Condição pré-frontal causa veranico em boa parte do Brasil nesta semana; entenda

Temperaturas voltam a ficar acima da média na semana, com veranico se estabelecendo em boa parte do Brasil. As temperaturas diárias podem atingir valores 10°C acima da média. Mais previsão: Frente fria avança com frio, risco de novas tempestades e ventos intensos nesta semana

Uma frente fria se forma e avança pelo centro-sul do Brasil nesta semana. Esse processo vai favorecer uma breve mudança de padrão através do aumento das temperaturas em boa parte do Brasil.

Devido a presença dos sistemas de chuvas no Sul do Brasil, a circulação dos ventos muda e passa a favorecer os escoamentos de quadrante norte. Quando o ar quente predomina no centro-norte do Brasil, e isso é visto nos mapas de previsão para os próximos com temperaturas máximas de quase 40°C, esse calor chega a ser transportado pelos ventos até o centro-sul do país. Isso aumenta as temperaturas ao longo do dia o que pode provocar temperaturas acima dos 30°C que, nesta época do ano, são patamares acima da média ou que normalmente são observados na maioria dos anos.

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Vale ressaltar que não se trata de algo extremo, que possa fazer as temperaturas no Sul do Brasil atingirem 40°C, mas que traz uma condição atípica, acima da média, que podemos classificar de veranico se for persistente por no mínimo 3 a 5 dias.

O que esperar das temperaturas?

O ganho térmico se inicia de fato na terça-feira (5), quando o escoamento de norte começa a tomar forma ocorre pelo oeste do Brasil. Assim, as temperaturas máximas já atingem os 30°C e valores próximos em várias regiões do Sul, como praticamente todo o Rio Grande do Sul, com exceção do sul e nordeste do estado, como o extremo sul, oeste e norte de Santa Catarina, o oeste, noroeste e norte do Paraná. No Mato Grosso do Sul, as máximas variam de 21 a 34°C e, no Sudeste, vão de 27 aos 33°C no estado de São Paulo e de 27 aos 30°C no restante da Região, com exceção do sul e sudeste de Minas Gerais, região da Serra da Mantiqueira e Serrana do Rio. O Interessante são as temperaturas no Mato Grosso de 36°C.

Anomalia de temperatura e direção dos ventos para a tarde da terça-feira, 3 de maio.

Ao longo dos próximos dias, essa condição vai se intensificando, principalmente a partir da quinta-feira (7), quando o padrão pré-frontal é mais evidente, mas não há tanto ganho térmico. A circulação dos ventos em boa parte do Brasil é predominantemente de norte. No Rio Grande do Sul, as temperaturas batem os 30°C na região Central, Norte e Leste; em Santa Catarina não extrapolam, mas atingem os 27°C em boa parte e os 31°C no extremo sul; no Paraná, as máximas atingem no máximos os 30°C no oeste e noroeste. Patamares acima dos 30°C podem ocorrer em todo o estado de São Paulo, parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e no Centro-Oeste.

Anomalia de temperatura e direção dos ventos para a tarde da quarta-feira, 4 de maio.

Portanto, não se trata de nada extremo, mas sim de temperaturas acima da média para o período. No entanto, esse transporte de ar quente funciona como um combustível para as instabilidades provocadas pela presença da frente fria que avança, potencializando o risco de chuvas intensas e de tempestades severas.

Além disso, em virtude do efeito topográfico, a porção central do Rio Grande do Sul pode sofrer com rajadas de vento mais quente e intensas, que podem chegar aos 100 km/h antes da chegada da frente fria. Essa condição muitas vezes não é prevista pelos modelos de previsão que acabam subestimando a velocidade do vento.