Água lunar não chega para a cidade de milhões de habitantes de Elon Musk: estudo questiona planos a longo prazo

Um novo estudo questiona os ambiciosos planos de Elon Musk para uma cidade de um milhão de habitantes na Lua: não a energia, mas sobretudo a escassez de água, é que se tornará o fator limitante. Mesmo com uma reciclagem eficiente, seria possível abastecer tal quantidade de pessoas durante apenas cerca de um século.

Em fevereiro de 2026, Elon Musk anunciou que pretende construir uma cidade lunar para dezenas de milhares de pessoas. Imagem criada por IA.

Lisa Seyde Meteored Alemanha 17/09/2026 21:39 5 min

Elon Musk planeia colonizar a Lua de forma permanente e construir uma cidade lunar – mas o projeto pode falhar devido à insuficiência de recursos. Um novo estudo conclui que as reservas de água não seriam suficientes a longo prazo para uma cidade de tamanha dimensão.

De acordo com os cálculos, um povoado com mais de um milhão de habitantes esgotaria a reserva de água prevista — sem reutilização — em apenas 2,4 anos. Mesmo uma taxa de reciclagem de 98%, como a que foi alcançada na Estação Espacial Internacional (ISS), resolveria o problema apenas temporariamente.

Uma metrópole poderia sobreviver com isto durante cerca de 100 anos. Com 100.000 habitantes, o período seria de aproximadamente 1.000 anos. Para um povoado de cerca de 1.000 pessoas, os autores vislumbram muito melhores perspectivas.

Quanta água há?

A maior incerteza diz respeito à dimensão das reservas de água disponíveis. Os especialistas estimam que a Lua contenha, ao todo, cerca de 34 milhões de toneladas de água. No entanto, para o estudo, os autores basearam-se inicialmente no valor de mil milhões de toneladas.

Mesmo com um reprocessamento minucioso, a água poderia tornar-se escassa num período de tempo comparativamente curto. Imagem criada por IA.

"Uma aldeia lunar ou uma pequena cidade de 10 mil habitantes não ficará sem água durante milhares de anos", disse o coautor Martin Elvis à Forbes. Ao mesmo tempo, classificou a estimativa de mil milhões de toneladas como "generosa", referindo que a quantidade real poderia ser 20 a 30 vezes inferior.

Com uma taxa de recuperação de apenas 30%, uma cidade desta dimensão, segundo a estimativa de Elvis, duraria apenas cerca de 100 anos. "Obviamente, são necessárias explorações extensas antes de se iniciar a construção de uma cidade lunar", acrescentou. A NASA planeia várias missões a crateras permanentemente sombreadas, mas um levantamento fiável exigirá mais esforço.

Depósitos valiosos nos pólos

Quase toda a água lunar conhecida concentra-se nas regiões polares. Aí, existem áreas permanentemente sombreadas em crateras que não recebem luz solar direta há milhares de milhões de anos. Nestas armadilhas de frio, o gelo de água pode permanecer preservado durante longos períodos.

Ao mesmo tempo, as bordas das crateras oferecem condições favoráveis para a energia solar. Devido à pequena inclinação do eixo lunar, o Sol mantém-se baixo em relação ao horizonte na vizinhança dos pólos. As elevações expostas recebem iluminação durante períodos particularmente longos. Os sistemas fotovoltaicos poderiam gerar energia nesses locais e até ser fabricados in loco a partir do silício disponível.

Por conseguinte, o estudo não considera a eletricidade como um fator limitante decisivo para o tamanho da população. Embora a energia de fissão nuclear fosse necessária para servir vários milhões de pessoas, mesmo ela representa, na avaliação dos autores, apenas uma restrição menor. A água, por outro lado, continua a ser o recurso mais importante.

Para Musk, isto é relevante: o responsável da SpaceX anunciou, em fevereiro, a intenção de priorizar, num prazo de cinco a sete anos, a criação de uma "cidade que cresce por si" na Lua. Em julho, falou em "dezenas de milhares" de pessoas a viver numa metrópole totalmente autossuficiente. Jeff Bezos tem também planos para transferir a indústria pesada e os centros de dados para o espaço.

Ainda assim, os pesquisadores perspectivam possibilidades: uma reciclagem mais eficiente, métodos de poupança de água — como a agricultura vertical —, explorações adicionais e, eventualmente, a importação de água de asteroides poderão melhorar o balanço hídrico. No entanto, alertam que, sem sistemas de ciclo fechado muito mais eficientes ou reservas de água significativamente maiores, a colonização da Lua por milhões de pessoas a longo prazo não é viável, à luz dos conhecimentos atuais.