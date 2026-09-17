Chuvas volumosas com frio atípico vão continuar por mais 30 dias; confira a previsão

O frio e as chuvas volumosas continuarão durante o início da Primavera. Nos próximos dias, o ar frio ainda avança pelo Sudeste e até mesmo Nordeste, e as previsões indicam o retorno do frio e das chuvas volumosas no fim de setembro, prolongando o padrão atípico sobre o Brasil.

Duas massas de ar frio atuaram sobre o Brasil em menos de uma semana, mantendo o centro-sul sob temperaturas abaixo do normal nos últimos dias. Ao longo desta semana, diversos municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram temperaturas inferiores a 2°C, com ocorrência de geadas.

O frio ainda deve continuar nos próximos dias, avançando pelo Sudeste e chegando até a Bahia e alguns estados do Nordeste, deixando as temperaturas mais amenas também nessa região do país. É possível observar a movimentação da massa de ar frio no vídeo acima.

Acumulados totais de chuva registrados pelo INMET nos últimos 30 dias mostram que as chuvas foram particularmente volumosas entre estados do Sul e do Sudeste, causando transtornos.

Além disso, as frentes frias que avançaram pelo país também causaram grandes volumes de chuva, muito maiores do que o normal no centro-sul do Brasil, com acumulados significativamente altos entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina. É possível observar essa situação na imagem acima.

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Agora, previsões indicam que, na próxima semana, o calor voltará a ganhar força em grande parte do Brasil. A mudança está relacionada, em parte, a uma alteração de fase no fenômeno chamado Oscilação Antártica - que vai dificultar o avanço de novas massas de ar polar.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 21 e 28 de Setembro mostra que o calor vai voltar a predominar sobre o Brasil, com temperaturas muito altas no centro-norte do país.

No entanto, previsões já indicam um retorno do frio e das chuvas no final do mês de Setembro, fazendo com que o clima volte a se mostrar frio e chuvoso. Esse comportamento pode fazer com que as chuvas volumosas e o frio atípico continuem presentes no sul do país até meados de Outubro, atingindo portanto um período de 30 dias ou mais.

Clima frio e chuvoso pode marcar início da primavera

Previsões de anomalias de temperatura entre os dias 28 de Setembro e 12 de Outubro mostram que massas de ar frio voltarão a avançar pelos três estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e também pelos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 28/09 a 05/10 (esquerda) e 05/10 a 12/10 (direita) mostram um retorno gradual do frio para o sul do país, com novas massas de ar frio.

Isso ocorre junto à formação de novos ciclones extratropicais e suas frentes frias associadas, que vão também dar continuidade ao clima chuvoso especialmente sobre a região Sul, onde os maiores acumulados de chuva serão registrados. As chuvas volumosas também afetarão boa parte do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 28/09 a 05/10 (esquerda) e 05/10 a 12/10 (direita) mostram que chuvas volumosas continuarão sendo registradas entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Isso significa que o início da Primavera, que ocorre no dia 22 de Setembro, será marcado por um clima bastante chuvosos e frio no centro-sul do Brasil, dando continuidade ao padrão que foi registrado ao longo das últimas semanas no país. No entanto, essa massa de ar frio já não será tão intensa quanto as que atuaram sobre o país nas últimas semanas.

Vale notar, ainda, que a tendência a partir de Outubro é de uma mudança do padrão climático. O calor deve voltar, gradualmente, a ganhar força em grande parte do Brasil. As previsões indicam, num geral, que a Primavera e o Verão devem ser marcados por temperaturas elevadas e chuvas volumosas, em grande parte devido à influência do forte El Niño que está se formando no Oceano Pacífico equatorial.