Água lunar não chega para a cidade de milhões de habitantes de Elon Musk: estudo questiona planos a longo prazo
Um novo estudo questiona os ambiciosos planos de Elon Musk para uma cidade de um milhão de habitantes na Lua: não a energia, mas sobretudo a escassez de água, é que se tornará o fator limitante. Mesmo com uma reciclagem eficiente, seria possível abastecer tal quantidade de pessoas durante apenas cerca de um século.
Elon Musk planeia colonizar a Lua de forma permanente e construir uma cidade lunar – mas o projeto pode falhar devido à insuficiência de recursos. Um novo estudo conclui que as reservas de água não seriam suficientes a longo prazo para uma cidade de tamanha dimensão.
De acordo com os cálculos, um povoado com mais de um milhão de habitantes esgotaria a reserva de água prevista — sem reutilização — em apenas 2,4 anos. Mesmo uma taxa de reciclagem de 98%, como a que foi alcançada na Estação Espacial Internacional (ISS), resolveria o problema apenas temporariamente.
Uma metrópole poderia sobreviver com isto durante cerca de 100 anos. Com 100.000 habitantes, o período seria de aproximadamente 1.000 anos. Para um povoado de cerca de 1.000 pessoas, os autores vislumbram muito melhores perspectivas.
Quanta água há?
A maior incerteza diz respeito à dimensão das reservas de água disponíveis. Os especialistas estimam que a Lua contenha, ao todo, cerca de 34 milhões de toneladas de água. No entanto, para o estudo, os autores basearam-se inicialmente no valor de mil milhões de toneladas.
"Uma aldeia lunar ou uma pequena cidade de 10 mil habitantes não ficará sem água durante milhares de anos", disse o coautor Martin Elvis à Forbes. Ao mesmo tempo, classificou a estimativa de mil milhões de toneladas como "generosa", referindo que a quantidade real poderia ser 20 a 30 vezes inferior.
Com uma taxa de recuperação de apenas 30%, uma cidade desta dimensão, segundo a estimativa de Elvis, duraria apenas cerca de 100 anos. "Obviamente, são necessárias explorações extensas antes de se iniciar a construção de uma cidade lunar", acrescentou. A NASA planeia várias missões a crateras permanentemente sombreadas, mas um levantamento fiável exigirá mais esforço.
Depósitos valiosos nos pólos
Quase toda a água lunar conhecida concentra-se nas regiões polares. Aí, existem áreas permanentemente sombreadas em crateras que não recebem luz solar direta há milhares de milhões de anos. Nestas armadilhas de frio, o gelo de água pode permanecer preservado durante longos períodos.
Ao mesmo tempo, as bordas das crateras oferecem condições favoráveis para a energia solar. Devido à pequena inclinação do eixo lunar, o Sol mantém-se baixo em relação ao horizonte na vizinhança dos pólos. As elevações expostas recebem iluminação durante períodos particularmente longos. Os sistemas fotovoltaicos poderiam gerar energia nesses locais e até ser fabricados in loco a partir do silício disponível.
Por conseguinte, o estudo não considera a eletricidade como um fator limitante decisivo para o tamanho da população. Embora a energia de fissão nuclear fosse necessária para servir vários milhões de pessoas, mesmo ela representa, na avaliação dos autores, apenas uma restrição menor. A água, por outro lado, continua a ser o recurso mais importante.
Para Musk, isto é relevante: o responsável da SpaceX anunciou, em fevereiro, a intenção de priorizar, num prazo de cinco a sete anos, a criação de uma "cidade que cresce por si" na Lua. Em julho, falou em "dezenas de milhares" de pessoas a viver numa metrópole totalmente autossuficiente. Jeff Bezos tem também planos para transferir a indústria pesada e os centros de dados para o espaço.
Ainda assim, os pesquisadores perspectivam possibilidades: uma reciclagem mais eficiente, métodos de poupança de água — como a agricultura vertical —, explorações adicionais e, eventualmente, a importação de água de asteroides poderão melhorar o balanço hídrico. No entanto, alertam que, sem sistemas de ciclo fechado muito mais eficientes ou reservas de água significativamente maiores, a colonização da Lua por milhões de pessoas a longo prazo não é viável, à luz dos conhecimentos atuais.
Referência da notícia
Elvis, M., & McDowell, J. C. (2026). No cities on the Moon: a billion tons of water is not enough for sustainability. Frontiers in Space Technologies.