Estudo detecta dois novos minerais a 2.900 km de profundidade que armazenam água perto do núcleo da Terra

A quase 2.900 quilômetros de profundidade, cientistas descobriram a existência de dois novos minerais de ferro que poderiam armazenar água e fornecer pistas sobre o ciclo da Terra.

Um estudo na revista Nature Geoscience revela a existência de dois minerais de ferro desconhecidos no manto profundo.

A quase 3.000 quilômetros abaixo de nossos pés, onde as temperaturas chegam a vários milhares de graus e a pressão é milhões de vezes superior à da superfície, a Terra ainda guarda segredos.

Um novo estudo publicado na revista Nature Geoscience acaba de identificar dois minerais de ferro até então desconhecidos, que poderiam atuar como reservatórios de água nas profundezas do planeta.

Um mundo completamente diferente sob nossos pés

A Terra é formada por várias camadas: abaixo da crosta encontra-se o manto, um gigantesco envoltório rochoso que se estende até cerca de 2.900 quilômetros de profundidade.

Logo abaixo começa o núcleo externo, composto principalmente por ferro e níquel em estado líquido; mais em direção ao centro encontra-se o núcleo interno, que é sólido devido às enormes pressões existentes no local.

There's an ocean's worth of chemistry nearly 1,800 miles under your feet.



Not a liquid sea. Two newly made iron oxyhydroxides FeOH and FeOH that stay stable at coremantle pressures and temperatures, and can lock hydrogen into dense crystal lattices.



In pic.twitter.com/4NQti8UVxL X Science News (@X_Science_News) September 15, 2026

A zona que separa o manto do núcleo é um dos lugares mais extremos do nosso planeta, uma vez que as condições ali alcançadas são difíceis até mesmo de reproduzir em laboratório, com pressões de até 198 gigapascais e temperaturas entre 2.100°C e 2.500°C.

Os dois minerais que podem esconder água

Os pesquisadores sinterizaram dois novos oxihidróxidos de ferro:

Fe₅O₁₂Hₓ

Fe₇O₁₂Hₓ

Não se trata de minerais encontrados fisicamente a 2.900 quilômetros de profundidade; em vez disso, os cientistas os criaram experimentalmente em laboratório, submetendo pequenas amostras a pressões e temperaturas equivalentes às existentes no manto profundo.

Os resultados mostram que ambos os compostos podem se formar em condições com pouquíssima água disponível e permanecer estáveis em uma parte importante do manto inferior.

Sem evidências de um oceano líquido a quase 3.000 km de profundidade

A manchete pode ser muito chamativa, mas o estudo não demonstra a existência de um enorme oceano líquido a 2.900 quilômetros de profundidade; em vez disso, os pesquisadores descobriram que certos minerais sólidos podem incorporar hidrogênio em sua estrutura cristalina e, assim, armazenar água quimicamente.

Fatores de pressão e temperatura na formação de hidróxidos de ferro.

Ou seja, a água não estaria ali formando um mar ou uma gigantesca bolsa líquida; em vez disso, seus componentes estariam integrados aos minerais.

O próprio estudo aponta que esses oxihidróxidos poderiam atuar como reservatórios de água primordial, proveniente das primeiras etapas de formação da Terra, ou de água transportada posteriormente para o interior pelas placas tectônicas.

A pista pode estar na Terra primitiva

Uma das hipóteses mais interessantes do estudo diz respeito às primeiras centenas de milhões de anos do nosso planeta.

Os pesquisadores sugerem que, durante as etapas finais dessa cristalização, os materiais residuais poderiam ter se enriquecido em ferro e água. Por serem muito densos, alguns desses materiais poderiam ter descido gravitacionalmente até se acumularem perto da fronteira entre o manto e o núcleo.

Dessa forma, parte da água da Terra primitiva poderia ter ficado aprisionada nas profundezas durante bilhões de anos.