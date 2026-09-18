Frente fria muda o tempo e traz chuvas e tempestades para o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste
Três regiões do Brasil estão em alerta para uma nova onda de tempestades, com elevado potencial para ocorrência de granizo e extremos de vento, além de chuvas volumosas em alguns estados.
O processo de formação de um novo ciclone extratropical no Sul do Brasil e sua frente fria sobre o continente ao longo deste fim de semana deixa alerta de tempestades e chuvas volumosas para três regiões do Brasil. Embora os maiores volumes de chuva estejam previstos para a região Sul, tempestades intensas podem afetar 10 estados. Confira os detalhes.
Onda de tempestades
Uma nova onda de tempestades intensas está prevista iniciar neste sábado (19) e se estender até a próxima semana, devido a formação e passagem de duas mais duas frentes frias.
No sábado (19) há previsão de tempestades intensas principalmente na fronteira oeste, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, mas ao longo do dia os sistemas avançam em direção ao interior de São Paulo. Há risco de ocorrência de granizo principalmente entre o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo.
No domingo (20), há alerta para novas tempestades nos três estados da região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sobre o Rio Grande do Sul os sistemas serão mais isolados, embora com potencial de granizo.
No oeste de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul o risco de granizo é maior, devido a sistemas mais organizados, com maior tempo de vida e potencial para extremos de vento. Até o fim do dia, tempestades intensas se espalham por São Paulo, podendo atingir também parte do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais.
As tempestades previstas para o fim de semana serão intensas, com muitos raios, potencial elevado para granizo e rajadas de vento com chuvas pontualmente intensas.
Enquanto as tempestades mais intensas estão previstas entre o norte da região Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste, as chuvas mais volumosas estão previstas sobre o Rio Grande do Sul, podendo acumular mais de 100 mm em 24 h e causar transtornos.
Chuvas incomuns
O volume de chuva do fim de semana será incomum a extremo, conforme indica o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored.
Este índice compara o volume diário previsto com a climatologia de previsões do modelo para determinada área, ressaltando regiões onde o valor provavelmente vai ultrapassar o limiar estatístico considerado extremo (quantil 99).
No sábado (19) a área em alerta para chuvas volumosas fica entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudooeste do Paraná. Os maiores volumes estão previstos sobre o Rio Grande do Sul, podendo ultrapassar 100 mm em 24 h e causar transtornos, especialmente em uma faixa entre o centro e o noroeste do estado.
Já no domingo (20) a área de alerta está entre o Paraná e suas vizinhanças, incluindo a faixa leste de Santa Catarina, sul e litoral de São Paulo.
Enquanto no início da semana os máximos estavam previstos entre Santa Catarina e o Paraná, a rodada mais atual do modelo ECMWF indica que os maiores volumes devem se aproximar ou ultrapassar 130 mm em 2 dias sobre o estado gaúcho. Eventos extremos são desafiadores para os modelos meteorológicos e a previsão dos totais acumulados e suas posições têm variado nos últimos dias, desta forma é importa
Onda de tempestades continua na próxima semana
Na segunda-feira (21) uma nova frente fria deve iniciar sua passagem pelo Centro-Sul do Brasil, dando continuidade à onda de tempestades.
As tempestades continuam até, pelo menos, terça-feira (22).
As chuvas volumosas continuam e até o final de terça-feira (22) as chuvas podem acumular mais de 200 mm sobre o Rio Grande do Sul e ultrapassar 100 mm em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Continue acompanhando as atualizações da previsão do tempo e saiba o que esperar.