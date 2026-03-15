Frente fria traz mudança, fim do calorão e tempestades já nesta semana; veja as áreas sob alerta

Frente fria chega ao Brasil ainda nesta semana e traz mudança para parte do centro-sul. O calor intenso pode potencializar os eventos de chuva. Confira a previsão. Mais informações: Semana começa com calor de mais de 40°C e risco de tempestades pelo Brasil

Uma massa de ar quente intenso predomina sobre o centro-sul do Brasil, com maiores impactos nas temperaturas na Região Sul e no Mato Grosso do Sul. As temperaturas podem passar dos 40°C no Rio Grande do Sul e ficam próximas deste patamar em várias localidades de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul no início desta semana.

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Por volta da quarta-feira (18), uma frente fria consegue avançar por parte do Sul do Brasil. No entanto, mesmo se tratando de um sistema fraco, a presença do sistema de chuva baixa bastante as temperaturas máximas e traz risco de chuvas muito intensas e de tempestades, que podem ocorrer com severidade em razão das temperaturas mais elevadas.

Frente fria e alerta de chuvas intensas e de tempestades

A frente fria começa a atuar entre a Argentina e o Uruguai na terça-feira (17) e já favorece o transporte de umidade em direção ao Sul do Brasil, com organização de um canal de umidade pelo oeste do país. Assim, a partir da tarde, instabilidades podem provocar chuvas intensas e tempestades desde o Norte até o Mato Grosso do Sul. Na Região Sul, as instabilidades se formam ainda pontualmente, mas há risco de pancada de forte intensidade e de tempestades no sul e todo o oeste do Rio Grande do Sul, entre o sul gaúcho e o nordeste catarinense, e nos extremos oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Mapa de densidade de raios para a tarde da terça-feira, 17 de março.

Na noite da terça-feira (17), o sistema consegue atuar sobre o Rio Grande do Sul e aumentar o risco de tempestades sobre a região Central, a Campanha, o Oeste e as Missões. Os demais estados do Sul não possuem alerta de chuva e no Centro-Oeste, o canal de umidade perde a força.

Densidade de raios para a noite da terça-feira, 17 de março.

Na quarta-feira (18), a frente fria atua de forma mais efetiva sobre o Sul do Brasil, o que também estimula a formação de instabilidades sobre o Brasil Central. As chuvas intensas e as tempestades deixam alertas para o centro-norte, leste e sul do Rio Grande do Sul, para o oeste de Santa Catarina, todo o oeste do Paraná, norte, centro e leste do Mato Grosso do Sul, todo o Mato Grosso, centro-sul de Goiás, oeste e norte de São Paulo e região do Triângulo Mineiro.

A atuação da frente fria favorece o arrefecimento do calorão e as temperaturas diminuem em mais de 10°C nas máximas, não havendo possibilidade de temperaturas de 40°C ou acima dos 35°C.

Importante ressaltar que, as instabilidades sobre a porção central do Brasil não estão diretamente relacionadas com a frente fria. O sistema no Sul ajuda na mudança de configuração de padrão instáveis sobre o Brasil que estimulam o desenvolvimento de instabilidades sobre o Centro-Oeste e parte do Sudeste.

No período da noite, as instabilidades perdem muito a intensidade e não levam risco para nenhuma localidade.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde da quarta-feira, 18 de março.

Na quinta-feira (19), a frente fria já não existe mais. No entanto, as instabilidades conseguem ainda provocar chuvas pontuais que podem levar riscos para os três estados do Sul, para o Centro-Oeste e parte do Sudeste.