Chuvas intensas, alagamentos e inundações levam risco para 10 estados; confira a previsão
Ao longo desta semana há previsão de chuvas intensas nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil, com altos acumulados e riscos de alagamentos e inundações para 10 estados.
Novamente teremos uma semana com previsão de chuvas intensas, altos volumes e riscos de transtornos na porção norte do Brasil.
Ao longo desta semana, a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) vai manter as chuvas intensas na porção mais norte da Região Norte e na faixa norte da Região Nordeste do país. Mas a circulação marítima (ventos) também vai reforçar a chuva em áreas do litoral leste do Nordeste.
Os volumes de chuva podem passar dos 100 mm nos próximos dias em áreas do norte da Região Norte. Há riscos de transtornos como alagamentos, inundações, cortes de energia elétrica e queda de galhos de árvores.
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para esta semana nas duas Regiões.
Chuvas intensas deixam 10 estados em alerta ao longo da semana
Ao todo, 10 estados entre o Norte e o Nordeste devem ser afetados pelas chuvas nesta semana, sendo eles: Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.
Ao longo desta semana, já ocorrem pancadas de chuva moderada pela manhã no Norte do país, especialmente no interior, entre o Amazonas e o Pará, e também chuvas isoladas no leste do Nordeste.
A partir das tardes, as instabilidades ganham força e são esperadas chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas por trovoadas isoladas, em Roraima, Amapá, norte e oeste do Pará, norte e leste do Amazonas, no meio norte do Maranhão e do Piauí, no Ceará e no norte do Rio Grande do Norte.
No leste do Nordeste, chuvas fracas a moderadas.
Além disso, nos próximos dias há chances de temporais isolados durante as tardes, principalmente no norte da Região Nordeste, entre o Maranhão e o Ceará.
Durante o período da noite, ainda podem ocorrer pancadas de chuva em áreas do norte do Amazonas, do Pará e do Amapá e no norte da Região Nordeste.
No interior nordestino, no Oeste da Bahia e no Tocantins, o tempo segue firme e quente durante as tardes até a sexta-feira (15). Nos estados do Acre e Rondônia, e no sul e extremo oeste do Amazonas o tempo fica estável até quinta-feira (14), com as chuvas retornando na sexta-feira (15).
Ou seja, na sexta-feira (15), as chuvas reduzem um pouco na faixa leste do Nordeste e aumentam e se espalham na Região Norte do país, chegando até a porção sul da região.
Os acumulados de precipitação (em mm) entre hoje (11) e a noite (21h) de sexta-feira (15) entre o norte do Amazonas, Roraima, o norte do Pará, Amapá, norte do Maranhão, norte do Piauí e norte do Ceará variam entre 70 mm e 100 mm.
Contudo, os volumes podem chegar em torno dos 130 mm no norte do Pará, no litoral do Amapá, em Roraima e no norte do Amazonas.
Já o litoral leste do Nordeste, entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco, deve ter chuvas acumulando entre 40 e 60 mm, como por exemplo, nas capitais Natal (RN): 50 mm; João Pessoa (PB): 56 mm; Recife (PE): 53 mm.
Nas capitais de destaque, os acumulados registrados até sexta-feira (15) serão de: Boa Vista (RR): 122 mm; Manaus (AM): 79 mm; Macapá (AP): 77 mm; São Luís (MA): 67 mm; Fortaleza (CE): 61 mm.
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