Frio e chuvas intensas mantêm clima atípico e alertas em SP e mais 3 estados; confira a previsão

Uma frente fria está mudando o tempo sobre a região Sudeste, atingindo estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e formando tempestades com chuvas fortes. Haverá também uma queda das temperaturas com possibilidade de geadas pontuais. Mais informações: Frio ganha força junto com risco de chuva forte no Sul e no Sudeste

Uma frente fria sobre a região Sudeste está causando uma mudança do tempo em todos os estados da região. Já ao longo desta terça-feira (19) e na quarta-feira (20), previsões indicam ocorrência de pancadas de chuva moderadas em diversos estados, como é possível observar no vídeo acima.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) publicou avisos para São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais (incluindo Alto Paranaíba, Sul e Belo Horizonte). Há risco de chuvas moderadas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.

Nos próximos dias, essas pancadas de chuva podem ocasionar diversos transtornos, como cortes no fornecimento de energia elétrica, pequenos estragos em plantações, queda de galhos de árvores e objetos altos, além de alagamentos, que ocorrem especialmente em áreas urbanas.

Imagem de satélite (infravermelho) nesta terça-feira durante o início da tarde mostra a presença da frente fria, que atua sobre a região sudeste ocasionando pancadas de chuva significativas.

As chuvas se formam especialmente durante a tarde e a noite, e começam a perder a intensidade durante a quinta-feira (21), quando a nebulosidade ainda se mantém intensa sobre parte do Sudeste, mas apenas chuvas fracas são previstas.

Ainda assim, ao total, os acumulados totais dos próximos dias podem chegar a até 70 mm, sendo que as regiões mais atingidas serão o litoral de São Paulo, o litoral do Espírito Santo, o sul de Minas Gerais e todo o estado do Rio de Janeiro.

Frio avança pelo Sudeste esta semana

Mas além das chuvas, uma massa de ar frio avançará pelo Brasil nos próximos dias, após ocasionar a formação de temperaturas extremamente baixas e geadas na região Sul. Diversos municípios do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas ou próximas de zero nesta terça-feira (19), como Quaraí, Dom Pedrito e Soledade.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa nesta quinta-feira durante a noite mostra a abrangência da massa de ar frio, que fará as temperaturas caírem em SP, RJ, sul de MG e sul do ES.

Entre esta terça-feira (19) e a quarta-feira (20), o sistema fará as temperaturas caírem sobre São Paulo e, posteriormente, avançará também sobre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e sul de Minas Gerais, trazendo um frio mais significativo para estes estados até o final da semana.

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Enquanto a maior parte dos estados mencionados registra temperaturas mínimas próximas dos 15°C, o frio na região da Serra da Mantiqueira pode ser ainda mais intenso. Previsões indicam temperaturas de até 3°C em municípios da região, o que ocasionará a formação de geadas localizadas.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira durante o início da manhã mostra que as temperaturas podem chegar a 3°C na Serra da Mantiqueira, ocasionando geadas pontuais.

Vale notar que as condições podem variar de um município para outro ao longo da semana. Por isso, não deixe também de acompanhar as previsões de chuva e temperatura específicas para a sua cidade, disponíveis aqui no portal. Assim você evita ao máximo ser pego desprevenido pelo mau tempo