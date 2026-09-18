Ranking dos melhores aeroportos de 2026: vários são europeus e estão entre as primeiras posições

Há muitos fatores que tornam um aeroporto melhor do que outro. O ranking que elegeu os melhores aeroportos de 2026 avaliou todos eles em conjunto para selecionar os 35 melhores aeroportos para viagens livres de estresse.

Os melhores aeroportos de 2026 foram selecionados com base em conexões, tempos de espera, serviços e infraestrutura.

Paola Cirino Meteored Itália 18/09/2026 07:03 5 min

Viajantes frequentes sabem que a conveniência de viajar de avião não depende apenas da aeronave em si. O aeroporto também faz a diferença, incluindo seus serviços, tempos de espera, filas e a distância até o centro da cidade. Também é preciso levar em conta o número de voos e companhias aéreas que operam no local, bem como se ele fecha durante a noite.

Com base em todos esses critérios, o ranking independente do Consumer Choice Center elegeu os 35 melhores aeroportos de 2026.

A classificação divide os aeroportos em dois grupos: aeroportos de pequeno porte, que movimentam menos de 47,2 milhões de passageiros por ano, e aeroportos de grande porte, onde o número anual de passageiros é superior a este número.

Os aeroportos na parte inferior do ranking

O transporte aéreo é particularmente conveniente devido à sua rapidez. Por isso, torna-se frustrante quando o aeroporto fica muito distante do centro da cidade e há escassez de transporte público ou até mesmo falta de táxis.

Se, além de tudo isso, os procedimentos de segurança forem lentos e houver uma alta porcentagem de voos atrasados, uma viagem de negócios ou de férias pode se transformar em um verdadeiro pesadelo.

Nas últimas posições do ranking mundial de consumidores estão aeroportos que apresentam uma ou mais dessas deficiências, mas com uma ressalva importante: todos eles, ainda assim, figuram entre os 35 melhores do mundo.

Entre os grandes aeroportos situados nas partes inferiores do ranking estão Frankfurt, Guangzhou Baiyun e Seattle-Tacoma. Entre os aeroportos menores, os três últimos colocados são Londres Stansted, Punta Cana (na República Dominicana) e Seul Gimpo.

Os melhores aeroportos de pequeno porte de 2026

Quem chega ou parte de aeroportos menores no Velho Continente costuma ter sorte. A Europa tem grande destaque no ranking de 2026 dos melhores aeroportos do mundo, especialmente no que diz respeito aos aeroportos de menor porte.

O Aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, ocupa o terceiro lugar graças à sua localização conveniente em relação ao centro da cidade, às suas conexões e ao número de voos que partem e chegam ao aeroporto.

A rapidez na segurança e no check-in é um dos detalhes que mais impactam a qualidade de um aeroporto.

Em segundo lugar está o Aeroporto de Zurique, na Suíça, por motivos semelhantes. Em edições anteriores do ranking, esse aeroporto também obteve excelentes resultados em serviços e infraestrutura. Em primeiro lugar está o Aeroporto de Düsseldorf, na Alemanha, que também conquista o título de melhor aeroporto no geral, apesar de não estar entre os maiores.

O que torna a experiência de viajar por este aeroporto particularmente descomplicada são os trajetos internos — rápidos e diretos —, a praticamente inexistente espera para check-in e controles de segurança, e a sua ampla rede de conexões.

Os melhores grandes aeroportos do mundo

, com apenas um localizado fora do continente: o Aeroporto Internacional de Vancouver (Canadá), em oitavo lugar.

O Aeroporto Internacional de Los Angeles ocupa o terceiro lugar mundial entre os aeroportos que movimentam mais de 47,2 milhões de passageiros por ano. Uma das principais portas de entrada para os Estados Unidos, ele conta com uma impressionante rede de conexões e uma infraestrutura capaz de lidar com um enorme fluxo de passageiros.

Em segundo lugar, talvez de forma um tanto surpreendente, está o Aeroporto de Roma-Fiumicino, que subiu nove posições em relação ao ano anterior graças a uma melhoria geral em todas as áreas.

Já em primeiro lugar está o Aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, na Espanha.

O melhor grande aeroporto de 2026 é o de Barcelona-El Prat, onde os passageiros aguardam, em média, apenas três minutos nos controles de segurança e onde há uma maior variedade de destinos e conexões, por vezes a preços mais atraentes.

Os outros três principais aeroportos europeus entre os dez primeiros são Paris Charles de Gaulle, Londres Heathrow e Madri-Barajas, ocupando a quinta, a sétima e a oitava posição, respectivamente.