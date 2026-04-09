Frente fria segue avançando e mudando o tempo nesta sexta-feira (10); veja a previsão

Nesta sexta-feira a frente fria segue avançando pelo Brasil. O sistema frontal muda o tempo em algumas regiões provocando chuvas e tempestades pontuais. Veja também: Frente fria avança, traz alívio do calor e alertas de chuva para 8 estados nesta quinta-feira, 9

O ciclone extratropical que se formou no início desta semana segue se afastando da costa sul da América do Sul, mas a sua influência sobre o continente permanece. Isso ocorre porque há uma frente fria associada ao sistema, capaz de provocar mudanças no tempo nesta sexta-feira (10).

O sistema frontal já provocou chuvas sobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil nos últimos dias, com volumes elevados em vários municípios. Na tarde desta quarta-feira (8), transtornos foram registrados em Uberlândia (MG). Em Belo Horizonte (MG), houve ocorrência de queda de granizo.

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Nesta sexta-feira (10), a tendência é que o sistema continue avançando pelo país e, com isso, provoque mudanças no tempo em diversas cidades. Confira a previsão do tempo a seguir.

Sexta-feira com mudanças no tempo

Logo pela manhã, são esperadas mudanças no tempo em áreas do Sudeste e Nordeste do Brasil, devido ao avanço da frente fria para latitudes mais baixas. O céu fica encoberto em muitas cidades já nas primeiras horas do dia, e pancadas de chuva estão previstas para o Espírito Santo, norte de Minas Gerais e sudoeste da Bahia.

Nuvens deixam o céu encoberto em parte do centro-sul do Brasil, há previsão de chuvas pontuais no ES e MG.

A circulação atmosférica também mantém o céu encoberto nas primeiras horas do dia na faixa leste, entre os estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro. O Centro-Oeste também será influenciado pela frente fria. Na região, a presença de nuvens será marcante, e o sol aparece após a primeira metade da manhã.

Durante a tarde, a frente fria provoca chuvas em quatro regiões do Brasil: Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Sobre a Região Sul, o ar frio avança na retaguarda do sistema frontal, mas pancadas de chuva fraca podem ocorrer no litoral de Santa Catarina e do Paraná, devido à entrada de umidade do oceano.

Tarde com chuvas espalhadas pelo Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste. Riscos de chuvas fortes são maiores em MG, ES e GO.

Enquanto isso, no Sudeste do Brasil, os estados do Espírito Santo e Minas Gerais apresentam maiores chances de chuvas intensas com trovoadas durante a tarde de sexta-feira (10) nas regiões do Vale do Rio Doce, Alto Paranaíba. O norte e sul de Minas Gerais, além do Vale do Paraíba, em São Paulo, tem chances de chuvas moderadas.

Em todas essas áreas, há riscos de transtornos, como pontos de alagamentos e formação de enxurradas.

A frente fria também afeta os estados de Mato Grosso e Goiás, no Centro-Oeste, além de Tocantins, na Região Norte. A presença de umidade, associada às temperaturas mais elevadas, fornece energia para a formação de nuvens carregadas. Com isso, o tempo instável durante a tarde favorece a ocorrência de chuvas fortes e temporais pontuais.

Quantidade de água precipitável disponível na tarde desta sexta-feira (10) mostra os maiores volumes onde se encontra a frente fria. Além de mostrar sua participação das chuvas no continente.

O sistema frontal também alcança o sul do Nordeste do Brasil, chegando à Bahia e provocando mudanças no tempo no extremo sul e na porção oeste do estado, áreas que vinham registrando temperaturas elevadas e chuvas irregulares. Nesta sexta-feira (10), o dia começa com tempo parcialmente nublado e temperaturas um pouco mais baixas.

No entanto, ao longo da tarde, as chuvas se espalham. Os modelos de previsão da Meteored | Tempo.com indicam chuvas ocorrendo de forma pontual e com intensidade moderada. Ainda assim, não estão descartadas chuvas intensas em áreas do oeste baiano.