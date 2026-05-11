Chuvas intensas, alagamentos e inundações levam risco para 10 estados; confira a previsão

Ao longo desta semana há previsão de chuvas intensas nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil, com altos acumulados e riscos de alagamentos e inundações para 10 estados. Mais previsão: Ar polar mantém alertas de frio intenso e geadas; confira a previsão

Novamente teremos uma semana com previsão de chuvas intensas, altos volumes e riscos de transtornos na porção norte do Brasil.

Ao longo desta semana, a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) vai manter as chuvas intensas na porção mais norte da Região Norte e na faixa norte da Região Nordeste do país. Mas a circulação marítima (ventos) também vai reforçar a chuva em áreas do litoral leste do Nordeste.

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Os volumes de chuva podem passar dos 100 mm nos próximos dias em áreas do norte da Região Norte. Há riscos de transtornos como alagamentos, inundações, cortes de energia elétrica e queda de galhos de árvores.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para esta semana nas duas Regiões.

Chuvas intensas deixam 10 estados em alerta ao longo da semana

Ao todo, 10 estados entre o Norte e o Nordeste devem ser afetados pelas chuvas nesta semana, sendo eles: Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Ao longo desta semana, já ocorrem pancadas de chuva moderada pela manhã no Norte do país, especialmente no interior, entre o Amazonas e o Pará, e também chuvas isoladas no leste do Nordeste.

A porção norte das Regiões Norte e Nordeste seguem em alerta para pancadas fortes, temporais isolados e acumulados elevados de chuva ao longo desta semana, e com risco de transtornos como alagamentos.

A partir das tardes, as instabilidades ganham força e são esperadas chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas por trovoadas isoladas, em Roraima, Amapá, norte e oeste do Pará, norte e leste do Amazonas, no meio norte do Maranhão e do Piauí, no Ceará e no norte do Rio Grande do Norte.

No leste do Nordeste, chuvas fracas a moderadas.

Além disso, nos próximos dias há chances de temporais isolados durante as tardes, principalmente no norte da Região Nordeste, entre o Maranhão e o Ceará.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (13) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante o período da noite, ainda podem ocorrer pancadas de chuva em áreas do norte do Amazonas, do Pará e do Amapá e no norte da Região Nordeste.

No interior nordestino, no Oeste da Bahia e no Tocantins, o tempo segue firme e quente durante as tardes até a sexta-feira (15). Nos estados do Acre e Rondônia, e no sul e extremo oeste do Amazonas o tempo fica estável até quinta-feira (14), com as chuvas retornando na sexta-feira (15).

Ou seja, na sexta-feira (15), as chuvas reduzem um pouco na faixa leste do Nordeste e aumentam e se espalham na Região Norte do país, chegando até a porção sul da região.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sexta-feira (15) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de precipitação (em mm) entre hoje (11) e a noite (21h) de sexta-feira (15) entre o norte do Amazonas, Roraima, o norte do Pará, Amapá, norte do Maranhão, norte do Piauí e norte do Ceará variam entre 70 mm e 100 mm.

Contudo, os volumes podem chegar em torno dos 130 mm no norte do Pará, no litoral do Amapá, em Roraima e no norte do Amazonas.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (11) e a noite (21h) de sexta-feira (15), segundo o modelo europeu ECMWF.

Já o litoral leste do Nordeste, entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco, deve ter chuvas acumulando entre 40 e 60 mm, como por exemplo, nas capitais Natal (RN): 50 mm; João Pessoa (PB): 56 mm; Recife (PE): 53 mm.

Nas capitais de destaque, os acumulados registrados até sexta-feira (15) serão de: Boa Vista (RR): 122 mm; Manaus (AM): 79 mm; Macapá (AP): 77 mm; São Luís (MA): 67 mm; Fortaleza (CE): 61 mm.