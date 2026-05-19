Frio continua e novo sistema traz virada do tempo para 6 estados; veja a previsão
O frio continuará atuando no centro-sul do Brasil nos próximos dias e as instabilidades mudam o tempo em seis estados entre esta sexta e o fim de semana, provocando chuvas de até forte intensidade.
A massa de ar frio vai continuar atuando no centro-sul do Brasil nos próximos dias, e até vai ganhar um reforço de ar polar em meados desta semana, deixando as temperaturas bem abaixo da média para esta época do ano, com madrugadas gélidas e chance de formação de geada, especialmente na Região Sul do país.
Além disso, um cavado meteorológico (área alongada de relativa pressão atmosférica baixa) vai formar instabilidades em Santa Catarina, no Paraná e no Mato grosso do Sul inicialmente na sexta (22) e depois em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo no fim de semana.
Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.
Chuvas atingem 6 estados do centro-sul no fim desta semana
Na sexta-feira (22), já pela manhã ocorrem chuvas de intensidade fraca a moderada no sul do Mato Grosso do Sul e em áreas do oeste e do centro do Paraná.
Ao longo da tarde e até meados da noite, essas chuvas continuam ocorrendo, mas se espalham também para as demais áreas paranaenses, inclusive na capital, e também no Litoral Norte de Santa Catarina. Aliás, há risco de pancadas mais fortes durante a tarde no estado paranaense.
No sábado (23) de manhã ainda podem ocorrer chuvas fracas em áreas do norte e do leste do Paraná, mas as instabilidades mais significativas avançam para o Sudeste do país.
De manhã e ao longo da tarde, então, estão previstas chuvas intensas que podem ocorrer em forma de pancadas e com temporais em todo o território de São Paulo, principalmente na porção centro-oeste; também em áreas do nordeste do Mato Grosso do Sul. Ao longo da noite, ainda há risco de pancadas de chuva e temporais isolados no norte de São Paulo.
Também são esperadas chuvas fracas e de forma mais isolada nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo ao longo do dia.
No decorrer do domingo (24) a previsão indica chuvas fracas na faixa litorânea de Santa Catarina e do Paraná, e com pancadas no litoral de São Paulo, especialmente durante a tarde. E chuvas moderadas estão previstas para todo o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, começando já desde o período da manhã.
E o frio vai continuar atuando…
A massa de ar polar vai manter a sensação de frio em parte destes estados até o fim desta semana.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro o frio não será tão intenso quanto o da semana passada, que deixou manhãs bem gélidas. O tempo terá mais umidade e maior presença de nebulosidade, o que não deixa uma queda tão abrupta de temperatura.
As manhãs e as noites continuam mais frias, especialmente no centro-sul paulista e na Região Serrana do Rio. As mínimas ficam abaixo dos 16°C em praticamente todo o São Paulo e nas áreas mais elevadas do Rio de Janeiro e centro-sul, podendo chegar aos 11°C no sul paulista e na região Serrana do Rio.
No Mato Grosso do Sul e no centro-sul do Espírito Santo, mínimas entre 14°C e 16°C. No Paraná, as mínimas não passam dos 15°C e podem chegar aos 8°C/9°C em áreas do sul.
Agora, em Santa Catarina fará mais frio. As mínimas nos próximos dias não passam dos 8°C em boa parte do estado, podendo ficar em torno dos 2°C nas áreas mais elevadas da Serra. Inclusive, há risco de geadas no estado.
Sobre as temperaturas máximas, elas ficam mais amenas em parte destes estados, porém, à tarde ainda teremos sensação de friozinho em áreas do centro-leste paranaense e catarinense, e no leste de São Paulo, onde os termômetros marcarão de 12°C a 17°C.
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