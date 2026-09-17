Ciclogênese deixa em alerta o RS, SC e o PR para chuvas intensas e volumes de 100 mm em 24h

A formação de um novo ciclone provoca mudanças no tempo sobre a Região Sul a partir desta sexta-feira (18). Há alerta para tempestades, riscos de granizo e acumulados que podem superar os 100 mm em 24 horas.

O processo de formação de um ciclone (ciclogênese) provoca mudanças no tempo sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A expectativa é de que as chuvas retornem ao Sul do país no decorrer desta sexta-feira (18), disparando alertas para chuvas intensas, tempestades pontuais e acumulados que podem alcançar 100 mm em 24 horas.

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Diversos municípios sulistas serão afetados pela instabilidade. Acompanhe a seguir a previsão do tempo detalhada e o avanço dos alertas na região.

Virada no tempo é esperada no Sul do Brasil

Ao final da sexta-feira (18), um cavado (área alongada de baixa pressão) começa a se aprofundar e ganhar força, elevando o potencial de precipitação. A primeira área afetada deverá ser o noroeste do Rio Grande do Sul, com pancadas de intensidade fraca a moderada.

As chuvas continuam durante a madrugada de sábado (19), ganhando intensidade, elevando os acumulados e se espalhando por outras regiões gaúchas, além de alcançar Santa Catarina e o Paraná. O modelo ECMWF indica riscos de chuvas intensas e tempestades.

Precipitação prevista para o final da manhã de sábado (19), de acordo com o modelo ECMWF.

No decorrer da manhã de sábado (19), o cenário permanece o mesmo, com chuvas intensas no centro, oeste, norte e noroeste gaúcho, meio-oeste catarinense e sudoeste paranaense.

À tarde, o sistema avança e as chuvas afetam todo o território de Santa Catarina, além do sudoeste do Paraná. A faixa norte e central paranaense também tem previsão de chuvas moderadas a fortes.

Mapa mostra as chances de chuva sobre a Região Sul na tarde de sábado (19).

No Rio Grande do Sul, oa situação é mais preocupante por conta da persistência das instabilidades desde o início do dia. Alertas para grandes volumes serão válidos para a faixa entre Santa Maria (RS), Cruz Alta (RS) , Santa Rosa (RS) e Caxias do Sul (RS) .

Com a chegada da noite de sábado (19), as chuvas mais fortes se deslocam em direção a Porto Alegre (RS) e Região Metropolitana. Além disso, o leste de Santa Catarina (região de Itajaí) e áreas do sudoeste, noroeste e porção central do Paraná devem ficar em atenção por conta da possibilidade de tempestades com risco de granizo.

Acumulado de chuva no Sul na madrugada de sábado (19), às 01h (esquerda), e o volume total previsto até a madrugada de domingo (20), às 01h (direita).

Até o início da madrugada de domingo (20), o acumulado de chuva pode superar 100 mm em 24 horas. Os alertas de acumulados críticos são válidos para o centro, noroeste e oeste do Rio Grande do Sul. Nos demais estados os acumulados serão menores, mas ainda sim capazes de provocar transtornos se ocorrerem em um curto período.

As chuvas continuam ao longo das primeiras horas do domingo (20), com alertas de tempestades válidos para o interior paranaense. Ao final da manhã e no decorrer da tarde, as instabilidades perdem força e o sol pode reaparecer no Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina. No Paraná, pancadas moderadas a fortes persistem no norte do estado.

Intenso fluxo de umidade permite o suporte a nuvens carregadas no Sul do Brasil no início da próxima semana.

O ciclone estará totalmente consolidado no decorrer da tarde de domingo (20) e terá uma frente fria associada que continuará provocando chuvas no Paraná e em outros estados do Brasil, afetando trechos do Sudeste e do Centro-Oeste.

A tendência para o começo da semana é de manutenção das chuvas sobre o Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. O intenso fluxo de umidade associado à frente fria permitirá a permanência de nuvens carregadas, tornando as precipitações mais duradouras.