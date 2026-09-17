Duas frente frias em sequência vão atingir o Sudeste sem trégua para SP, RJ e MG

Duas novas frentes frias em sequência num curto período de tempo vão aumentar as condições para chuvas fortes e temporais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Veja quando.

Nos próximos dias, duas novas frentes frias devem se formar e avançar para a região Sudeste do Brasil, levando condições para chuvas fortes e temporais aos estados de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Minas Gerais (MG).

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Os dois sistemas ocorrerão em sequência, em um curto período de tempo, e também vão trazer condições para rajadas de vento e queda de granizo pontual. Acompanhe a seguir mais detalhes sobre a previsão do tempo.

Duas frentes frias atingem SP, RJ e MG a partir do fim de semana

O primeiro sistema frontal se formará e avançará para o Sudeste ao longo do domingo (20), favorecendo a formação de instabilidades em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O estado com maior risco deve ser São Paulo. Contudo, esta frente fria logo perde intensidade e se afasta para alto mar até o fim do domingo (20).

De qualquer forma, na manhã do domingo (20) são esperadas chuvas moderadas com risco de pancadas pontuais mais fortes e trovoadas isoladas na porção sul de São Paulo e em áreas do centro. Ao longo da tarde, essas chuvas se espalham para as demais áreas paulistas, e com riscos de temporais isolados.

No domingo (20) são esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas, temporais, vendavais e chance de queda de granizo pontual em São Paulo, sul do Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro e sul/sudoeste de Minas Gerais.

À noite, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ficam mais concentradas no norte de São Paulo, bem como no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro (nestes dois últimos estados essas condições já podem ocorrer desde o fim da tarde).

As rajadas de vento no domingo (20) vão variar entre 50 e 60 km/h em São Paulo, principalmente em áreas do leste do estado, no Rio de Janeiro e no Triângulo Mineiro, mas pontualmente podem ultrapassar este valor no leste paulista e no estado fluminense.

Previsão de chuvas (mm) para o domingo (20) às 16h à esquerda e para a terça-feira (22) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na segunda-feira (21) as instabilidades diminuem no Sudeste, mas ainda não podemos descartar chuvas pontuais em algumas áreas do norte de São Paulo e do sul de Minas Gerais durante o dia.

E mesmo que as chuvas reduzam, novamente são esperadas rajadas de vento em todo o estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e sul de Minas e no Rio de Janeiro, variando entre 50 e 70 km/h, mas pontualmente podendo se aproximar dos 100 km/h no leste paulista.

Previsão de densidade de raios para o domingo (20) às 16h à esquerda e para a terça-feira (22) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Porém, uma segunda frente fria se formará rapidamente e avançará para a Região Sudeste já na terça-feira (22), e o processo já pode levar fortes chuvas e temporais na noite de segunda (21) ao sul e leste de São Paulo.

A terça-feira (22) então será um dia de muitas instabilidades e com fortes temporais a partir da tarde nestes estados devido à chegada do segundo sistema.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para a segunda-feira (21) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

E novamente são esperados vendavais entre 50 e 60 km/h em São Paulo, especialmente no leste paulista, no Triângulo Mineiro e sul de Minas e no interior fluminense.

Entre a madrugada e manhã de terça (22) já podem ocorrer chuvas mais fracas e isoladas em todo o território paulista.

Ao longo da tarde e durante a noite são esperadas chuvas moderadas e fortes temporais com muitos raios em São Paulo, no Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais e Zona da Mata mineira. Não se descarta a possibilidade de queda de granizo nestas áreas.

A tendência da previsão indica que a segunda frente fria vai levar pancadas de chuvas e temporais isolados para SP, MG e RJ entre a terça (22) e a quinta-feira (24).

Até o momento, a tendência da previsão indica que entre a quarta (23) e a quinta-feira (24) ainda podem ocorrer pancadas de chuva e temporais isolados nestes três estados devido à influência do sistema frontal.

Mas é importante seguir acompanhado aqui as atualizações do tempo para os próximos dias.