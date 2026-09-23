Sem asfalto e sem trânsito: a vila no Nordeste que proibiu carros para salvar seu ecossistema

Conheça a charmosa vila de pescadores na Bahia que é famosa por suas ruas de areia, ausência de veículos motorizados, atmosfera rústica e praias de águas cristalinas, o que ajuda a preservar as belezas da região.

O charme desta vila é que suas ruas são de areia. Não há carros, asfalto ou calçamento; a locomoção é feita a pé ou de buggy. Crédito: Divulgação.

Uma vila encantadora no Nordeste, com quase 500 anos de história e uma população pequena, de 600 a 1.000 habitantes, é considerada por muitos a praia mais encantadora da Costa do Descobrimento, com ruas de areia, ausência de veículos motorizados (os carros não podem circular na vila) e construções rústicas.

Além disso, outro detalhe interessante é a sua fiação elétrica, que quando chegou foi toda enterrada no solo para não deixar o vilarejo feio, cheio de fios, e para preservar a visibilidade das estrelas. Por isso, você não vai encontrar postes de luz pelas ruas de areia.

Estamos falando de Caraíva, um distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia. Sem o trânsito convencional, a rotina de Caraíva é marcada pelas marés, pelo rio e pelos caminhos de areia. Acompanhe a seguir mais informações sobre o que fazer neste lugar encantador.

O que fazer na Vila de Caraíva

Milhares de turistas visitam a região todo ano para passar as férias ou o réveillon. E a maioria deles ficam apaixonados pelo clima pacato e rústico, e sem vontade de ir embora deste paraíso banhado pelo rio Caraíva e pelo mar calmo do Oceano Atlântico.

Seus atrativos principais são as praias. A Praia da Barra é a mais movimentada na alta temporada, especialmente no fim de tarde, quando o pôr do sol vira espetáculo atraindo várias pessoas para assisti-lo. Ela fica no encontro do Rio Caraíva com o mar e conta com vários quiosques, barracas simples e espreguiçadeiras. Seu mar costuma ser calmo e sem ondas.

A Praia do Satu, em Caraíva. Crédito: Esse Mundo É Nosso.

Outra opção é a Praia do Satu, tranquila e rústica. Seu acesso é mais trabalhoso, o que ajuda a mantê-la quase sempre vazia. É protegida por corais e forma piscinas naturais na maré baixa. Já a Praia de Caraíva (ou praia da vila) acompanha toda a vila, com uma longa faixa de areia fofa ideal para caminhadas; o seu mar tem ondulação leve.

Entre os passeios que você pode fazer por lá estão: o passeio de Buggy, visitando a Ponta de Corumbau, um banco de areia com águas cristalinas que avança mar adentro; descer o Rio Caraíva de boia, apreciando a natureza; e visitar a Aldeia Pataxó Porto do Boi, uma experiência cultural com rituais, pintura corporal e trilhas guiadas por indígenas, a cerca de 6 km da vila.

Lojinhas de artesanato na Vila de Caraíva, na Bahia. Crédito: Divulgação.

Por lá você também vai conhecer o Beco da Lua, um ponto de encontro noturno com bares, música ao vivo e restaurantes, trazendo um clima bem descontraído. O forró pé de serra é tradicional na vila e anima as noites na região.

Quando visitar a região? O clima tropical mantém temperaturas agradáveis o ano todo, porém, na alta temporada (réveillon/carnaval) a vila fica mais cheia e os serviços com preços mais altos.

Algumas dicas importantes se você desejar ir visitar a vila: há internet, mas o sinal pode oscilar; evite a alta temporada se busca tranquilidade; leve dinheiro em espécie, pois não tem caixa eletrônico e alguns estabelecimentos não aceitam cartão; leve repelente contra insetos e protetor solar.