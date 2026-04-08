Frente fria avança, traz alívio do calor e alertas de chuva para 8 estados nesta quinta-feira, 9

A frente fria segue avançando pelo Brasil nesta quinta-feira. O sistema frontal traz alívio do calor que foi registrado nos últimos dias e deixa 8 estados em alerta para chuvas.

Chuva e frio marcam quinta-feira (9), com avanço de frente fria. Foto: Reprodução/TVTEC.

O ciclone extratropical segue atuando na costa Sul do Brasil. Além disso, uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão, mantém o tempo instável em áreas do Centro-Oeste e Sudeste do país.

Nesta quarta-feira (8), a previsão indica riscos de chuvas intensas e temporais espalhados por alguns estados, como Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Os estados citados encontram-se em alerta. As chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento durante a tarde e também de trovoadas.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Diante disso, o sistema frontal avança na quinta-feira (9) e sua área de atuação e intensidade diminuem. Contudo, não está descartada a possibilidade de chuvas fortes e tempestades pontuais. Confira a seguir a previsão do tempo para esta quinta-feira (9).

Sudeste e Centro-Oeste sob alerta de tempestades

A frente fria estará localizada entre o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil ao longo desta quinta-feira (9). Associado a ela, há um fraco corredor de umidade, que ainda fornece suporte ao sistema frontal. Desta forma, as primeiras horas do dia serão marcadas pela presença de nuvens, deixando o tempo parcialmente nublado.

O sol deve aparecer durante a manhã, mas, com o passar das horas, haverá aumento de nuvens carregadas. Assim, até o final do período, a previsão é de tempo nublado, e chuva leve ou garoa poderão ser registradas em áreas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Previsão de chuva, nebulosidade e pressão a nível médio do mar para a tarde de quinta-feira (9). O mapa mostra o ciclone extratropical se afastando do continente.

No Centro-Oeste, a presença de umidade favorece a formação de nuvens carregadas pela manhã, afetando principalmente o Mato Grosso. Há riscos de chuvas fortes e intensas entre o final da manhã e o início da tarde.

Durante a tarde, os alertas se espalham pelo Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. A frente fria favorece a formação de nuvens carregadas com potencial para chuvas intensas e tempestades, o que aumenta o risco de transtornos.

Mapa de densidade de raios para a tarde desta quinta (9) e indica áreas com maiores chances de tempestades.

No Sudeste, as chuvas se concentram no sul do Espírito Santo e na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde há grandes chances de tempestades. Nas demais áreas de Minas Gerais, as chuvas variam entre moderadas e fortes, enquanto em São Paulo a previsão é de pancadas de chuva, embora chuvas intensas pontuais não estejam descartadas.

Enquanto isso, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm previsão de chuvas fortes na tarde de quinta-feira (9). A intensidade varia entre moderada e forte, principalmente na faixa entre o oeste de Mato Grosso e o leste de Goiás. As chuvas poderão vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Água precipitável para a tarde desta quinta (9) mostra que após o avanço da frente fria o tempo fica estável com pouca água disponível para precipitar.

Sobre o Norte do Brasil, Tocantins será afetado pela frente fria. O extremo sul do estado tem previsão de chuvas fortes, contudo, elas devem ser menos intensas e mais rápidas do que nas outras regiões. Até o final da noite, as chuvas tendem a se concentrar em áreas pontuais, enquanto boa parte do Brasil permanecerá com céu encoberto.

Frente fria traz alívio do calor

O avanço da frente fria muda o tempo e faz as temperaturas diminuírem sobre boa parte do centro-sul do Brasil. A presença de nuvens reduz a incidência de luz solar na superfície, deixando as temperaturas mais amenas nesta quinta-feira (9). Além disso, uma massa de ar frio deve avançar pela região nos próximos dias.

Durante o amanhecer desta quinta-feira (9), a previsão indica temperaturas mais baixas desde o Rio Grande do Sul até o Paraná. Em São Paulo, a mínima varia entre 19°C e 22°C, com exceção das áreas de serra, onde os termômetros podem marcar 14°C. Na região central, sul de Minas Gerais e Alto Paranaíba, as temperaturas variam entre 16°C e 19°C.

Frente fria traz alívio para o calor e temepraturas ficam amenas na tarde desta quinta (9).

Nos últimos dias, as temperaturas da tarde chegaram próximas aos 30°C, algo comum para esta época no Sudeste do Brasil. Contudo, nesta quinta-feira (9), grande parte da região deve registrar temperaturas inferiores a 26°C, especialmente no norte e leste de São Paulo, sul e sudoeste de Minas Gerais, além da porção central e leste do estado mineiro.