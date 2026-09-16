Frio atípico no Centro-Sul contrasta com calor de mais de 40°C no Centro-Norte; veja a previsão das temperaturas

O frio predomina em grande parte do centro-sul do Brasil após a passagem de duas massas de ar frio. Ainda há risco de temperaturas próximas dos 0°C e ocorrência de geadas. Enquanto isso, as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste enfrentam calor acima dos 40°C.

Contraste térmico no Brasil: Frio intenso próximo dos 0°C e geadas no Sul contrastam com temperaturas acima dos 40°C no Norte, Centro-Oeste e Nordeste ao longo da semana.

Com a atuação de duas massas de ar frio num período menor do que uma semana, o centro-sul está passando por um período mais frio do que o normal para estas últimas semanas de inverno, e previsões indicam que esta semana continuará fria.

Nesta madrugada de quarta-feira (16), diversos municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram temperaturas inferiores a 2°C com registros de geada. Isso inclui Rancho Queimado (1,9°C), Nonoai (1,6°C) e General Carneiro (0,8°C). Alguns municípios podem ter registrado valores ainda menores.

Ao longo dos próximos dias, ainda há previsão de temperaturas muito baixas na região Sul, com possibilidade de geadas localizadas; e também de um resfriamento sobre a região Sudeste, onde a massa de ar frio passará a atuar com maior intensidade.

Previsão de temperaturas mínimas no centro-sul do Brasil nesta quinta-feira mostra que ainda haverá risco de geadas localizadas no Sul, e uma queda das temperaturas no Sudeste.

Além desta massa de ar frio fazer as temperaturas caírem em todo o Sudeste - incluindo o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo - ela também será capaz de avançar até o Nordeste, trazendo temperaturas mais amenas especialmente para a Bahia a partir de sexta-feira (18).

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Apesar deste episódio pontual, a atuação da massa de ar frio sobre o Nordeste não deve trazer frio extremo para a região nem causar quedas bruscas de temperaturas. Ainda assim, alguns municípios no Sul da Bahia podem registrar quedas de até 8°C nas temperaturas máximas durante o final de semana.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostra uma massa de ar frio atuando sobre grande parte do Sudeste e também sobre o Nordeste, fazendo as temperaturas caírem.

Isso contrasta com as altas temperaturas que estão sendo registradas em outras regiões do país, onde as massas de ar frio não chegaram a atuar.

Brasil registra contraste térmico de 40°C

Enquanto um frio significativo continua atingindo boa parte do centro-sul do país, as regiões mais ao norte registram temperaturas muito mais altas do que o normal. Diversos municípios do Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem registrado temperaturas máximas acima dos 40°C.

Nesta última terça-feira (15) durante a tarde, diversos municípios registraram temperaturas acima dos 40°C, como Goiás (GO - 40,8°C), Araguaçu (TO - 40,4°C) e Novo Santo Antônio (MT - 40,2°C). Alguns municípios podem ter atingido máximas ainda maiores.

Isso sinaliza um contraste térmico de pelo menos 39°C entre as mínimas e as máximas brasileiras num período inferior a um dia, sinalizando uma grande diferença entre o clima registrado no Sul do país e nas regiões mais próximas do Equador.

Previsão de temperaturas máximas nesta quinta-feira sinaliza que diversos estados do centro-norte do Brasil continuarão registrando temperaturas altíssimas, valores acima dos 40°C.

Previsões climáticas indicam ainda que o calor voltará a se consolidar a partir da semana que vem sobre o Brasil. Isso é resultado, em parte, da mudança de fase da Oscilação Antártica - fenômeno que passa a dificultar o desprendimento de massas de ar polar da região da Antártida.

Com isso, passam a predominar massas de ar mais quente sobre o país, como é possível observar na imagem abaixo. Temperaturas acima da média voltarão a ser registradas inclusive na região Sul, a mais afetada pelas massas de ar frio.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias dias 21 e 28 de Setembro mostra que as temperaturas em praticamente todo o Brasil, inclusive na região Sul, voltam a ficar mais quentes.

Vale notar que previsões ainda indicam o possível avanço de uma nova massa de ar frio no final da semana que vem, o que pode causar novamente um episódio de frio pronunciado sobre o Sul e o Sudeste do país. Ainda assim, não são esperadas temperaturas extremas.

Com isso, mesmo que a Primavera se inicie com a possível atuação de uma massa de ar frio, o cenário climático volta a indicar a vinda de uma primavera e um verão muito quentes - resultado, em parte, da atuação do El Niño muito forte que está se formando no Oceano Pacífico equatorial.