Além das orquídeas: 5 flores exóticas para cultivar em casa e impressionar as visitas

Quer fugir do padrão tradicional das floriculturas e impressionar as visitas? Então descubra aqui 5 belas opções de flores exóticas que se destacam por formatos incomuns e cores vibrantes.

A flor exótica ave-do-paraíso (Strelitzia reginae).

As flores são uma maneira simples e elegante de transformar qualquer ambiente, trazendo mais cor, leveza e vida à decoração. Além de valorizarem os espaços, elas ajudam a criar uma atmosfera acolhedora, passando sensações de bem-estar, tranquilidade e conforto.

As orquídeas, por exemplo, são conhecidas pela sua beleza e elegância, e possuem uma infinidade de cores, formas e tamanhos. São muito apreciadas na decoração de ambientes internos e também externos.

Mas se você quer fugir do tradicional e apostar em flores diferenciadas para decorar seu lar e ainda impressionar as visitas que vão ficar encantadas com as plantas, este artigo é para você. Trazemos aqui 5 opções de flores exóticas para cultivar em vasos em casa e enfeitar o ambiente.

5 flores exóticas para decorar o ambiente

As flores exóticas se destacam por suas formas incomuns, cores vibrantes e aparência marcante, trazendo personalidade e sofisticação para qualquer ambiente. Veja abaixo 5 dicas de espécies.

Ave-do-paraíso (Strelitzia reginae)

Conhecida também como estrelitza ou flor da rainha, a ave-do-paraíso (Strelitzia reginae) é uma flor de aparência única, que lembra a cabeça de uma ave tropical em voo.

As pétalas das flores combinam tons vibrantes de laranja, azul e roxo, enquanto as folhas grandes, verdes e alongadas conferem um aspecto exuberante e elegante à planta.

Ela se adapta bem a regiões de clima tropical e subtropical, e prefere locais com bastante luz solar. É muito utilizada em jardins, e também uma das flores de corte mais valorizadas para arranjos florais devido à sua beleza marcante e à longa durabilidade das flores.

Flor-de-cera (Hoya carnosa)

A flor-de-cera (Hoya carnosa) é uma trepadeira exótica de crescimento lento, originária do Sudeste Asiático e famosa por seus cachos arredondados de flores em formato de estrela e com textura cerosa e brilhante, que parecem ser feitas de plástico ou porcelana.

Suas inflorescências exalam um perfume doce e intenso, principalmente durante a noite.

A bela flor-de-cera (Hoya carnosa).

Suas folhas verdes são espessas e suculentas, com capacidade de armazenar água. Adapta-se bem a ambientes internos bem iluminados e é muito usada em vasos suspensos e jardins verticais.

Helicônia (Heliconia)

A Helicônia (Heliconia), também conhecida como bananeira-do-mato ou caeté, é uma planta tropical exótica muito valorizada por suas inflorescências vibrantes, que lembram o bico de um pássaro.

Na verdade, essas inflorescências são brácteas coloridas (vermelhas, amarelas e laranjas) que escondem as flores reais em seu interior e atraem muitos beija-flores.

A elegante flor exótica helicônia (Heliconia). Crédito: Divulgação.

É originária das regiões tropicais das Américas, especialmente da América Central, da América do Sul e da Amazônia. Se desenvolve melhor em locais quentes, úmidos e com boa luminosidade.

É muito usada no paisagismo e em arranjos florais pela sua longa durabilidade após o corte.

Orquídea-bailarina (Caladenia melanema)

A orquídea-bailarina (Caladenia melanema) é uma espécie exótica nativa do sudoeste da Austrália Ocidental. O apelido vem do seu formato singular, cujas pétalas e sépalas finas lembram a silhueta de uma bailarina em movimento.

Esta orquídea é considerada uma planta rara e ameaçada de extinção devido à perda de habitat e às mudanças ambientais.

É uma planta pequena, com cerca de 30 a 40 cm de altura, mas suas flores podem chegar a 12 cm de diâmetro e exalam um aroma exótico.

Aliás, suas flores apresentam tons que variam entre branco, creme, rosa e vermelho, com detalhes delicados e um labelo ornamentado.

A beleza da orquídea-bailarina (Caladenia melanema). Crédito: Divulgação.

Essa flor precisa de boa iluminação com luz solar indireta ou filtrada, mas nunca sol pleno (direto), pois ele pode queimar as suas delicadas pétalas.

Flor-morcego (Tacca chantrieri)

A flor-morcego (Tacca chantrieri) é uma das plantas ornamentais mais exóticas do mundo. Suas flores incomuns lembram um morcego de asas abertas.

Essas flores têm coloração que varia do roxo-escuro ao quase preto, acompanhadas por longos filamentos pendentes que podem ultrapassar 30 centímetros, criando um visual exótico e misterioso.

A encantadora flor exótica flor-morcego (Tacca chantrieri).

É nativa de florestas tropicais do Sudeste Asiático, prefere ambientes quentes, úmidos e sombreados, e solo bem drenado.