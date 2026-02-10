Sul do Brasil tem previsão e alertas de chuvas nos 3 estados todos os dias até o domingo, 15; confira

A Região Sul do Brasil seguirá sob risco de tempestades todos os dias até domingo (15). Embora a chuva prevista seja irregular, há risco de granizo, rajadas intensas de vento e acumulados que ultrapassam os 100 mm em pontos isolados.

A Região Sul do Brasil terá dias chuvosos entre quarta-feira (11) e domingo (15), embora a chuva prevista seja irregular. O contraste térmico entre a chegada de uma nova frente fria com o calor acima da média que a região vem enfrentando favorece a formação de tempestades intensas, com muitos raios, risco de granizo, chuva volumosa e rajadas intensas de vento. Confira os detalhes.

Quarta-feira

Na quarta-feira (11) há previsão de tempestades intensas sobre a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, desde Uruguaiana até o Noroeste do estado. Há risco de granizo, chuva forte e ventos intensos, o que demanda cautela da população, que deve evitar permanecer em ambientes ao ar livre durante tempestades. Pancadas de chuva de intensidade fraca estão previstas também para a faixa leste entre Santa Catarina e o Paraná.

Quinta-feira

Na quinta-feira (12) o extremo sul do Rio Grande do Sul entra em alerta para volumes de chuva diária que podem se aproximar ou ultrapassar os 100 mm entre o Chuí e Santa Vitória do Palmar, com grande potencial de transtornos relacionados a alagamentos e inundações. De fato, tempestades com chuvas intensas estão previstas sobre essa região ao longo da maior parte do dia, exigindo atenção da população e autoridades.

Esta condição é destacada pelo índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação. Este índice classifica áreas onde a previsão é muito diferente do que normalmente ocorre em determinada região, classificando como ‘incomum’ valores entre 0,5 e 0,8 e ‘extremo’ valores entre 0,8 e 1. Embora os maiores riscos previstos estejam sobre o Uruguai, a região de fronteira com o Rio Grande do Sul também está em alerta para volumes elevados.

EFI do ECMWF para precipitação nesta quinta-feira (12). Créditos: ECMWF.

Ao longo do dia, tempestades estão previstas para os três estados do Sul, com maior potencial de severidade sobre o Rio Grande do Sul e centro-oeste de Santa Catarina. Estão previstos muitos raios, formação de granizo e rajadas de vento com potencial de riscos à população.

Previsão de tempestades nesta quinta-feira (12), de acordo com o ECMWF.

As tempestades devem ocorrer também sobre as Regiões Metropolitanas de Porto Alegre, de Florianópolis e de Curitiba, onde podem ter maiores impactos devido à alta densidade populacional e urbanização.

Sexta-feira

Na sexta-feira (13) uma nova rodada de chuvas intensas deixa a população em alerta no Sul do país, novamente relacionadas a formação de tempestades com potencial de serem severas. As chuvas serão mais intensas sobre Rio Grande do Sul entre a manhã e a tarde. Entre o fim da tarde e a noite, as chuvas intensas devem se concentrar na faixa leste de Santa Catarina.

Previsão de chuva nesta sexta-feira (13), de acordo com o ECMWF.

Há risco de tempestades nos três estados, com maior potencial de severidade na metade oeste do Rio Grande do Sul, mas também na porção nordeste do estado, além da faixa leste de Santa Catarina e Paraná.

Fim de semana

No fim de semana, o cenário não muda. No sábado (14), as tempestades devem perder um pouco da intensidade, mas ainda estão previstas ocorrer entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O modelo de confiança da Meteored vem indicando que um evento de chuva com volumes incomuns a extremos pode ocorrer na faixa leste entre o Nordeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

EFI do ECMWF para precipitação neste sábado (14). Créditos: ECMWF.

A rodada mais atual do modelo ECMWF indica que mais de 150 mm estão previstos ao longo do sábado (14) no litoral norte do Rio Grande do Sul, podendo se aproximar ou ultrapassar de 200 mm até o fim do domingo (15), que também deve ser de tempestades e chuvas intensas localizadas em diversos pontos da região Sul.

Previsão de chuva acumulada até o final de domingo (15), de acordo com o ECMWF.

Como mostra o mapa de previsão de chuva acumulada acima, a precipitação será irregular, com maiores volumes na faixa leste da região, entre o extremo sul do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os volumes nessas regiões variam entre 100 mm e 200 mm, e podem ultrapassar 100 mm em outros pontos isolados do Rio Grande do Sul também.

Seja o primeiro a receber nossas previsões graças ao novo canal do WhatsApp . Siga-nos e ative as notificações.

A precipitação é a variável mais difícil de ser prevista, sendo importante continuar monitorando a atualização dos modelos e a previsão do tempo nos próximos dias.