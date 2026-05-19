Frio continua e novo sistema traz virada do tempo para 6 estados; veja a previsão

O frio continuará atuando no centro-sul do Brasil nos próximos dias e as instabilidades mudam o tempo em seis estados entre esta sexta e o fim de semana, provocando chuvas de até forte intensidade. Mais previsão: Oceano Pacífico alcança limiar de El Niño e o pico do fenômeno pode começar no inverno

A massa de ar frio vai continuar atuando no centro-sul do Brasil nos próximos dias, e até vai ganhar um reforço de ar polar em meados desta semana, deixando as temperaturas bem abaixo da média para esta época do ano, com madrugadas gélidas e chance de formação de geada, especialmente na Região Sul do país.

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Além disso, um cavado meteorológico (área alongada de relativa pressão atmosférica baixa) vai formar instabilidades em Santa Catarina, no Paraná e no Mato grosso do Sul inicialmente na sexta (22) e depois em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo no fim de semana.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuvas atingem 6 estados do centro-sul no fim desta semana

Na sexta-feira (22), já pela manhã ocorrem chuvas de intensidade fraca a moderada no sul do Mato Grosso do Sul e em áreas do oeste e do centro do Paraná.

Ao longo da tarde e até meados da noite, essas chuvas continuam ocorrendo, mas se espalham também para as demais áreas paranaenses, inclusive na capital, e também no Litoral Norte de Santa Catarina. Aliás, há risco de pancadas mais fortes durante a tarde no estado paranaense.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sexta-feira (22) às 15h e sábado (23) às 12h à esquerda, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (23) de manhã ainda podem ocorrer chuvas fracas em áreas do norte e do leste do Paraná, mas as instabilidades mais significativas avançam para o Sudeste do país.

Pancadas de chuva atingem o sul do Mato Grosso do Sul, o Paraná, leste de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo entre esta sexta (22) e o fim de semana, e com risco de temporais especialmente no estado paulista.

De manhã e ao longo da tarde, então, estão previstas chuvas intensas que podem ocorrer em forma de pancadas e com temporais em todo o território de São Paulo, principalmente na porção centro-oeste; também em áreas do nordeste do Mato Grosso do Sul. Ao longo da noite, ainda há risco de pancadas de chuva e temporais isolados no norte de São Paulo.

Também são esperadas chuvas fracas e de forma mais isolada nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo ao longo do dia.

Previsão de densidade de raios para sábado (23) às 9h à esquerda e às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No decorrer do domingo (24) a previsão indica chuvas fracas na faixa litorânea de Santa Catarina e do Paraná, e com pancadas no litoral de São Paulo, especialmente durante a tarde. E chuvas moderadas estão previstas para todo o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, começando já desde o período da manhã.

E o frio vai continuar atuando…

A massa de ar polar vai manter a sensação de frio em parte destes estados até o fim desta semana.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro o frio não será tão intenso quanto o da semana passada, que deixou manhãs bem gélidas. O tempo terá mais umidade e maior presença de nebulosidade, o que não deixa uma queda tão abrupta de temperatura.

As manhãs e as noites continuam mais frias, especialmente no centro-sul paulista e na Região Serrana do Rio. As mínimas ficam abaixo dos 16°C em praticamente todo o São Paulo e nas áreas mais elevadas do Rio de Janeiro e centro-sul, podendo chegar aos 11°C no sul paulista e na região Serrana do Rio.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para sexta-feira (22), segundo o modelo europeu ECMWF.

No Mato Grosso do Sul e no centro-sul do Espírito Santo, mínimas entre 14°C e 16°C. No Paraná, as mínimas não passam dos 15°C e podem chegar aos 8°C/9°C em áreas do sul.

Agora, em Santa Catarina fará mais frio. As mínimas nos próximos dias não passam dos 8°C em boa parte do estado, podendo ficar em torno dos 2°C nas áreas mais elevadas da Serra. Inclusive, há risco de geadas no estado.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para sábado (23), segundo o modelo europeu ECMWF.

Sobre as temperaturas máximas, elas ficam mais amenas em parte destes estados, porém, à tarde ainda teremos sensação de friozinho em áreas do centro-leste paranaense e catarinense, e no leste de São Paulo, onde os termômetros marcarão de 12°C a 17°C.