Frente fria e ar frio marcam o início da primavera com frio de inverno e tempestades

O início da primavera terá o avanço de frente fria que aumenta os riscos de tempestade sobre diversos estados do Brasil. Além disso, o ar frio avança pelo país deixando o começo da primavera com friozinho de inverno.

Frente fria e riscos de tempestades marcam transição do inverno para a primavera neste dia 22 de setembro. Foto: Adobe Stock.

Na próxima semana, teremos o avanço de uma frente fria e de uma massa de ar polar sobre áreas do Centro-Sul do Brasil e do Mato Grosso, aumentando o risco de temporais. Coincidentemente, no dia 22 de setembro, às 21h05, ocorre a o fim do inverno e o início da primavera, estação marcada pelo aumento gradual das temperaturas e o retorno das chuvas, mas que, neste começo, apresentará frio atípico.

Chuvas intensas e riscos de tempestades marcam o início da primavera

A semana começa com a presença de um ciclone extratropical na altura do Uruguai nesta segunda-feira (21). O sistema vem acompanhado de uma frente fria e conta com suporte de um canal de umidade que eleva as chances de temporais, deixando os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em situação de alerta.

Durante a madrugada, o território gaúcho e boa parte de Santa Catarina serão os mais afetados por chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e potencial queda de granizo. No mesmo período, o oeste e o sudoeste do Paraná já registram as primeiras pancadas fortes.

Canal de umidade dará suporte as nuvens carregadas sobre áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

O padrão de severidade se mantém ao longo da manhã e da tarde de segunda-feira (21). Os maiores destaques para risco de transtornos concentram-se no meio-oeste catarinense e no interior paranaense. À noite, o Mato Grosso do Sul entra na lista de áreas sob atenção para chuvas intensas.

Na terça-feira (22), último dia do inverno, a frente fria avança em direção a outras regiões do Centro-Sul. O sistema frontal atinge setores de São Paulo e Mato Grosso no período da manhã e, no decorrer do dia, chega a Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Chuva prevista para a tarde de terça-feira (22, figura de cima) e densidade de raios mostrando áreas com grandes potenciais para tempestade na tarde de terça (22, figura de baixo).

Ao longo da terça-feira (22), quase todos os estados do Centro-Sul e o Mato Grosso possuem alta probabilidade de chuvas fortes e temporais. As exceções ficam por conta do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, onde o tempo volta a ficar estável e o sol aparece.

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Na quarta-feira (23), data do primeiro dia da primavera, o cenário muda. O sol volta a predominar em áreas de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Por outro lado, o norte paranaense, leste de Mato Grosso do Sul, pontos de Mato Grosso, os estados do Sudeste e Goiás mantêm tempo encoberto e chances de chuva ao longo do dia.

Começo da primavera terá temperaturas de inverno

Na retaguarda da frente fria, o deslocamento do ar polar ganha força sobre o Centro-Sul. Nesta segunda-feira (21), a presença do sistema frontal já deixa as temperaturas baixas nos estados da Região Sul. Contudo, é na manhã de terça-feira (22) que o ar frio avança de forma mais abrangente.

Ar frio avança pelo Centro-Sul do Brasil a partir de terça-feira (22).

No extremo sul do Rio Grande do Sul, o amanhecer terá termômetros abaixo dos 10°C. No restante do estado gaúcho e em Santa Catarina, as mínimas variam entre 10°C e 16°C. Durante a tarde, as máximas não superam os 20°C em território gaúcho e no leste catarinense.

O ar frio também atinge o Mato Grosso do Sul em forma de leve friagem, amenizando o calor à tarde. Já na quarta-feira (23), o frio se intensifica no Rio Grande do Sul, com mínimas atingindo 4°C na serra e 11°C em Porto Alegre. No meio-oeste catarinense, os termômetros ficam abaixo dos 10°C.

Temperatura mínima prevista para a manhã de quarta-feira (23). Primeiro dia da primavera contará com temperaturas mínimas de inverno.

No Centro-Oeste, a massa polar provoca friagem moderada no amanhecer de quarta-feira (23), mas as temperaturas sobem à tarde. No Sudeste, o resfriamento será sentido com maior intensidade no período da tarde e na faixa leste. Na capital São Paulo, a máxima prevista não passa de 22°C, enquanto o Rio de Janeiro registra máxima de 23°C.