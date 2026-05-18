Frio ganha força junto com risco de chuva forte no Sul e no Sudeste; confira a previsão

O avanço de uma frente fria e uma massa de ar polar trarão tempestades e frio intenso para a região Sudeste nos próximos dias. Há risco de chuvas fortes, alagamentos, e até mesmo geadas. Mais informações: Ar polar trará semana de inverno nos próximos dias

Uma frente fria e uma massa de ar polar estão avançando pelo país neste momento, após causar tempestades intensas em estados como Paraná, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo e trazer quedas significativas das temperatura e geadas para a região Sul.

Ao longo dos próximos dias, essa frente fria ainda traz risco de pancadas moderadas de chuva para algumas áreas do Sudeste - Incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais e, posteriormente, Espírito Santo.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) publicou avisos de tempestades para o Sudeste, com acumulados de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo nesta terça-feira (19).

Previsões indicam que essas tempestades continuarão se formando ao longo da terça-feira (19), gradualmente se deslocando em direção norte e atingindo com maior intensidade Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na quarta-feira (20), o sistema passará a afetar também o Espírito Santo.

Previsão de chuva total acumulada até o final da quinta-feira mostra que alguns municípios entre o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro podem registrar até 70 mm.

Ao total, os volumes de chuva podem chegar a valores de até 70 mm ao longo da semana, como é possível observar na imagem acima. As regiões mais afetadas serão o Litoral Sul, Região Metropolitana e o Vale do Paraíba em São Paulo; o Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata em Minas Gerais; e todo o estado do Rio de Janeiro.

As tempestades trazem risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos menores em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais nestas regiões.

Mas além das chuvas, a massa de ar polar que avança pelo país também fará as temperaturas caírem de maneira significativa nos próximos dias. Na região Sul, o INMET emitiu alertas para geadas abrangentes entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nesta terça-feira, onde há risco de temperaturas negativas.

Frio retorna ao Sudeste

Além de causar geadas na região Sul, essa massa de ar polar começará a avançar por São Paulo já nesta segunda-feira (18), mas o frio intenso será sentido especialmente a partir da terça-feira (19), quando o sistema atinge também o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais e as mínimas atingem valores por volta dos 15°C durante a madrugada e o início da manhã.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostram a abrangência da massa de ar frio sobre a região Sudeste, fazendo as temperaturas caírem em SP, RJ e sul de MG nos próximos dias.

Nos dias seguintes, em alguns municípios ao redor da Serra da Mantiqueira, as temperaturas podem atingir patamares ainda mais baixos, chegando a até 4°C. Isso traz risco de geadas pontuais na região, especialmente durante a madrugada e a manhã da quinta-feira (21) e da sexta-feira (22).

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Vale notar que, até o momento, previsões não indicam possibilidade de temperaturas mínimas abaixo dos 10°C em outras áreas do Sudeste. Por isso, o consenso das previsões é de que não haverá risco de geadas em outros locais.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira durante a madrugada mostra valores em torno dos 15°C na região afetada pela massa de ar frio, com risco de até 4°C na Serra da Mantiqueira.

Vale notar que as condições podem variar de um município para outro ao longo da semana. Por isso, não deixe também de acompanhar as previsões de chuva e temperatura específicas para a sua cidade, para evitar ao máximo ser pego desprevenido pelo mau tempo.