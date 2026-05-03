Condição pré-frontal causa veranico em boa parte do Brasil nesta semana; entenda
Temperaturas voltam a ficar acima da média na semana, com veranico se estabelecendo em boa parte do Brasil. As temperaturas diárias podem atingir valores 10°C acima da média.
Uma frente fria se forma e avança pelo centro-sul do Brasil nesta semana. Esse processo vai favorecer uma breve mudança de padrão através do aumento das temperaturas em boa parte do Brasil.
Devido a presença dos sistemas de chuvas no Sul do Brasil, a circulação dos ventos muda e passa a favorecer os escoamentos de quadrante norte. Quando o ar quente predomina no centro-norte do Brasil, e isso é visto nos mapas de previsão para os próximos com temperaturas máximas de quase 40°C, esse calor chega a ser transportado pelos ventos até o centro-sul do país. Isso aumenta as temperaturas ao longo do dia o que pode provocar temperaturas acima dos 30°C que, nesta época do ano, são patamares acima da média ou que normalmente são observados na maioria dos anos.
Vale ressaltar que não se trata de algo extremo, que possa fazer as temperaturas no Sul do Brasil atingirem 40°C, mas que traz uma condição atípica, acima da média, que podemos classificar de veranico se for persistente por no mínimo 3 a 5 dias.
O que esperar das temperaturas?
O ganho térmico se inicia de fato na terça-feira (5), quando o escoamento de norte começa a tomar forma ocorre pelo oeste do Brasil. Assim, as temperaturas máximas já atingem os 30°C e valores próximos em várias regiões do Sul, como praticamente todo o Rio Grande do Sul, com exceção do sul e nordeste do estado, como o extremo sul, oeste e norte de Santa Catarina, o oeste, noroeste e norte do Paraná. No Mato Grosso do Sul, as máximas variam de 21 a 34°C e, no Sudeste, vão de 27 aos 33°C no estado de São Paulo e de 27 aos 30°C no restante da Região, com exceção do sul e sudeste de Minas Gerais, região da Serra da Mantiqueira e Serrana do Rio. O Interessante são as temperaturas no Mato Grosso de 36°C.
Ao longo dos próximos dias, essa condição vai se intensificando, principalmente a partir da quinta-feira (7), quando o padrão pré-frontal é mais evidente, mas não há tanto ganho térmico. A circulação dos ventos em boa parte do Brasil é predominantemente de norte. No Rio Grande do Sul, as temperaturas batem os 30°C na região Central, Norte e Leste; em Santa Catarina não extrapolam, mas atingem os 27°C em boa parte e os 31°C no extremo sul; no Paraná, as máximas atingem no máximos os 30°C no oeste e noroeste. Patamares acima dos 30°C podem ocorrer em todo o estado de São Paulo, parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e no Centro-Oeste.
Portanto, não se trata de nada extremo, mas sim de temperaturas acima da média para o período. No entanto, esse transporte de ar quente funciona como um combustível para as instabilidades provocadas pela presença da frente fria que avança, potencializando o risco de chuvas intensas e de tempestades severas.
Além disso, em virtude do efeito topográfico, a porção central do Rio Grande do Sul pode sofrer com rajadas de vento mais quente e intensas, que podem chegar aos 100 km/h antes da chegada da frente fria. Essa condição muitas vezes não é prevista pelos modelos de previsão que acabam subestimando a velocidade do vento.
Não perca as últimas novidades da Meteored e aproveite todos os nossos conteúdos no Google Discover, totalmente GRÁTIS+ Siga a Meteored