de 30 quilômetros acima do equador, os ventos mudam de direção periodicamente. É um fenômeno invisível, mas seus efeitos podem ser sentidos a milhares de quilômetros de distância.

Próximo ao equador, a convecção gera ondas que se propagam para cima e são o motor da QBO (Oscilação Quase-Bienal).

Existem mudanças na atmosfera que não vemos nem sentimos diretamente, mas que indicam o que acontece abaixo. Processos que parecem estar reescrevendo sua própria estrutura a partir de cima. E um deles ocorre a cerca de 30 km de altitude, na estratosfera equatorial.

Lá, os ventos nem sempre sopram na mesma direção. De tempos em tempos, eles mudam. E o que antes soprava para leste começa a soprar para oeste, e vice-versa. Um vai e vem dentro de um padrão surpreendentemente ordenado.

A Oscilação Quase-Bienal (QBO) domina a variabilidade da estratosfera equatorial (≈16–50 km de altitude) e é observada como regimes de ventos de leste e oeste que se propagam para baixo, em um ciclo médio de 28 a 29 meses.

Esta é a Oscilação Quase-Bienal (QBO), um dos ritmos atmosféricos mais regulares, que se repete aproximadamente a cada 28 meses, alternando entre uma fase leste (ventos vindos do leste) e uma fase oeste. Em ambas as fases, os ventos atingem velocidades entre 10 e 20 m/s.

Mas o interessante não é a mudança de direção, e sim como e por que essa mudança ocorre. Não se trata de uma virada repentina nem instantânea. Ela se origina nas camadas superiores da atmosfera e desce lentamente a uma taxa de cerca de 1 km por mês, como se a atmosfera estivesse se reorganizando em camadas. E o que a impulsiona não é o vento em si, mas as ondas.

Na QBO, os ventos na estratosfera equatorial alternam entre fases de leste e oeste, modulando a circulação atmosférica global.

Existem ondas que se originam nos trópicos, em tempestades, em nuvens profundas, no calor ascendente. Elas sobem até se romperem, empurrando o fluxo em uma direção ou outra. E embora isso ocorra sobre o equador (entre 5° de latitude norte e sul), seus efeitos não param por aí.

Mecanismo oculto do vento

A verdadeira força motriz por trás da QBO não são os ventos em si, mas sim a interação de várias ondas atmosféricas.

Por um lado, existem ondas que empurram os ventos para leste (como as ondas de Kelvin). Por outro, existem ondas que favorecem um fluxo para oeste (como as ondas de Rossby-gravidade). Essas ondas são geradas na troposfera tropical (entre a superfície e aproximadamente 16 km de profundidade). E ambos os tipos estão presentes o tempo todo.

Mas a estratosfera não deixa tudo passar. Quando já há vento soprando em uma determinada direção (por exemplo, para oeste), ele bloqueia as ondas que viajam nessa mesma direção e permite a passagem apenas daquelas que viajam na direção oposta (para leste).

Essas ondas sobem e, ao atingirem a estratosfera, quebram, como ondas na praia. Ao quebrarem, liberam energia e a transferem para o fluxo de ar, empurrando-o em sua direção. Com o tempo, formam uma camada oposta acima, que desce lentamente, revertendo o ciclo.

A influência da QBO

Poderíamos pensar que algo que acontece no equador ficaria restrito a ele. Mas na atmosfera, não funciona assim. A QBO modifica a distribuição de energia e modula a circulação global, especialmente no inverno. Não, ela não causa o frio, mas altera o equilíbrio em termos de possibilidades.

Durante a fase leste, a estratosfera esfria ainda mais e as ondas conseguem se propagar para latitudes mais altas. Isso perturba o vórtice polar, aumentando a probabilidade de seu enfraquecimento e permitindo que massas de ar frio cheguem mais ao sul. Isso significa mais frentes frias e fenômenos invernais mais intensos, como ventos do norte.

A QBO é observada como faixas que alternam entre ventos de leste (E) e de oeste (W) e descem lentamente na estratosfera equatorial até cerca de 16 km. Imagem: NASA.

Entretanto, na fase oeste, a QBO atua como uma barreira para essas ondas. O vórtice permanece mais estável e as entradas de ar frio em direção às baixas e médias latitudes são menos frequentes ou menos intensas.

Ao alterar a circulação atmosférica, a forma como o ozono e o vapor de água se distribuem nos trópicos também se modifica.



Mas sua influência não termina aí. Dependendo de sua fase, ela pode modificar o cisalhamento do vento no Atlântico, uma variável fundamental para o desenvolvimento de ciclones. Em certos anos, isso pode tanto favorecer quanto inibir (quando há alto cisalhamento) a intensificação de furacões. Esses não são efeitos isolados. A QBO atua como um modulador silencioso.

A QBO está mudando?

Durante décadas, a QBO foi considerada um dos relógios atmosféricos mais confiáveis. Um ciclo quase regular e previsível. Até recentemente. Nos últimos anos, foram observadas perturbações incomuns em seu comportamento. A mais significativa ocorreu em 2016 e, em menor grau, em 2020.

E o contexto importa. O aumento dos gases de efeito estufa não só aquece a superfície, como também resfria a estratosfera. Assim, a forma como as ondas são geradas e se propagam a partir da troposfera também se altera. E a QBO depende precisamente disso. Se as ondas mudam, o sistema muda.

Estudos recentes sugerem que esse padrão pode se tornar mais irregular, menos estável ou até mesmo enfraquecer. Ainda não há uma resposta definitiva. Mas há um sinal claro. Um sistema que funcionou como um relógio por décadas está começando a perder sua precisão.

A QBO não é visível em um mapa meteorológico nem mencionada na previsão diária. Mas ela está lá. Porque o frio que às vezes sentimos não se origina atrás de uma frente fria, mas sim em uma mudança invisível nos ventos, a cerca de 30 km acima do equador.

Referências da notícia

Baldwin, M.P., Gray. L.J., Dunkerton, T.J. y colaboradores. (2001). The Quasi-Biennial Oscillation. Reviews of Geophysics 39.

Luo, F., Xie, F. Zhou, T. y colaboradores. (2026). The disappearing quasi-biennial oscillatin under sustained global warming. Nature Communications 17.