Frio ganha força junto com risco de chuva forte no Sul e no Sudeste; confira a previsão
O avanço de uma frente fria e uma massa de ar polar trarão tempestades e frio intenso para a região Sudeste nos próximos dias. Há risco de chuvas fortes, alagamentos, e até mesmo geadas.
- Mais informações: Ar polar trará semana de inverno nos próximos dias
Uma frente fria e uma massa de ar polar estão avançando pelo país neste momento, após causar tempestades intensas em estados como Paraná, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo e trazer quedas significativas das temperatura e geadas para a região Sul.
Ao longo dos próximos dias, essa frente fria ainda traz risco de pancadas moderadas de chuva para algumas áreas do Sudeste - Incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais e, posteriormente, Espírito Santo.
Previsões indicam que essas tempestades continuarão se formando ao longo da terça-feira (19), gradualmente se deslocando em direção norte e atingindo com maior intensidade Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na quarta-feira (20), o sistema passará a afetar também o Espírito Santo.
Ao total, os volumes de chuva podem chegar a valores de até 70 mm ao longo da semana, como é possível observar na imagem acima. As regiões mais afetadas serão o Litoral Sul, Região Metropolitana e o Vale do Paraíba em São Paulo; o Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata em Minas Gerais; e todo o estado do Rio de Janeiro.
Mas além das chuvas, a massa de ar polar que avança pelo país também fará as temperaturas caírem de maneira significativa nos próximos dias. Na região Sul, o INMET emitiu alertas para geadas abrangentes entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nesta terça-feira, onde há risco de temperaturas negativas.
Frio retorna ao Sudeste
Além de causar geadas na região Sul, essa massa de ar polar começará a avançar por São Paulo já nesta segunda-feira (18), mas o frio intenso será sentido especialmente a partir da terça-feira (19), quando o sistema atinge também o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais e as mínimas atingem valores por volta dos 15°C durante a madrugada e o início da manhã.
Nos dias seguintes, em alguns municípios ao redor da Serra da Mantiqueira, as temperaturas podem atingir patamares ainda mais baixos, chegando a até 4°C. Isso traz risco de geadas pontuais na região, especialmente durante a madrugada e a manhã da quinta-feira (21) e da sexta-feira (22).
Vale notar que, até o momento, previsões não indicam possibilidade de temperaturas mínimas abaixo dos 10°C em outras áreas do Sudeste. Por isso, o consenso das previsões é de que não haverá risco de geadas em outros locais.
Vale notar que as condições podem variar de um município para outro ao longo da semana. Por isso, não deixe também de acompanhar as previsões de chuva e temperatura específicas para a sua cidade, para evitar ao máximo ser pego desprevenido pelo mau tempo.
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