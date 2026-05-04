Frente fria traz intensa mudança do tempo e pode atingir até 8 estados
Uma nova frente fria irá se formar nos próximos dias . O sistema frontal irá avançar e provocar mudanças no tempo em diversos estados do Brasil, aumentando a presença de nuvens e as chances de fortes chuvas.
No decorrer desta semana, o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica mudanças no tempo. Várias regiões do país serão afetadas pela chegada de uma nova frente fria; a exceção, por enquanto, fica por conta da Região Nordeste.
A tendência para os próximos dias é que a frente fria que causou chuvas intensas e grandes acumulados sobre a Região Sul perca intensidade, mas ainda mantenha o tempo instável em alguns pontos do Espírito Santo e do sul da Bahia. Com isso, o Sul do Brasil deverá ter dias de sol e temperaturas elevadas, assim como áreas do Centro-Oeste e do Sudeste.
No entanto, o cenário começa a mudar a partir da noite de quarta-feira (7) e da madrugada de quinta-feira (8), com o alongamento de um sistema de baixa pressão, que provoca perturbações na atmosfera. Na sequência, essa baixa pressão se organiza e dá origem a uma nova frente fria, que avança pelo Sul do Brasil a partir de quinta-feira (8).
Mudança no tempo ao longo da semana
Com a formação dessa nova frente fria sobre o Uruguai, o padrão atmosférico muda ao longo dos primeiros dias de maio: o início da semana será de tempo firme e estável, enquanto o final terá chuvas de intensidade moderada a forte.
Além da chuva, há previsão de trovoadas, descargas elétricas e queda de granizo. Antes da chegada do sistema, na tarde de quinta-feira (8), há risco de rajadas de vento intensas, que podem superar os 90 km/h, especialmente na porção central do Rio Grande do Sul.
Na sexta-feira (9), o tempo já muda no estado gaúcho, com previsão de chuvas desde a madrugada, variando de moderadas a fortes nas regiões oeste, Campanha e sul do estado. O suporte de um intenso corredor de umidade aumenta os riscos de chuvas intensas e tempestades na região.
Ainda durante a manhã, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul também serão impactados pelo avanço da frente fria, com aumento das instabilidades, principalmente no oeste desses estados. O oeste sul-mato-grossense apresenta maior potencial para tempestades, conforme indicam os dados de atividade elétrica.
Durante a tarde, a instabilidade se mantém com o avanço do sistema. As chuvas atingem o nordeste do Rio Grande do Sul, além do centro e oeste de Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná e o sudoeste do Mato Grosso do Sul. Em toda essa área, permanece o alerta para chuvas intensas, com potencial para causar transtornos.
A mudança no tempo deve atingir pelo menos oito estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e São Paulo. Esses quatro últimos começam a sentir os efeitos a partir de sábado (10), véspera do Dia das Mães.
Contudo, como o centro de baixa pressão deve permanecer mais afastado da costa, a tendência é de que a frente fria perca força gradualmente. Ainda assim, serão registradas chuvas de fraca a moderada intensidade, com pancadas localmente fortes, que podem causar transtornos pontuais.
Além das chuvas, haverá queda nas temperaturas após a passagem do sistema frontal, com maior intensidade no Sul do Brasil. Esse resfriamento também deve alcançar o Mato Grosso do Sul, o extremo sul do Mato Grosso e São Paulo, à medida que o sistema avança.
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