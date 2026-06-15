Alerta: as temperaturas médias estão subindo a uma taxa sem precedentes em todo o mundo!

Segundo análises feitas por um grupo de 73 cientistas encarregados de atualizar dados e indicadores-chave sobre a evolução do clima da Terra, o planeta está aquecendo cada vez mais rápido.

Entre 2016 e 2025, a temperatura aumentou 1,24°C em comparação com a era pré-industrial!

Após a atualização de indicadores-chave sobre mudanças climáticas entre dois relatórios do IPCC, um consórcio de mais de 70 cientistas de todo o mundo destacou uma notável aceleração do aquecimento global nos últimos anos.

"Um ritmo sem precedentes"

Entre dois relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), é necessário atualizar dados e indicadores-chave das mudanças climáticas globais. De fato, entre o último relatório do IPCC, publicado em 2021-2022, e o presente, o clima global continuou a evoluir e, sobretudo, a aquecer.

Assim, 73 cientistas analisaram a evolução do clima global entre 2016 e 2025 e descobriram que o nosso planeta aqueceu 1,24°C em comparação com a era pré-industrial (1850-1900) durante esse período. Este valor é significativamente superior ao registado na década de 2010-2019, quando o mesmo aquecimento atingiu 1,07°C.

The world has warmed by around 1.4C since 1850.



It took 148 years for the first half of that warming to occur, and just 27 years for the second half! pic.twitter.com/HatT8ZQtF9 — Zeke Hausfather (@hausfath) June 12, 2026

Essa observação não é tão surpreendente. Durante a década de 2016 a 2025, foram registrados nove dos dez anos mais quentes já registrados globalmente, com 2024 liderando a lista, seguido por 2023 e, finalmente, 2025.

De acordo com um estudo publicado em 11 de junho por 73 cientistas na revista Earth System Science Data, agora está claro que a taxa de aquecimento global está se acelerando. Segundo o relatório, o aumento da temperatura atingiu uma média de +0,27°C na última década, uma taxa que os cientistas descrevem como "sem precedentes".

Atividades humanas responsáveis

O estudo em questão demonstra também que quase todo o aquecimento observado na última década é causado por atividades humanas, particularmente a queima de combustíveis fósseis em diversos setores de atividade, mas também em nosso cotidiano ou pela crescente destruição dos principais sumidouros naturais de carbono em todo o mundo.

Le réchauffement dû aux activités humaines a augmenté de 0,27°C depuis 2015 pour atteindre 1,37°C jusqu'en 2025 https://t.co/S6UwmdxbdQ pic.twitter.com/HLY4toIgmc — Mystere Météo (@MystereMeteo) June 11, 2026

Por exemplo, aproximadamente 17% da floresta amazônica original foi desmatada desde o início da colonização moderna e da expansão agrícola em larga escala. É importante notar também que as emissões de gases de efeito estufa atingiram um novo recorde global em 2024. As emissões médias anuais foram de 54,6 GtCO2eq, em comparação com 53,5 GtCO2eq no último relatório do IPCC.

Consequentemente, o limiar simbólico de +1,5°C, estabelecido como meta a não ser ultrapassada no Acordo de Paris de 2015, está se aproximando inexoravelmente e deverá ser ultrapassado em breve. Em 2024, esse limiar foi ultrapassado pela primeira vez em um único ano e, no ritmo atual, a melhor estimativa disponível prevê que ele será atingido de forma sustentável até 2030, sendo posteriormente ultrapassado em maior ou menor grau, dependendo do cenário.

Além das temperaturas do ar, as temperaturas da água do mar e dos oceanos também são motivo de preocupação. O relatório destaca um aumento significativo no número de ondas de calor marinhas em todo o mundo nos últimos anos, atingindo uma média de 58 dias entre 2015 e 2016, em comparação com aproximadamente 36 dias entre 2007 e 2016. Além disso, em meados de junho de 2026, as temperaturas médias globais dos oceanos atingiram novos recordes para essa época do ano.

Referência da notícia

La planète se réchauffe à "un rythme sans précédent" de 0,27°C par décennie, du seul fait des activités humaines, alerte un rapport, FranceInfo, 11/06/2026