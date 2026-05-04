Frente fria traz intensa mudança do tempo e pode atingir até 8 estados

Uma nova frente fria irá se formar nos próximos dias . O sistema frontal irá avançar e provocar mudanças no tempo em diversos estados do Brasil, aumentando a presença de nuvens e as chances de fortes chuvas.

Nuvem carregada avançando provocando fortes chuvas. Fonte: Adobe Stock.

No decorrer desta semana, o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica mudanças no tempo. Várias regiões do país serão afetadas pela chegada de uma nova frente fria; a exceção, por enquanto, fica por conta da Região Nordeste.

Acompanhe o nosso novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! Quer receber esta e outras informações sobre a previsão do tempo?. Siga-nos e ative as notificações!

A tendência para os próximos dias é que a frente fria que causou chuvas intensas e grandes acumulados sobre a Região Sul perca intensidade, mas ainda mantenha o tempo instável em alguns pontos do Espírito Santo e do sul da Bahia. Com isso, o Sul do Brasil deverá ter dias de sol e temperaturas elevadas, assim como áreas do Centro-Oeste e do Sudeste.

No entanto, o cenário começa a mudar a partir da noite de quarta-feira (7) e da madrugada de quinta-feira (8), com o alongamento de um sistema de baixa pressão, que provoca perturbações na atmosfera. Na sequência, essa baixa pressão se organiza e dá origem a uma nova frente fria, que avança pelo Sul do Brasil a partir de quinta-feira (8).

Mudança no tempo ao longo da semana

Com a formação dessa nova frente fria sobre o Uruguai, o padrão atmosférico muda ao longo dos primeiros dias de maio: o início da semana será de tempo firme e estável, enquanto o final terá chuvas de intensidade moderada a forte.

Corredor de umidade, também conhecido como "rios atmosféricos" presente em forte intensidade e dando suporte ao sistema frontal previsto a partir da próxima sexta-feira (8).

Além da chuva, há previsão de trovoadas, descargas elétricas e queda de granizo. Antes da chegada do sistema, na tarde de quinta-feira (8), há risco de rajadas de vento intensas, que podem superar os 90 km/h, especialmente na porção central do Rio Grande do Sul.

Na sexta-feira (9), o tempo já muda no estado gaúcho, com previsão de chuvas desde a madrugada, variando de moderadas a fortes nas regiões oeste, Campanha e sul do estado. O suporte de um intenso corredor de umidade aumenta os riscos de chuvas intensas e tempestades na região.

Precipitação prevista para a manhã de sexta-feira (8).

Ainda durante a manhã, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul também serão impactados pelo avanço da frente fria, com aumento das instabilidades, principalmente no oeste desses estados. O oeste sul-mato-grossense apresenta maior potencial para tempestades, conforme indicam os dados de atividade elétrica.

Durante a tarde, a instabilidade se mantém com o avanço do sistema. As chuvas atingem o nordeste do Rio Grande do Sul, além do centro e oeste de Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná e o sudoeste do Mato Grosso do Sul. Em toda essa área, permanece o alerta para chuvas intensas, com potencial para causar transtornos.

Frente fria avança e muda o tempo em áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

A mudança no tempo deve atingir pelo menos oito estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e São Paulo. Esses quatro últimos começam a sentir os efeitos a partir de sábado (10), véspera do Dia das Mães.

Contudo, como o centro de baixa pressão deve permanecer mais afastado da costa, a tendência é de que a frente fria perca força gradualmente. Ainda assim, serão registradas chuvas de fraca a moderada intensidade, com pancadas localmente fortes, que podem causar transtornos pontuais.

Anomalia de temperatura em 850 hPa, mostra avanço de ar frio após passagem de frente fria.

Além das chuvas, haverá queda nas temperaturas após a passagem do sistema frontal, com maior intensidade no Sul do Brasil. Esse resfriamento também deve alcançar o Mato Grosso do Sul, o extremo sul do Mato Grosso e São Paulo, à medida que o sistema avança.