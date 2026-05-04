Plutão poderá recuperar o seu estatuto de planeta no sistema solar: o diretor da NASA reabre o debate

A agência espacial norte-americana reabre um debate histórico sobre Plutão que poderá alterar o que se tem aprendido nas escolas nos últimos anos sobre o sistema solar.

O debate sobre se Plutão deve voltar a ser considerado um planeta ressurge após o apoio da NASA. Novos estudos poderão alterar a classificação do sistema solar nos próximos anos.

O destino de Plutão volta a estar em cima da mesa. Décadas depois de ter perdido o seu estatuto de planeta, este pequeno mundo gelado reaparece no debate científico com uma força inesperada. A possibilidade de recuperar o seu antigo estatuto de planeta foi mencionada num contexto institucional fundamental.

Durante anos, Plutão fez parte do imaginário coletivo como o nono planeta. A sua história começou em 1930, quando foi detetado nos confins do sistema solar, após uma busca baseada em previsões teóricas. O seu nome, escolhido através de uma curiosa proposta popular, ficou para sempre ligado à mitologia clássica. Essa designação manteve-se durante gerações, fazendo parte dos livros escolares e da memória científica mundial.

Atualmente, Plutão continua a ser classificado como planeta anão. Qualquer eventual alteração dependerá da solidez das evidências científicas que a NASA conseguir reunir nos próximos anos.

No entanto, o consenso não era absoluto. Com o avanço da astronomia moderna, começaram a surgir dúvidas sobre o que deveria realmente ser considerado um planeta. A descoberta de novos corpos semelhantes em zonas distantes do Sistema Solar obrigou a repensar os critérios. A comunidade científica viu-se então confrontada com uma decisão complexa: manter a definição tradicional ou adaptá-la às novas descobertas.

Plutão: por que perdeu o seu estatuto de planeta em 2006

A redefinição chegou finalmente em 2006. Nessa altura, o organismo internacional responsável pelo estabelecimento de normas astronómicas introduziu novos requisitos para a classificação de um planeta. Não bastava orbitar o Sol e ter uma forma esférica; era também necessário dominar gravitacionalmente o seu ambiente orbital.

NEWS : NASA CHIEF FIGHTS FOR PLUTO'S PLANET STATUS AGAIN!



NASA chief Jared Isaacman is igniting a passionate debate among space lovers, declaring his strong support for Pluto to regain its status as a bona fide planet. His statement signals a potential shift from the 2006 pic.twitter.com/HC4VF7IQb8 — Stellar Frontier (@TheStellarFront) May 4, 2026

Esse ponto revelou-se determinante. Plutão partilha a sua trajetória com inúmeros objetos do Cinturão de Kuiper, o que impede que seja considerado dominante na sua órbita. Consequentemente, passou a integrar uma nova categoria: "planeta anão". Esta decisão gerou um grande debate, tanto no meio científico como na opinião pública.

Mas a mudança não terminou aqui. Na verdade, marcou o início de um debate que se mantém vivo até hoje. Alguns especialistas consideram que a definição adotada é demasiado restritiva. Outros acreditam que ela reflete melhor a diversidade dos corpos celestes que existem para além de Neptuno.

A NASA e Plutão: novos sinais vindos dos Estados Unidos

No que diz respeito a Plutão, algumas declarações recentes reacenderam o interesse por este "planeta anão". Durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos, o administrador da NASA, Jared Isaacman, deixou clara a sua posição: "Sou totalmente a favor de que Plutão volte a ser considerado um planeta". Esta declaração não passou despercebida.

A possível reclassificação de Plutão volta a ser tema de debate após novas declarações da NASA. O futuro do nono planeta dependerá do consenso científico e de novas investigações.

O responsável pela agência referiu ainda que estão a ser preparados estudos relacionados com este tema. Segundo explicou, a intenção é promover uma revisão no seio da comunidade científica. Embora o conteúdo desses trabalhos não tenha sido detalhado, este gesto indica que a questão da reintegração de Plutão como planeta volta a ser prioritária.

Não é a primeira vez que esta possibilidade é levantada dentro da NASA. Após a passagem da sonda New Horizons em 2015, alguns investigadores já defenderam a reabertura do debate. Aquela missão revelou dados surpreendentes sobre Plutão, incluindo características geológicas impressionantes.

Plutão pode voltar a ser planeta: o que dizem os cientistas

O principal argumento a favor do seu regresso baseia-se numa visão mais ampla do que define um planeta. Alguns especialistas consideram que a condição de "limpar a órbita" não deveria ser excludente. Nesta perspectiva, Plutão cumpre as características essenciais: orbita uma estrela e apresenta uma forma quase esférica.

After a daring nine-year odyssey across nearly three billion miles of cold, silent space, NASAs New Horizons spacecraft finally came face-to-face with Pluto and what it revealed was nothing short of breathtaking.Far from the cold, dead rock everyone expected, Pluto emerged as pic.twitter.com/cVDHE6zPIh — Black Hole (@konstructivizm) May 3, 2026

Além disso, a sua complexidade interna surpreendeu os especialistas. Apesar do seu tamanho reduzido, com cerca de 2 250 quilómetros de diâmetro, apresenta uma superfície ativa e muito variada. Estes elementos reforçam a ideia de que não se trata de um objeto insignificante no sistema solar.

Ainda assim, não existe consenso. Alterar o seu estatuto implicaria rever uma definição adotada a nível internacional. Isso requer uma série de acordos abrangentes e provas sólidas. Por enquanto, o debate continua em aberto, com posições opostas e sem uma resolução imediata à vista.