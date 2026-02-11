Frente fria da mudança começa a atuar no Brasil nesta quinta, 12; saiba o que esperar

Frente fria avança pela região Sul, alcançando também parte do Centro-Oeste e Sudeste no fim de semana. Há risco de tempestades intensas e chuvas volumosas, apesar de irregulares.

As tempestades podem ser intensas: há risco de granizo, muitos raios e chuvas fortes.

A partir de quinta-feira (12) uma nova frente fria começa a atuar no centro-sul do Brasil, ao alcançar o Rio Grande do Sul. O contraste térmico torna o ambiente favorável ao desenvolvimento de tempestades intensas. Tempestades com chuvas intensas estão previstas para todos os dias até, pelo menos, segunda-feira (16) em cinco estados do centro-sul do país. Confira os detalhes.

Alerta de volumes de chuva incomuns

Pelo menos dois dias entre quinta (12) e segunda-feira (16) têm alerta para volumes de chuva incomuns. O alerta vem do índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored.

O EFI utiliza métricas estatísticas que ressaltam regiões onde a previsão diária difere muito da climatologia de uma região, ou seja, do que normalmente acontece. Sua escala varia de:

0,5 a 0,8 : provavelmente um evento “incomum” irá ocorrer

: provavelmente um irá ocorrer 0,8 a 1: provavelmente um evento “extremo” irá ocorrer

Neste contexto, os mapas abaixo mostram o EFI para precipitação para quinta-feira (12) e sábado (14).

EFI do ECMWF para precipitação nesta quinta-feira (12) e sábado (14). Créditos: Adaptado de ECMWF.

Destaca-se:

Na quinta-feira (12) o maior alerta está sobre o Uruguai , mas na prática toda a fronteira do Rio Grande do Sul também pode ser afetada por chuvas “incomuns”, especialmente no extremo sul do estado.

o maior alerta está sobre o , mas na prática toda a também por chuvas “incomuns”, especialmente no extremo sul do estado. No sábado (14) o alerta de chuvas “incomuns” a “extremas” fica para a faixa leste entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podendo ultrapassar 100 mm em 24 horas, com diversos riscos para a população.

O EFI é mais um produto do ECMWF que é atualizado diariamente. Nos últimos dias, os alertas sobre estas duas áreas têm se mantido, o que aumenta a confiança da previsão. Na sexta-feira (13), a rodada mais atual do modelo também mostra um um sinal de alerta para chuvas incomuns em regiões pontuais do centro-leste de Santa Catarina.

Alerta de tempestades

Durante uma sequência de dias a partir de quinta-feira (12), tempestades estão previstas para cinco estados do centro-sul do Brasil, sendo eles:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Mato Grosso do Sul

São Paulo

A atuação de uma frente fria sobre a região será o principal fator para o aumento das instabilidades.

Previsão de probabilidade de chuva (escala de cores) e pressão atmosférica (linhas brancas), de acordo com o ECMWF.

Com isso, há previsão de tempestades e pancadas de chuva localmente intensas.

Na quinta-feira (12) , tempestades intensas estão previsas principalmente sobre o Rio Grande do Sul , com potencial de granizo, muitos raios, rajadas intensas de vento e chuvas fortes. A partir da tarde , tempestades se espalham sobre os 5 estados do centro-sul, afetando também Regiões Metropolitanas (RS, SC, PR e SP).

, estão previsas principalmente sobre o , com potencial de granizo, muitos raios, rajadas intensas de vento e chuvas fortes. , tempestades se espalham sobre os do centro-sul, afetando também (RS, SC, PR e SP). Na sexta-feira (13) uma nova linha de tempestades se forma desde a Campanha e Oeste do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo ao longo do dia. O maior potencial de severidade está sobre o Oeste do Rio Grande do Sul durante a primeira parte do dia e na faixa leste entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo no fim do dia. À tarde, tempestades generalizadas estão previstas para os cinco estados.

A escala de cores nos mapas abaixo mostra em roxo lugares com maior densidade de raios. Os raios servem como um indicador de severidade para tempestades, uma vez que o processo de eletrificação das nuvens depende do conteúdo de gelo. Portanto, são sistemas verticalmente extensos, com potencial de granizo, rajadas intensas de vento e chuvas fortes.

Previsão de tempestades sexta-feira (13), de acordo com o ECMWF.

No fim de semana, tempestades estão previstas em uma área que abrange desde o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, oeste e sul do Mato Grosso do Sul. O maior potencial de intensidade está previsto sobre o sul de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul no sábado (14).

Na segunda-feira (16), tempestades voltam a ganhar força, especialmente sobre a faixa leste de Santa Catarina e Paraná, oeste do Paraná e sobre o estado de São Paulo no geral. Como veremos a seguir, embora a região centro-sul do país como um todo tenha potencial para tempestades intensas, os volumes mais elevados serão pontuais.

Chuva irregular, mas com risco de transtornos

A precipitação será irregular e mal distribuída, ou seja, enquanto algumas cidades podem registrar acumulados significativos, outras áreas próximas podem ter pouca chuva.

Por enquanto o maior alerta vai para a faixa leste entre o norte do Rio Grande Do Sul e centro-leste de Santa Catarina, onde estão previstos volumes entre 100 mm e 200 mm até o final de segunda-feira (16), com a maior parte devendo ocorrer entre sábado e domingo. Desta forma, há risco de transtornos relacionados a alagamentos, inundações e enchentes repentinas.

Previsão de chuva acumulada até segunda-feira (16), de acordo com o ECMWF.

O modelo ECMWF tem um bom desempenho para prever eventos extremos, mas mesmo assim, acertar a posição e o volume de chuva, especialmente em eventos extremos, continua sendo um desafio para a modelagem computacional.

Desta forma, é importante seguir monitorando a previsão deste sistema e as atualizações da previsão do tempo.