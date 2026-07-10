Chuva quebra o período seco e atinge as 5 regiões do Brasil; veja

Uma nova frente fria provocará uma grande mudança no tempo a partir desta sexta-feira (10), levando chuva forte para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, parte do Norte e Nordeste. O sistema poderá causar acumulados de até 150 mm, com temporais, raios e alagamentos.

A partir desta sexta-feira (10), uma nova frente fria começa a se formar e avançar pelo Brasil. O sistema marcará uma nova virada no tempo, após vários dias de tempo mais firme e seco, voltando a provocar chuva sobre grande parte do país.

Os acumulados totais atingem valores entre 100 e 150 mm de chuva entre SC, norte do RS e sudoeste do PR. Há possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, pequenos deslizamentos de terra e ocorrência de descargas elétricas (raios) entre a sexta-feira (10) e o sábado (11).

Ao longo da sexta-feira (10), a frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, favorecendo a formação de muita nebulosidade e pancadas de chuva. No sábado (11) e no Domingo (12), a queda da pressão atmosférica favorecerá a intensificação das tempestades, aumentando o potencial para chuva forte também no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Previsão de acumulados totais até o final da terça-feira mostra abrangência da frente fria, que causará pancadas de chuva no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, até mesmo Norte e Nordeste.

Ao longo da segunda-feira (13) e da terça-feira (14), o sistema terá se deslocado mais a norte, causando chuvas também em diversos outros estados da região Sudeste - como o Rio de Janeiro, Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais, onde as pancadas de chuva podem trazer acumulados de até 50 mm totais.

Como é possível observar na imagem abaixo, o sistema também impulsionará a formação de chuvas sobre o sul do Amazonas, Acre, Rondônia e extremo oeste do Mato Grosso, ao organizar o fluxo de ventos e umidade sobre a região equatorial do país.

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Além disso, a partir da terça-feira (14), a frente fria terá passado pela região Sudeste, chegando até a altura da Bahia. Ao longo deste dia, o sistema será capaz de impulsionar a formação de pancadas de chuva sobre este estado, contribuindo ativamente para um breve retorno das chuvas também na região Nordeste.

Previsão de probabilidade de chuvas no Norte sexta-feira (esquerda) e no Nordeste terça-feira (direita) mostra que o sistema impulsionará a formação de chuvas também nestas regiões.

A maior frequência de ciclones extratropicais e frentes frias observada durante o mês de julho está relacionada, em parte, à mudança no comportamento da Oscilação Antártica (OA), enquanto o aumento das chuvas no Norte e no Nordeste também é impulsionada pela Oscilação de Madden-Julian (OMJ).

Mapa de condição registrada e previsão da Oscilação Antártica (OA) e previsão da Oscilação de Madden-Julian (OMJ) ao longo das próximas semanas de Julho de 2026.

O índice OA está migrando para valores negativos. Isso está, geralmente, associado a um avanço mais frequente de sistemas transientes (como frentes frias e ciclones extratropicais) sobre o centro-sul do país. Consequentemente, essa situação impulsiona a incidência de tempestades e pancadas de chuva nessa região.

Já a OMJ, por sua vez, está associada a uma célula de circulação atmosférica planetária e está transitando em direção às fases 8, 1 e 2 ao longo das próximas semanas. Essas fases são conhecidas por favorecer a formação de volumes de chuva acima da média no centro-norte do país, provocando acumulados altíssimos especialmente na região Norte.

Com isso, um conjunto de sistemas e oscilações atmosféricas estão engatilhados e prestes a ser disparados pela frente fria que está se formando nos próximos dias. Isso fará com que as condições meteorológicas mudem completamente, trazendo de volta o tempo chuvoso para todas as cinco regiões do país.