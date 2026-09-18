Escapadas perfeitas: 5 lugares incríveis próximos de Salvador para conhecer em um dia

Lugares que ficam a poucas horas da capital baiana e com paisagens incríveis que você pode curtir com a família ou amigos. Conheça aqui cinco destes destinos.

A Praia do Forte é uma famosa vila de pescadores no litoral norte da Bahia, distante cerca de 80 km de Salvador. Crédito: Divulgação.

A cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, é um dos destinos mais intensos e procurados do Brasil, cheio de história, cultura, tradições, cores e sabores. Mas também está rodeada de lugares incríveis em meio à natureza para você que gostaria de fazer um bate e volta da capital.

Você não precisa se limitar ao Pelourinho, ao Elevador Lacerda e ao Farol da Barra; sempre vale a pena explorar o rico litoral baiano. Por isso, trazemos aqui cinco destinos turísticos próximos de Salvador para aquele bate e volta que incrementa qualquer viagem, seja em família ou com os amigos. Acompanhe abaixo.

Cinco destinos incríveis perto de Salvador

Em menos de duas horas de viagem, é possível passar o dia explorando praias paradisíacas, ilhas tranquilas e até quedas d’água em meio à natureza.

Praia do Forte

A Praia do Forte é um destino muito conhecido do litoral norte baiano, a cerca de 80 km de Salvador. O local combina águas mornas, piscinas naturais, coqueirais e áreas de Mata Atlântica, além de ter uma charmosa vila com restaurantes, lojas e boas opções de hospedagem.

A Praia do Forte também é conhecida pela observação de baleias-jubarte, principalmente entre julho e outubro, quando os animais passam pelo litoral baiano.

Além disso, é uma das sedes do Projeto Tamar, com a oportunidade de ver as tartarugas de perto e aprender mais sobre elas. Por lá também está o Castelo da Torre de Garcia D’Ávila, uma das construções coloniais mais antigas do nosso país.

Praia de Guarajuba

A Praia de Guarajuba está localizada em Camaçari, a apenas 15 km da Praia do Forte e a cerca de 1 hora de Salvador. É conhecida pelas águas claras, faixa de areia e paisagem marcada por coqueiros.

A região da Praia de Guarajuba também se destaca pela riqueza ambiental, com lagoas, manguezais, brejos e áreas úmidas protegidos pela APA Lagoas de Guarajuba. Crédito: Divulgação/TripAdvisor.

É bem procurada para banho de mar, descanso e prática de esportes náuticos. A orla conta com barracas, quiosques e restaurantes, além de praças, jardins e várias opções de lazer. Você pode fazer passeios de barco e de buggy.

Ilha dos Frades

A Ilha dos Frades, localizada na Baía de Todos-os-Santos, é um paraíso escondido de belezas naturais e tranquilidade, com praias praticamente intocadas e ideal para quem busca sossego em meio à natureza.

A ilha tem 8 km de extensão e é cercada pela Mata Atlântica, com igreja e até um forte. As praias como Ponta de Nossa Senhora e Praia da Sereia oferecem águas cristalinas e areias brancas.

A Ilha dos Frades é uma das ilhas da Baía de Todos-os-Santos e se destaca pelas praias de águas tranquilas e cristalinas, vegetação preservada e belas paisagens naturais. Crédito: Divulgação.

Não deixe de fazer a trilha da Ponta do Curral, que leva a um mirante com vista panorâmica da Ilha. Conheça também a Casa de Rui Barbosa na vila histórica da ilha e faça o passeio de barco pela Ilha, que explora as praias da região.

Cachoeira do Urubu

Este é um passeio para quem adora aventura em meio à natureza. A Cachoeira do Urubu, também conhecida como Cachoeira Mãe d’Água, é um dos principais atrativos naturais de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.

O local é cercado por mata fechada e o acesso envolve caminhada por terreno de dificuldade intermediária.

Você pode tomar banho na piscina formada pela queda d’água, que tem 53 metros de altura, e há possibilidade de atividades como rapel e canyoning. E não se esqueça de ir com roupas e calçados apropriados e levar água e repelente.

Ilha de Itaparica

A ilha de Itaparica fica a cerca de 13 km de Salvador, do outro lado da Baía de Todos-os-Santos. Ela se destaca pelas praias de águas tranquilas, coqueirais, manguezais e paisagens tropicais.

No total, são 36 km de areia e águas calmas e cristalinas. Entre as áreas mais conhecidas estão Itaparica, Ponta de Areia e Cacha-Pregos, que oferecem diferentes opções de praias, restaurantes e atividades de lazer.

Imagem aérea de parte da Ilha de Itaparica, na Bahia. Crédito: Divulgação.

As trilhas da Pedra do Navio e da Fonte da Bica oferecem vistas espetaculares da paisagem exuberante. Além disso, a vila histórica também encanta com suas construções coloniais e igrejas centenárias.