Frente fria muda o tempo e traz chuvas e tempestades para o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste

Três regiões do Brasil estão em alerta para uma nova onda de tempestades, com elevado potencial para ocorrência de granizo e extremos de vento, além de chuvas volumosas em alguns estados.

Uma onda de tempestades está previsa entre sábado (19) e terça-feira (22) no Centro-Sul do país.

O processo de formação de um novo ciclone extratropical no Sul do Brasil e sua frente fria sobre o continente ao longo deste fim de semana deixa alerta de tempestades e chuvas volumosas para três regiões do Brasil. Embora os maiores volumes de chuva estejam previstos para a região Sul, tempestades intensas podem afetar 10 estados. Confira os detalhes.

Onda de tempestades

Uma nova onda de tempestades intensas está prevista iniciar neste sábado (19) e se estender até a próxima semana, devido a formação e passagem de duas mais duas frentes frias.

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No sábado (19) há previsão de tempestades intensas principalmente na fronteira oeste, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, mas ao longo do dia os sistemas avançam em direção ao interior de São Paulo. Há risco de ocorrência de granizo principalmente entre o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo.

Previsão de tempestades para sábado (19), segundo o ECMWF.

No domingo (20), há alerta para novas tempestades nos três estados da região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sobre o Rio Grande do Sul os sistemas serão mais isolados, embora com potencial de granizo.

No oeste de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul o risco de granizo é maior, devido a sistemas mais organizados, com maior tempo de vida e potencial para extremos de vento. Até o fim do dia, tempestades intensas se espalham por São Paulo, podendo atingir também parte do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais.

Previsão de tempestades para domingo (20), segundo o ECMWF.

As tempestades previstas para o fim de semana serão intensas, com muitos raios, potencial elevado para granizo e rajadas de vento com chuvas pontualmente intensas.

Porém, nem sempre tempestades estão associadas com grandes acumulados de chuva.

Enquanto as tempestades mais intensas estão previstas entre o norte da região Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste, as chuvas mais volumosas estão previstas sobre o Rio Grande do Sul, podendo acumular mais de 100 mm em 24 h e causar transtornos.

Chuvas incomuns

O volume de chuva do fim de semana será incomum a extremo, conforme indica o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored.

EFI do ECMWF para precipitação neste sábado (18, esquerda) e domingo (19, direita). Créditos: Meteored/ECMWF.

Este índice compara o volume diário previsto com a climatologia de previsões do modelo para determinada área, ressaltando regiões onde o valor provavelmente vai ultrapassar o limiar estatístico considerado extremo (quantil 99).

No sábado (19) a área em alerta para chuvas volumosas fica entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudooeste do Paraná. Os maiores volumes estão previstos sobre o Rio Grande do Sul, podendo ultrapassar 100 mm em 24 h e causar transtornos, especialmente em uma faixa entre o centro e o noroeste do estado.

Previsão de chuva para sábado (19), segundo o ECMWF.

Já no domingo (20) a área de alerta está entre o Paraná e suas vizinhanças, incluindo a faixa leste de Santa Catarina, sul e litoral de São Paulo.

Previsão de chuva acumulada até o final do domingo (20), segundo o ECMWF.

Enquanto no início da semana os máximos estavam previstos entre Santa Catarina e o Paraná, a rodada mais atual do modelo ECMWF indica que os maiores volumes devem se aproximar ou ultrapassar 130 mm em 2 dias sobre o estado gaúcho. Eventos extremos são desafiadores para os modelos meteorológicos e a previsão dos totais acumulados e suas posições têm variado nos últimos dias, desta forma é importa

Onda de tempestades continua na próxima semana

Na segunda-feira (21) uma nova frente fria deve iniciar sua passagem pelo Centro-Sul do Brasil, dando continuidade à onda de tempestades.

A previsão indica que os sistemas terão grande potencial de severidade sobre os três estados da região Sul, podendo ser esperados sistemas organizados, capazes de gerar extremos de vento como microexplosões ou tornados.

As tempestades continuam até, pelo menos, terça-feira (22).

Previsão de tempestades intensas para segunda-feira (21), segundo o ECMWF.

As chuvas volumosas continuam e até o final de terça-feira (22) as chuvas podem acumular mais de 200 mm sobre o Rio Grande do Sul e ultrapassar 100 mm em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Continue acompanhando as atualizações da previsão do tempo e saiba o que esperar.