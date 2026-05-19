De geadas ao calor: entenda o que faz o Brasil registrar diferença de mais de 20°C

O Brasil irá registrar grandes contrastes térmicos ao longo dos próximos dias. Nesta quarta-feira, a diferença supera os 20°C e vai desde geadas da Região Sul ao calor do Norte e Nordeste. Veja também: Frio ganha força junto com risco de chuva forte no Sul e no Sudeste; confira a previsão

Recentemente uma frente fria avançou sobre o Brasil, o sistema trouxe consigo uma massa de ar polar que foi capaz de diminuir as temperaturas em parte do país. O ar frio afetou áreas do Centro-Sul do Brasil e levou friagem até a Região Norte. Contudo, outra parte do país segue com as temperaturas elevadas, caso dos municípios localizados no Nordeste, parte da Região Norte e também do Centro-Oeste, onde a massa de ar frio não atingiu.

Nos próximos dias, o Brasil estará diante de um grande contraste térmico. A Região Sul enfrentará geadas recorrentes durante o amanhecer e temperaturas amenas ao longo das tardes, enquanto o Norte e o Nordeste registrarão dias de calor intenso, com marcas acima dos 33°C.

Diferença de temperatura supera os 20°C

O amanhecer desta quarta-feira (20) será marcado por frio abrangente na Região Sul. O Rio Grande do Sul deverá registrar novas geadas amanhã, cenário que se repete em boa parte de Santa Catarina (exceto no noroeste do estado) e nas regiões de General Carneiro e Guarapuava, no Paraná.

Em toda a área citada, as temperaturas vão variar entre 2°C e 6°C. Nas áreas de serra, os índices podem ser ainda menores, alcançando patamares negativos, o que provocará geadas generalizadas sobre a porção Sul do Brasil. O ar frio também marcará presença em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, deixando as primeiras horas do dia mais geladas.

Contrate térmico superior a 20°C entre o Norte e Sul do Brasil na manhã desta quarta-feira (20).

Na faixa entre o leste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o centro-sul do Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima prevista oscilará entre 13°C e 16°C. A exceção fica por conta da Serra da Mantiqueira, onde as mínimas devem se situar na casa dos 11°C.

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Durante o período da tarde, as temperaturas não sobem no Sul do país. No Rio Grande do Sul, a máxima não supera os 17°C em todo o estado, com destaque para a região de Flores da Cunha, onde os termômetros não passam dos 13°C. Em Santa Catarina, a máxima será de apenas 11°C em São Joaquim, na serra.

Massa de ar frio atua em boa parte do Brasil, o que evidencia o grande contraste térmico no país.

Já nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, no oeste do Mato Grosso e em parte de Minas Gerais, as temperaturas ficam um pouco mais altas em comparação ao extremo sul. As máximas variam entre 19°C e 26°C, garantindo um clima ameno até mesmo nas capitais Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte.

Por outro lado, o Centro-Norte e o Nordeste experimentarão calor desde as primeiras horas da manhã. A massa de ar frio não alcançou essas áreas, mas foi capaz de "empurrar" o ar quente que se concentrava mais ao sul. As mínimas variam entre 20°C e 25°C nas regiões Norte e Nordeste, exceto em alguns pontos da Bahia, que terão mínimas próximas a 18°C.

Previsão da temperatura máxima para a tarde desta quarta-feira (20) no Brasil.

Com a chegada da tarde, o grande contraste térmico no país fica evidente. Áreas do norte de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia e de Pernambuco têm previsão de máximas acima de 33°C, gerando uma diferença de, no mínimo, 16°C em relação às tardes do Sul do Brasil.

Nos municípios localizados entre o norte do Tocantins e o sul do Maranhão e do Piauí, a previsão é de calor intenso, com os termômetros na casa dos 35°C, uma diferença de até 24°C em comparação à Serra Catarinense. Nas demais cidades da Região Norte e no leste do Nordeste, as temperaturas ficam entre 27°C e 31°C.