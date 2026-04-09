    Frente fria segue avançando e mudando o tempo nesta sexta-feira (10); veja a previsão

    Nesta sexta-feira a frente fria segue avançando pelo Brasil. O sistema frontal muda o tempo em algumas regiões provocando chuvas e tempestades pontuais.

      O ciclone extratropical que se formou no início desta semana segue se afastando da costa sul da América do Sul, mas a sua influência sobre o continente permanece. Isso ocorre porque há uma frente fria associada ao sistema, capaz de provocar mudanças no tempo nesta sexta-feira (10).

      O sistema frontal já provocou chuvas sobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil nos últimos dias, com volumes elevados em vários municípios. Na tarde desta quarta-feira (8), transtornos foram registrados em Uberlândia (MG). Em Belo Horizonte (MG), houve ocorrência de queda de granizo.

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      Nesta sexta-feira (10), a tendência é que o sistema continue avançando pelo país e, com isso, provoque mudanças no tempo em diversas cidades. Confira a previsão do tempo a seguir.

      Sexta-feira com mudanças no tempo

      Logo pela manhã, são esperadas mudanças no tempo em áreas do Sudeste e Nordeste do Brasil, devido ao avanço da frente fria para latitudes mais baixas. O céu fica encoberto em muitas cidades já nas primeiras horas do dia, e pancadas de chuva estão previstas para o Espírito Santo, norte de Minas Gerais e sudoeste da Bahia.

      Nuvens deixam o céu encoberto em parte do centro-sul do Brasil, há previsão de chuvas pontuais no ES e MG.
      Nuvens deixam o céu encoberto em parte do centro-sul do Brasil, há previsão de chuvas pontuais no ES e MG.

      A circulação atmosférica também mantém o céu encoberto nas primeiras horas do dia na faixa leste, entre os estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro. O Centro-Oeste também será influenciado pela frente fria. Na região, a presença de nuvens será marcante, e o sol aparece após a primeira metade da manhã.

      Durante a tarde, a frente fria provoca chuvas em quatro regiões do Brasil: Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Sobre a Região Sul, o ar frio avança na retaguarda do sistema frontal, mas pancadas de chuva fraca podem ocorrer no litoral de Santa Catarina e do Paraná, devido à entrada de umidade do oceano.

      Tarde com chuvas espalhadas pelo Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste. Riscos de chuvas fortes são maiores em MG, ES e GO.
      Tarde com chuvas espalhadas pelo Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste. Riscos de chuvas fortes são maiores em MG, ES e GO.

      Enquanto isso, no Sudeste do Brasil, os estados do Espírito Santo e Minas Gerais apresentam maiores chances de chuvas intensas com trovoadas durante a tarde de sexta-feira (10) nas regiões do Vale do Rio Doce, Alto Paranaíba. O norte e sul de Minas Gerais, além do Vale do Paraíba, em São Paulo, tem chances de chuvas moderadas.

      Em todas essas áreas, há riscos de transtornos, como pontos de alagamentos e formação de enxurradas.

      A frente fria também afeta os estados de Mato Grosso e Goiás, no Centro-Oeste, além de Tocantins, na Região Norte. A presença de umidade, associada às temperaturas mais elevadas, fornece energia para a formação de nuvens carregadas. Com isso, o tempo instável durante a tarde favorece a ocorrência de chuvas fortes e temporais pontuais.

      Quantidade de água precipitável disponível na tarde desta sexta-feira (10) mostra os maiores volumes onde se encontra a frente fria. Além de mostrar sua participação das chuvas no continente.
      Quantidade de água precipitável disponível na tarde desta sexta-feira (10) mostra os maiores volumes onde se encontra a frente fria. Além de mostrar sua participação das chuvas no continente.

      O sistema frontal também alcança o sul do Nordeste do Brasil, chegando à Bahia e provocando mudanças no tempo no extremo sul e na porção oeste do estado, áreas que vinham registrando temperaturas elevadas e chuvas irregulares. Nesta sexta-feira (10), o dia começa com tempo parcialmente nublado e temperaturas um pouco mais baixas.

      No entanto, ao longo da tarde, as chuvas se espalham. Os modelos de previsão da Meteored | Tempo.com indicam chuvas ocorrendo de forma pontual e com intensidade moderada. Ainda assim, não estão descartadas chuvas intensas em áreas do oeste baiano.

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