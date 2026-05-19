Frio e chuvas intensas mantêm clima atípico e alertas em SP e mais 3 estados; confira a previsão
Uma frente fria está mudando o tempo sobre a região Sudeste, atingindo estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e formando tempestades com chuvas fortes. Haverá também uma queda das temperaturas com possibilidade de geadas pontuais.
- Mais informações: Frio ganha força junto com risco de chuva forte no Sul e no Sudeste
Uma frente fria sobre a região Sudeste está causando uma mudança do tempo em todos os estados da região. Já ao longo desta terça-feira (19) e na quarta-feira (20), previsões indicam ocorrência de pancadas de chuva moderadas em diversos estados, como é possível observar no vídeo acima.
Nos próximos dias, essas pancadas de chuva podem ocasionar diversos transtornos, como cortes no fornecimento de energia elétrica, pequenos estragos em plantações, queda de galhos de árvores e objetos altos, além de alagamentos, que ocorrem especialmente em áreas urbanas.
As chuvas se formam especialmente durante a tarde e a noite, e começam a perder a intensidade durante a quinta-feira (21), quando a nebulosidade ainda se mantém intensa sobre parte do Sudeste, mas apenas chuvas fracas são previstas.
Ainda assim, ao total, os acumulados totais dos próximos dias podem chegar a até 70 mm, sendo que as regiões mais atingidas serão o litoral de São Paulo, o litoral do Espírito Santo, o sul de Minas Gerais e todo o estado do Rio de Janeiro.
Frio avança pelo Sudeste esta semana
Mas além das chuvas, uma massa de ar frio avançará pelo Brasil nos próximos dias, após ocasionar a formação de temperaturas extremamente baixas e geadas na região Sul. Diversos municípios do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas ou próximas de zero nesta terça-feira (19), como Quaraí, Dom Pedrito e Soledade.
Entre esta terça-feira (19) e a quarta-feira (20), o sistema fará as temperaturas caírem sobre São Paulo e, posteriormente, avançará também sobre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e sul de Minas Gerais, trazendo um frio mais significativo para estes estados até o final da semana.
Enquanto a maior parte dos estados mencionados registra temperaturas mínimas próximas dos 15°C, o frio na região da Serra da Mantiqueira pode ser ainda mais intenso. Previsões indicam temperaturas de até 3°C em municípios da região, o que ocasionará a formação de geadas localizadas.
Vale notar que as condições podem variar de um município para outro ao longo da semana. Por isso, não deixe também de acompanhar as previsões de chuva e temperatura específicas para a sua cidade, disponíveis aqui no portal. Assim você evita ao máximo ser pego desprevenido pelo mau tempo
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