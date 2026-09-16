Frio atípico no Centro-Sul contrasta com calor de mais de 40°C no Centro-Norte; veja a previsão das temperaturas
O frio predomina em grande parte do centro-sul do Brasil após a passagem de duas massas de ar frio. Ainda há risco de temperaturas próximas dos 0°C e ocorrência de geadas. Enquanto isso, as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste enfrentam calor acima dos 40°C.
Com a atuação de duas massas de ar frio num período menor do que uma semana, o centro-sul está passando por um período mais frio do que o normal para estas últimas semanas de inverno, e previsões indicam que esta semana continuará fria.
Ao longo dos próximos dias, ainda há previsão de temperaturas muito baixas na região Sul, com possibilidade de geadas localizadas; e também de um resfriamento sobre a região Sudeste, onde a massa de ar frio passará a atuar com maior intensidade.
Além desta massa de ar frio fazer as temperaturas caírem em todo o Sudeste - incluindo o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo - ela também será capaz de avançar até o Nordeste, trazendo temperaturas mais amenas especialmente para a Bahia a partir de sexta-feira (18).
Apesar deste episódio pontual, a atuação da massa de ar frio sobre o Nordeste não deve trazer frio extremo para a região nem causar quedas bruscas de temperaturas. Ainda assim, alguns municípios no Sul da Bahia podem registrar quedas de até 8°C nas temperaturas máximas durante o final de semana.
Isso contrasta com as altas temperaturas que estão sendo registradas em outras regiões do país, onde as massas de ar frio não chegaram a atuar.
Brasil registra contraste térmico de 40°C
Enquanto um frio significativo continua atingindo boa parte do centro-sul do país, as regiões mais ao norte registram temperaturas muito mais altas do que o normal. Diversos municípios do Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem registrado temperaturas máximas acima dos 40°C.
Isso sinaliza um contraste térmico de pelo menos 39°C entre as mínimas e as máximas brasileiras num período inferior a um dia, sinalizando uma grande diferença entre o clima registrado no Sul do país e nas regiões mais próximas do Equador.
Previsões climáticas indicam ainda que o calor voltará a se consolidar a partir da semana que vem sobre o Brasil. Isso é resultado, em parte, da mudança de fase da Oscilação Antártica - fenômeno que passa a dificultar o desprendimento de massas de ar polar da região da Antártida.
Com isso, passam a predominar massas de ar mais quente sobre o país, como é possível observar na imagem abaixo. Temperaturas acima da média voltarão a ser registradas inclusive na região Sul, a mais afetada pelas massas de ar frio.
Vale notar que previsões ainda indicam o possível avanço de uma nova massa de ar frio no final da semana que vem, o que pode causar novamente um episódio de frio pronunciado sobre o Sul e o Sudeste do país. Ainda assim, não são esperadas temperaturas extremas.
Com isso, mesmo que a Primavera se inicie com a possível atuação de uma massa de ar frio, o cenário climático volta a indicar a vinda de uma primavera e um verão muito quentes - resultado, em parte, da atuação do El Niño muito forte que está se formando no Oceano Pacífico equatorial.