Plutão poderá recuperar o seu estatuto de planeta no sistema solar: o diretor da NASA reabre o debate
A agência espacial norte-americana reabre um debate histórico sobre Plutão que poderá alterar o que se tem aprendido nas escolas nos últimos anos sobre o sistema solar.
O destino de Plutão volta a estar em cima da mesa. Décadas depois de ter perdido o seu estatuto de planeta, este pequeno mundo gelado reaparece no debate científico com uma força inesperada. A possibilidade de recuperar o seu antigo estatuto de planeta foi mencionada num contexto institucional fundamental.
Durante anos, Plutão fez parte do imaginário coletivo como o nono planeta. A sua história começou em 1930, quando foi detetado nos confins do sistema solar, após uma busca baseada em previsões teóricas. O seu nome, escolhido através de uma curiosa proposta popular, ficou para sempre ligado à mitologia clássica. Essa designação manteve-se durante gerações, fazendo parte dos livros escolares e da memória científica mundial.
No entanto, o consenso não era absoluto. Com o avanço da astronomia moderna, começaram a surgir dúvidas sobre o que deveria realmente ser considerado um planeta. A descoberta de novos corpos semelhantes em zonas distantes do Sistema Solar obrigou a repensar os critérios. A comunidade científica viu-se então confrontada com uma decisão complexa: manter a definição tradicional ou adaptá-la às novas descobertas.
Plutão: por que perdeu o seu estatuto de planeta em 2006
A redefinição chegou finalmente em 2006. Nessa altura, o organismo internacional responsável pelo estabelecimento de normas astronómicas introduziu novos requisitos para a classificação de um planeta. Não bastava orbitar o Sol e ter uma forma esférica; era também necessário dominar gravitacionalmente o seu ambiente orbital.
Esse ponto revelou-se determinante. Plutão partilha a sua trajetória com inúmeros objetos do Cinturão de Kuiper, o que impede que seja considerado dominante na sua órbita. Consequentemente, passou a integrar uma nova categoria: "planeta anão". Esta decisão gerou um grande debate, tanto no meio científico como na opinião pública.
Mas a mudança não terminou aqui. Na verdade, marcou o início de um debate que se mantém vivo até hoje. Alguns especialistas consideram que a definição adotada é demasiado restritiva. Outros acreditam que ela reflete melhor a diversidade dos corpos celestes que existem para além de Neptuno.
A NASA e Plutão: novos sinais vindos dos Estados Unidos
No que diz respeito a Plutão, algumas declarações recentes reacenderam o interesse por este "planeta anão". Durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos, o administrador da NASA, Jared Isaacman, deixou clara a sua posição: "Sou totalmente a favor de que Plutão volte a ser considerado um planeta". Esta declaração não passou despercebida.
O responsável pela agência referiu ainda que estão a ser preparados estudos relacionados com este tema. Segundo explicou, a intenção é promover uma revisão no seio da comunidade científica. Embora o conteúdo desses trabalhos não tenha sido detalhado, este gesto indica que a questão da reintegração de Plutão como planeta volta a ser prioritária.
Não é a primeira vez que esta possibilidade é levantada dentro da NASA. Após a passagem da sonda New Horizons em 2015, alguns investigadores já defenderam a reabertura do debate. Aquela missão revelou dados surpreendentes sobre Plutão, incluindo características geológicas impressionantes.
Plutão pode voltar a ser planeta: o que dizem os cientistas
O principal argumento a favor do seu regresso baseia-se numa visão mais ampla do que define um planeta. Alguns especialistas consideram que a condição de "limpar a órbita" não deveria ser excludente. Nesta perspectiva, Plutão cumpre as características essenciais: orbita uma estrela e apresenta uma forma quase esférica.
Além disso, a sua complexidade interna surpreendeu os especialistas. Apesar do seu tamanho reduzido, com cerca de 2 250 quilómetros de diâmetro, apresenta uma superfície ativa e muito variada. Estes elementos reforçam a ideia de que não se trata de um objeto insignificante no sistema solar.
Ainda assim, não existe consenso. Alterar o seu estatuto implicaria rever uma definição adotada a nível internacional. Isso requer uma série de acordos abrangentes e provas sólidas. Por enquanto, o debate continua em aberto, com posições opostas e sem uma resolução imediata à vista.
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